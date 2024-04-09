«Спартак» не обсуждал с Черчесовым его возможное назначение на пост тренера («СЭ»)
«Спартак» не связывался со Станиславом Черчесовым по поводу работы в клубе.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лоббирует кандидатуру 60-летнего специалиста на пост главного тренера московской команды.
По информации «Спорт-Экспресса», руководство красно-белых еще не обсуждало с Черчесовым его возможное назначение.
После 22 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.