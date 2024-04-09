Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд.

«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Наср» (2:1) в полуфинальной игре Суперкубка Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был удален на 86-й минуте во втором тайме.

Таким образом, форвард не набрал результативных действий во втором матче подряд.

В прошлой игре против «Дамака» (1:0) в рамках чемпионата Роналду не сделал результативных действий, выйдя на замену 66-й минуте.

Подробную статистику форварда можно изучить здесь.

8 комментариев
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замах кулачком на арбитра = плюс десять пенальти в следующих турах🤗
+4
-2
+2
Ничего себе целых 2 матча пенки не бил:)) Siuuuu!:)))
+4
-2
+2
Ромка😭😭😭
+2
-1
+1
А петушиные удары с замахами разве не результативные действия? Я думаю, что результат получился от этого очень забавный.
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