Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами

Для украинских спортсменов введут протокол поведения с россиянами на ОИ-2024.

Как сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, атлетам будет рекомендовано не поздравлять россиян, не стоять с ними на общих фото, не давать совместные интервью и не пожимать руку во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.

«Сейчас мы решим последние вопросы, и он (протокол) будет утвержден», – сказал глава НОК Украины в эфире телемарафона.

По словам Гутцайта, сейчас эти вопросы обсуждаются с международными федерациями, чтобы у украинских спортсменов не возникало проблем, как в случае с саблисткой Ольгой Харлан, которую дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице на чемпионате мира по фехтованию.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне смогут соревноваться в нейтральном статусе.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе