«Спартак» не обсуждал с Черчесовым его возможное назначение на пост тренера («СЭ»)

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» не связывался со Станиславом Черчесовым по поводу работы в клубе.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лоббирует кандидатуру 60-летнего специалиста на пост главного тренера московской команды. 

По информации «Спорт-Экспресса», руководство красно-белых еще не обсуждало с Черчесовым его возможное назначение. 

После 22 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. 

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25 комментариев
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Ответ Зайцев Руслан
А с Валерой? А с Александром Царем Мостовым?
А это будут две отдельные новости)
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Ответ Александр Воронин
Ну вот сейчас задача навести порядок в команде, до конца сезона еще есть время. Длительный контракт с Черчесовым это полное безумие, а вот краткосрочный можно попробовать. И если у него получится, ну или хотя бы начнет получаться, тогда уже обсудить дальнейшие перспективы.
Фишка в том, что в Спартаке нужно увольнять федунский менеджмент в первую очередь. А потом уже строить крепкий клуб, который будет в лидерах. Короче, надо не всё сносить и заново строить, но близко к этому. Но начинать надо именно с руководства всеми подразделениями, которые связаны с людьми Федуна. Но потом тоже будет сложно, потому что все грамотные менеджеры по нашей футбольной тематике уже работают в Зените. Пока вы пилили по карманам, Зенит собрал лучших. Вот это хороший менеджмент, профессиональный
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Ответ AlexPaxare
А это будут две отдельные новости)
Интервью Царя буду ждать, они почти всегда получаются
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что Спартак что усатый закончились.
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Ответ Зайцев Руслан
Со всеми, кто пришел по блату, а не по профессии. Остались еще такие?
И кто же в Зените "не по блату"? )))
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Ответ Александр Воронин
Я никогда не жаловал усатого, но сейчас возможно это лучший вариант. Но при условии краткосрочного контракта до конца сезона.
Усатый, или Полосатый или рыжий безумный клоун - никто из них не поможет Спартаку, пойми
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Ответ Александр Воронин
Это кого же например?
Со всеми, кто пришел по блату, а не по профессии. Остались еще такие?
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Ответ Зайцев Руслан
Фишка в том, что в Спартаке нужно увольнять федунский менеджмент в первую очередь. А потом уже строить крепкий клуб, который будет в лидерах. Короче, надо не всё сносить и заново строить, но близко к этому. Но начинать надо именно с руководства всеми подразделениями, которые связаны с людьми Федуна. Но потом тоже будет сложно, потому что все грамотные менеджеры по нашей футбольной тематике уже работают в Зените. Пока вы пилили по карманам, Зенит собрал лучших. Вот это хороший менеджмент, профессиональный
Это кого же например?
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Ответ Amalfitano
Я вспоминаю как Спартак потерял шансы на чемпионство и Карпина сняли с поста, а вместо него поставили Гунько со словами "хуже не будет". Но они просто не знали этого Гунька. До конца чемпионата тот умудрился еще 4 раза проиграть и команда скатилась на 5-е место.))
Европейский домашний ноунейм-слабак еще более хреновый вариант
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Ответ Зайцев Руслан
Фишка в том, что в Спартаке нужно увольнять федунский менеджмент в первую очередь. А потом уже строить крепкий клуб, который будет в лидерах. Короче, надо не всё сносить и заново строить, но близко к этому. Но начинать надо именно с руководства всеми подразделениями, которые связаны с людьми Федуна. Но потом тоже будет сложно, потому что все грамотные менеджеры по нашей футбольной тематике уже работают в Зените. Пока вы пилили по карманам, Зенит собрал лучших. Вот это хороший менеджмент, профессиональный
Уже нет никакого федунского менеджмента.)) Просто беда в том, что люди занимаются не своим делом.
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Ответ Александр Воронин
Ну вот сейчас задача навести порядок в команде, до конца сезона еще есть время. Длительный контракт с Черчесовым это полное безумие, а вот краткосрочный можно попробовать. И если у него получится, ну или хотя бы начнет получаться, тогда уже обсудить дальнейшие перспективы.
Я вспоминаю как Спартак потерял шансы на чемпионство и Карпина сняли с поста, а вместо него поставили Гунько со словами "хуже не будет". Но они просто не знали этого Гунька. До конца чемпионата тот умудрился еще 4 раза проиграть и команда скатилась на 5-е место.))
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Ответ Александр Воронин
Ну вот сейчас задача навести порядок в команде, до конца сезона еще есть время. Длительный контракт с Черчесовым это полное безумие, а вот краткосрочный можно попробовать. И если у него получится, ну или хотя бы начнет получаться, тогда уже обсудить дальнейшие перспективы.
После истории с Федотовым, его болельщики не примут. Я бы и близко не хотел видеть его в Спартаке. Пусть дальше ходит на матчи Локомотива, может когда-нибудь его позовут туда.
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Ответ Александр Воронин
Я никогда не жаловал усатого, но сейчас возможно это лучший вариант. Но при условии краткосрочного контракта до конца сезона.
Смысл его на пол года звать? Лучше тогда попробовать позвать Семина и договариваться с Осинькиным. Усатый если придет, то снова Джикию в состав, жирный контракт летом, для повышения своего псевдо авторитета отправит в дубль пару человек как это было с Титовым, Калиниченко и Моцартом, пол года команда будет играть на мотивациях, а потом начнет проигрывать. Было, проходили, не надо.
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Ответ Amalfitano
Полевые командиры это вам не наёмники какие-то.)) Они приходят для выполнения задач, а не для ... Ну в общем, тут вам не там.
Ну вот сейчас задача навести порядок в команде, до конца сезона еще есть время. Длительный контракт с Черчесовым это полное безумие, а вот краткосрочный можно попробовать. И если у него получится, ну или хотя бы начнет получаться, тогда уже обсудить дальнейшие перспективы.
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пора Лаврову Антоху вызволять...
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Черчесов сильнейший российский тренер, в данной ситуации, без еврокубков, нет смысла тащить второсортного иностранца, сильный иностранец, просто не поедет и для Спартака, есть два варианта, карпин и черчесов, я б выбрал черчесова, валера вырос как тренер, но не охота ростов подставлять,к тому же ему самому там нравится, да и работать в ростове и Спартаке, две большие разницы,черчесов более стрессоустойчив
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Вот пусть армянская лошадь и рулит, раз больше дел нет там в министерстве
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Только козлобык может спасти Спартак. Пару встреч в душе с лидерами и все наладится.
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ну не должен козлобык возглавить Спартак, после того как обделался с Торбинским
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А с Валерой? А с Александром Царем Мостовым?
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