Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Вадим Гутцайт Борьба

Для украинских спортсменов введут протокол поведения с россиянами на ОИ-2024.

Как сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, атлетам будет рекомендовано не поздравлять россиян, не стоять с ними на общих фото, не давать совместные интервью и не пожимать руку во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.

«Сейчас мы решим последние вопросы, и он (протокол) будет утвержден», – сказал глава НОК Украины в эфире телемарафона.

По словам Гутцайта, сейчас эти вопросы обсуждаются с международными федерациями, чтобы у украинских спортсменов не возникало проблем, как в случае с саблисткой Ольгой Харлан, которую дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице на чемпионате мира по фехтованию.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне смогут соревноваться в нейтральном статусе.

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26 комментариев
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Их борьба 🤦🏼
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Так , а список не вернувшихся в незалежную после олимпиады будет составлен ?😁
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Не понял, русских там не будет, там буду нейтралы. Тогда зачем протокол нужен?)))
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То есть без флага, гимна, отсутствия связи с политикой и тд - этого мало, из-за одного места рождения человек становится не уважаем? Что-то не так
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Демократия и свобода слова. Все за что скакали
+9
-2
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А я думал что на олимпиаде цель за медали бороться
+8
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+6
как быстро они перешли от того чтоб не соревноваться с русскими до того чтоб просто не фоторгафироваться
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С протянутой рукой ходить обяжут…
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гроши просить в обязательном порядке заставят?
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Ответ Mav3r1ck
Не понял, русских там не будет, там буду нейтралы. Тогда зачем протокол нужен?)))
Чтобы Штирлиц случайно, не вышел сам на себя.
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Пока очень небольшой список ограничений.
До Олимпиады ещё много времени - надо объявить конкурс и дополнить список.
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да пошли они …!
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C россиянами понятно, а с нейтральными можно фоткаться?
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А мне эта фамилия сразу не понравилась, еще с МАТЧ ТВ.
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ну и еще нагибаться
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и каждое утро зиговать по 5 раз
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Ответ Андрей Балабаев
А я думал что на олимпиаде цель за медали бороться
Ну это для нормальных участников.А эти будут в окровавленных трусах ходить или что-то подобное выкидывать через день.Чтоб деняк дали
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Там все украинские спортсмены Ноль Трофеичи
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А вот россиянам разрешат. Не ехать...
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Ээээ, какие рукопожатия, а как же бойкот и всё такое?
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Будто они сами будут это делать.
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Ещё один пункт, клянчить деньги у других участников
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где они там россиян найдут интересно...
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Ну вообще спортс не узнаю, конечно. А где, например, такой заголовок: «Гутцайт призывает украинских спорстменов игнорировать россиян на ОИ»?
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Как там кто-то писал тут ещё давно:Шел всего лишь второй день олимпиады,а украинские спортсмены уже заняли сто долларов
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