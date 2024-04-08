Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Мбаппе – 2-й, Фоден – 3-й, Винисиус – 8-й, де Брюйне – 14-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й

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Джуд Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году.

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

3. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

13. Деклан Райс («Арсенал»)

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

16. Флориан Виртц («Байер»)

17. Лаутаро Мартинес («Интер»)

18. Родриго («Реал»)

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»)

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86 комментариев
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Наверно если убрать Роналду и Месси со списка, то персофаны пойдут штурмовать офис France Football, иначе не понятно почему они еще тут
+38
-3
+35
бессмысленный рейтинг без результатов ЛЧ и Евро
+23
-3
+20
Если так хочется этих братков в каждый список пристроить, почему бы не выпускать топ в формате 20+2?
+19
-2
+17
Ответ ApXuMaHqPuT
Смешно будет, если ЗМ опять отдадут одержимому🤡
Согласен, и так уже в 2013м украли у Рибери с 6ю титулами, и дали за стыки со Швецией и 2014м дали за то, что он отлетел в группе от США и Ганы на ЧМ:))
+18
-8
+10
Родри на первом месте должен быть
+13
-7
+6
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Думаю у Фернандо Алонсо сейчас больше шансов получить Золотой Мяч, чем у Роналду.
+10
-5
+5
Ответ korysh
бессмысленный рейтинг без результатов ЛЧ и Евро
И Копы!:)
+14
-10
+4
А когда-то Диего Милито за требл и феерическую игру за Интео даже в 30ку не попал:)
+8
-4
+4
Ответ Hella black
Ни Месси ни тем более 🍓 не должны номинироваться в этом году. Если только не сделают что нибудь особенное со своими сборными на ЧЕ и КА,хотя и это не факт.
Месси не меньше 🍓
+6
-2
+4
Ответ neoline099
Наверно если убрать Роналду и Месси со списка, то персофаны пойдут штурмовать офис France Football, иначе не понятно почему они еще тут
даже в заголовке указано - по версии Goal, при чём тут France Football ?
+3
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Хахахахх недавно шутили про то что кто-то да создаст из этой реплики пользователя) Открыт новый персонаж на спортсе
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+2
Ответ Hella black
Ни Месси ни тем более 🍓 не должны номинироваться в этом году. Если только не сделают что нибудь особенное со своими сборными на ЧЕ и КА,хотя и это не факт.
А почему именно Роналду так выделил?) Он хоть регулярно играет и забивает, а Месси же последний год больше лечится чем играет, а его присутствие в 20 выглядит как насмешка над футболом...
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Эх, не дождусь для де Брюйне ЗМ... (
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Ответ Маноло Санчис
А почему именно Роналду так выделил?) Он хоть регулярно играет и забивает, а Месси же последний год больше лечится чем играет, а его присутствие в 20 выглядит как насмешка над футболом...
мадридский стэнчик порвался)
ты бы и 60 летнего Роналду оправдал, если бы он в двадцатке присутствовал, но забивал в две тыщи пятидесятой лиге мира. жалко каждого из вас, кто всерьёз воспринимает такие прогнозы и рейтинги в целом, ибо это показывает, что вы в первую очередь одержимы статистикой, а не самим процессом игры.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Сезон клубники в июне, а ЗМ вручают в октябре.
+6
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После Чемпионата Европы будет сформирован реальный список претендентов.
А пока - просто проверка реакции почтенной публики.
+1
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Мартинес - 17 место. Все что нужно знать об итальянской ферме.
+1
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Если Байер выиграет все трофеи возьмёт ли Флориан Виртц награду?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
вторая анкета гномовиша?)))
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+1
Ответ Juventini
Ну объективно Роналдо в этом сезоне разве хуже Фодена ?
Роналдо, который в Ростове играет?
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Ответ Tun
Спорно. Габриэль лучший, надёжность в защите дает спокойствие атаке, да и разгоняет атаки - чем не системообразующий
Защита это хорошо, конечно, но голы тоже забивать надо. Убери Эдегора, и это пропадет
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну если Реал выиграл Ла лигу и ЛЧ, он 100% выиграет
Реал ещё не выиграл ла лигу и лигу чемпионов.
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Ответ neoline099
Наверно если убрать Роналду и Месси со списка, то персофаны пойдут штурмовать офис France Football, иначе не понятно почему они еще тут
Персофанов Месси и Роналду больше, чем фанатов футбола. Поэтому чисто ради рейтинга сайта/новости их включают в список.
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Ответ Гномович!
месси забьет пару левых пенок на Копа и станет фаворитом на ЗМ
интересно читать такое от поклонника Месси!?
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Ответ Hammernv
Эдегор?
Видимо, у него для икспердов из goal маловато результативных действий, плюс играет в не слишком хайповом клубе
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Ответ Topar Topovic
Тогда где окажется норвежский Кологривый если даже не сыграет на ЕВРО?
Скорее всего - нигде.
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Ответ rigobersong
И Копы!:)
Копа уже только для Винисиуса может сыграть роль
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Ответ Человек1991
Месси чисто по игре в футбол всё равно лучший в мире и сейчас . Золотой Мяч вручается за сезон 23/24 и в этом сезоне у Месси 20 красивых голов 0 пенальти, 7 голевых передач и 8 предголевых пасов, более 100 успешных обводок, имеется титул Кубок Американских Лиг 2023)) а дальше летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира. ))
Закусывать надо))
+1
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Ответ Родя Раскольников
Мбаппе следует занимать очередь лучших игроков мира последних 5 лет сразу после Левандовски, Жоржиньо, Холланда и Родри. Прямо сейчас должность занята Де Брейне, так что Мбаппе придется ждать минимум до объявления перехода в Реал.
Де Брюйне за что? За то, что 3-й в АПл?
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Ответ Tun
За какие шиши тут Мбаппе?
За стату в Чемпионате МакДональдса.
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