Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд
Криштиану Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд.
«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Наср» (2:1) в полуфинальной игре Суперкубка Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был удален на 86-й минуте во втором тайме.
Таким образом, форвард не набрал результативных действий во втором матче подряд.
В прошлой игре против «Дамака» (1:0) в рамках чемпионата Роналду не сделал результативных действий, выйдя на замену 66-й минуте.
Подробную статистику форварда можно изучить здесь.