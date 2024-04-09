Роналду замахнулся кулаком на арбитра после красной карточки в матче «Аль-Насра». Португалец ткнул локтем в лицо сопернику и аплодировал, покидая поле
Криштиану Роналду был удален в матче Суперкубка Саудовской Аравии.
«Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в игре Суперкубка Саудовской Аравии.
На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку. Португалец был наказан за неспортивное поведение.
Все началось с того, что футболист «Аль-Хилаля» выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.
В результате игрок «Аль-Хилаля» оказался на газоне, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо.
Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.
В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.
Фото: кадр из трансляции
Посмотрел видео... такие поступки конечно ужасный отпечаток накладывают на легенду(
Замахивался на судью - ✅
Аплодировал покидая поле - ✅
Очередной хет трик в важном матче в нужное время. Ну что за гений 💪
Что с лицом, хейтеры?
Что за бред такой?
То есть, теперь всем игрокам можно лезть мешать ауты выбрасывать что ли?
Вообще несправедливое решение, абсолютно.