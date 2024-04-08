Лавров лоббирует кандидатуру Черчесова на пост тренера «Спартака». Янсен и Ивич тоже рассматриваются (Иван Карпов)

«Спартак» определил троих кандидатов на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что в случае отставки московскую команду возглавит Паскаль Янсен.

По информации инсайдера Ивана Карпова, кандидатуру бывшего тренера АЗ предложил спортивный директор «Спартака» , ее поддержал Павел Жданов. Сегодня нидерландский специалист прилетит в Москву, а завтра ему предстоит собеседование в «Лукойле».

Отмечается, что в шорт-лист красно-белых входят еще два тренера – и . Кандидатуру российского специалиста лоббирует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а сербу симпатизирует председатель совета директоров « » Александр Матыцын.