Роналду замахнулся кулаком на арбитра после красной карточки в матче «Аль-Насра». Португалец ткнул локтем в лицо сопернику и аплодировал, покидая поле

Теги Криштиану Роналду дисквалификации судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду был удален в матче Суперкубка Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в игре Суперкубка Саудовской Аравии.

На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку. Португалец был наказан за неспортивное поведение.

Все началось с того, что футболист «Аль-Хилаля» выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате игрок «Аль-Хилаля» оказался на газоне, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо.

Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

Фото: кадр из трансляции

84 комментария
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Арбитр кричал ему вслед «Месси,Месси»?
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Повёл себя некрасиво. Проигрывать нужно уметь. В принципе, аль хиляль доминирует над всеми в верблюд лиге, а в матче с аль-насром просто произвел декласс. А у криштика всегда были проблемы с признанием слабости своей команды.
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у роналду от выигранного Месси чемпионата мира и восьмого ЗМ кукушка окончательно сдвинулась
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Рону трудно держать в себе истинного себя
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Криш похож на мужика со двора, который самоутверждается, играя с детьми, бросаясь им в ноги и расстреливая вратаря с двух метров)
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Чел опасен для общества. На Евро скорее всего налетит на кого-то с кулаками. И так-то отбитым наголову был, а после 18.12.2022 совсем всё плохо стало
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Не всегда мудрость приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. И вероятно в данном случае мы имеем дело со вторым вариантом)
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Ну вот зачем? Мужику почти 40 лет, ты уже доигрываешь, ну ведь должен же ты управлять эмоциями к этому возрасту.
Посмотрел видео... такие поступки конечно ужасный отпечаток накладывают на легенду(
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Вы подумаете это сводки с полей Медиалиги, но нет, это один из величайших спортсменов в истории
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Боднул локтем соперника - ✅
Замахивался на судью - ✅
Аплодировал покидая поле - ✅
Очередной хет трик в важном матче в нужное время. Ну что за гений 💪
Что с лицом, хейтеры?
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Совсем фляга свистанула, в 39 лет вести себя так, явно у человека какие-то психические проблемы:))
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у Роналду скандалов больше трофеев с Аль Насром)
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не зря у Бадра в свое время на руках лежал
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За столь долгую и великую карьеру игрока Роналду так и не научился признавать ошибки и поражения. Поэтому один- Чемпион мира, а другой- нет
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И чего вот продолжает позориться? Завершал бы уже карьеру, а то такие истерики все чаще будут
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Ждём выход ригобера и Климова
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арбитр явно был за аль хиляль , ведь удали роналду раньше , то у аль насра были все шансы сравнять счет)
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Интересно, на жену и детей тоже замахивается? Все понятно с Роналду, жаль тех, для кого этот нехороший человек - кумир
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Значит обязательно теперь будет дисквалификация на несколько матчей этого Португальца7.
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Ответ Roman
И чего вот продолжает позориться? Завершал бы уже карьеру, а то такие истерики все чаще будут
Статка сама себя ненашакалит:)) Еще Месси по голам за карьеру уступить, он же с ума сойдет, пока Месси играет, будет по чемпионатам бурунди и бангладеша бегать, что бы хоть где-то забивать:))
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Честно говоря, в шоке от судьи. Роналду схватил мяч, хотел аут бросить быстро. Игрок Аль-Хилаля помешал специально, лез на Роналду, он его оттолкнул, чтобы тот не мешал ввести мяч в игру, в итоге удаление Роналду.

Что за бред такой?

То есть, теперь всем игрокам можно лезть мешать ауты выбрасывать что ли?

Вообще несправедливое решение, абсолютно.
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Перспективная ветка
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Чет у него совсем фляга свистит уже в последнее время. Это кричалки «Месси Месси Месси» на него так влияют походу))
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Ответ rigobersong
Совсем фляга свистанула, в 39 лет вести себя так, явно у человека какие-то психические проблемы:))
Не зря говорят что Роналду главный позор футбола, раньше я его защищал, сейчас понимаю, что ошибался
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Поплыл Роналду, истинное лицо быдляка вылазит)))
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Ответ Игорь Климов
Значит обязательно теперь будет дисквалификация на несколько матчей этого Португальца7.
Вообще из страны давно пора выкинуть, он опасен для общества:)
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Что он себе позволяет? Казнить нельзя помиловать. Точки расстааьте. Запятые конечно)
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Замахнулся на судью хахахаха это смешно)) Роналду самый грязный игрок в истории футбола: более 1000 ! Симуляций в карьере, и 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций. 200 ! Пенальти в карьере, 140 ! из них левейшие. 170 голов с офсайдов и с другими нарушениями правил.
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Шевеления ради первых строчек в новостных лентах, все таки Роналду любит выделяться, выделился в этот раз вот так 👍
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