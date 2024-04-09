Роналду замахнулся кулаком на арбитра после красной карточки в матче «Аль-Насра». Португалец ткнул локтем в лицо сопернику и аплодировал, покидая поле

Криштиану Роналду был удален в матче Суперкубка Саудовской Аравии.

« » победил « » (2:1) в игре Суперкубка Саудовской Аравии.

На 86-й минуте главный арбитр показал красную карточку. Португалец был наказан за неспортивное поведение.

Все началось с того, что футболист «Аль-Хилаля» выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате игрок «Аль-Хилаля» оказался на газоне, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо.

Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

Фото: кадр из трансляции