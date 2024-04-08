Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами
Для украинских спортсменов введут протокол поведения с россиянами на ОИ-2024.
Как сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, атлетам будет рекомендовано не поздравлять россиян, не стоять с ними на общих фото, не давать совместные интервью и не пожимать руку во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.
«Сейчас мы решим последние вопросы, и он (протокол) будет утвержден», – сказал глава НОК Украины в эфире телемарафона.
По словам Гутцайта, сейчас эти вопросы обсуждаются с международными федерациями, чтобы у украинских спортсменов не возникало проблем, как в случае с саблисткой Ольгой Харлан, которую дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице на чемпионате мира по фехтованию.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне смогут соревноваться в нейтральном статусе.
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До Олимпиады ещё много времени - надо объявить конкурс и дополнить список.