Криштиану Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд.

« » обыграл « » (2:1) в полуфинальной игре Суперкубка Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» был удален на 86-й минуте во втором тайме.

Таким образом, форвард не набрал результативных действий во втором матче подряд.

В прошлой игре против «Дамака» (1:0) в рамках чемпионата Роналду не сделал результативных действий, выйдя на замену 66-й минуте.

Подробную статистику форварда можно изучить здесь.