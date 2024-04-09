«Спартак» не связывался со Станиславом Черчесовым по поводу работы в клубе.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лоббирует кандидатуру 60-летнего специалиста на пост главного тренера московской команды.

По информации « », руководство красно-белых еще не обсуждало с его возможное назначение.

После 22 проведенных туров Мир « » набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.