Малкин сделал 796-ю передачу в НХЛ в матче с «Торонто». У него 6+4 в последних 7 матчах

Теги Питтсбург Торонто Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сделал 796-ю передачу в НХЛ в матче с «Торонто».

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю (гол стал для шведа 200-м в лиге) в матче регулярного чемпионата с «Лифс» (2:3 ОТ). 

В активе 37-летнего россиянина стало 63 (25+38) очка в 78 играх. В последних 7 играх – 10 (6+4) баллов. 

За карьеру в рамках регулярок – 1292 (496+796) очка в 1141 игре. 

Сегодня Евгений (22:04, 6:18 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 3 перехвата и допустил 1 потерю.

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4 комментария
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Хочется конечно, чтобы 500 + 800 он уже в этом сезоне сделал.
+6
0
+6
Ответ Yaroslove
Хочется конечно, чтобы 500 + 800 он уже в этом сезоне сделал.
Скорее всего будет что то одно.... 800 передач например:)
+3
0
+3
Самый лучший ассистентский результат среди наших у Жени с отрывом! Интересно смогут ли Никита с Артёмом по итогу догнать и даже обойти в этом компоненте его, если всё будет нормально у них в дальнейшем? Должны по идее…)
0
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0
Ответ Alex.K71
Самый лучший ассистентский результат среди наших у Жени с отрывом! Интересно смогут ли Никита с Артёмом по итогу догнать и даже обойти в этом компоненте его, если всё будет нормально у них в дальнейшем? Должны по идее…)
Все зависит от их здоровья.
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