Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Мбаппе – 2-й, Фоден – 3-й, Винисиус – 8-й, де Брюйне – 14-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й

Джуд Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году.

Топ-20 выглядит так:

1. («Реал»)

2. (« »)

3. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн (« »)

7. («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

13. Деклан Райс («Арсенал»)

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

16. Флориан Виртц («Байер»)

17. Лаутаро Мартинес («Интер»)

18. Родриго («Реал»)

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»)