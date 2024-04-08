Лавров лоббирует кандидатуру Черчесова на пост тренера «Спартака». Янсен и Ивич тоже рассматриваются (Иван Карпов)

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Владимир Ивич Сергей Лавров Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Александр Матыцын Томаш Амарал Футбол

«Спартак» определил троих кандидатов на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что в случае отставки Гильермо Абаскаля московскую команду возглавит Паскаль Янсен.

По информации инсайдера Ивана Карпова, кандидатуру бывшего тренера АЗ предложил спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, ее поддержал Павел Жданов. Сегодня нидерландский специалист прилетит в Москву, а завтра ему предстоит собеседование в «Лукойле».

Отмечается, что в шорт-лист красно-белых входят еще два тренера – Станислав Черчесов и Владимир Ивич. Кандидатуру российского специалиста лоббирует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а сербу симпатизирует председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.

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107 комментариев
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Очень жду пришествия усатого в кб - как спустя пару месяцев на него будут кидаться безумные спартаковские ветераны и подзаремные журналисты, а он им смешно хамить в ответ
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Ох уж этот несуществующий админресурс в лице министра иностранных дел 😎
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Вот это по футбольному- Черчесова лоббирует глава МИД, Янсена и Ивича -функционеры Спартака! Очень объективно!)
+29
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А машку пресс-атташе - дела точно пойдут!
+26
-4
+22
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Очень жду пришествия усатого в кб - как спустя пару месяцев на него будут кидаться безумные спартаковские ветераны и подзаремные журналисты, а он им смешно хамить в ответ
Они не будут на него кидаться. Могут ведь и высечь за это, сверху.
Поэтому, даже если Черчесов проиграет все оставшиеся матчи сезона, они скажут, что виноват Абаскаль.
+22
-1
+21
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Очень жду пришествия усатого в кб - как спустя пару месяцев на него будут кидаться безумные спартаковские ветераны и подзаремные журналисты, а он им смешно хамить в ответ
+++
Я за то, чтоб Гильермо не увольняли

Но если уволят, надеюсь, ради Черчеса
Тоже хочу посмотреть на то, как все неадекватные стороны столкнутся
+20
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+14
Вот уходит Абаскаль,
Ну, а с ним — эпоха.
Будет тренером Паскаль,
Тот ещё пройдоха!

Мостовой уже готов
Угорать со смеха.
Быстро спишет со счетов
Тренерского цеха:

"Нет походки у него,
Мяч набить не может...
И обида оттого
Сердце моё гложет!"
+14
-3
+11
Во-первых, не лоббирует, а поддерживает импортозамещение!
+12
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+10
Ответ CoMoBo3
Ох уж этот несуществующий админресурс в лице министра иностранных дел 😎
Этот админресурс и Промеса из тюрьмы вытащил, всё порешал
+17
-7
+10
Прям ходит и лоббирует. В ЦСКА очевидно тренеров лоббирует Шоуйгу а в Динамо Колокольцев.
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Ответ Glukinho
мне больше интересно, что придумает Мостовой, ведь явно Стас и в футбол играл, и с чеканкой мало-мальски знаком. Сегодн вот придумал нефутбольную походку - явно заготовка под Стаса.
С чеканкой у Стаса так себе, если честно https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
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0
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Иван Карпов опять рассказывает сказки.
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Ответ CoMoBo3
Ох уж этот несуществующий админресурс в лице министра иностранных дел 😎
Это троянский конь
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Дебил, #####.
+10
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Черчесова не должно быть в Спартаке, Федотов не забыт
+7
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+5
Предлагаю крутануть бутылочку и на кого укажет, тот и тренер.
+6
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+5
Ответ Evgeny Valyaev
Не хочется, чтобы министры и депутаты кого-то лоббировали. Не хочется Черчесова, не хочется Ивича. Нового давайте.
Лавров пусть Промеса достанет из ОАЭ, а не тренеров лоббирует.
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Вот это сюрприз для Амарала, открыт новый персонаж)))
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Ответ Glukinho
мне больше интересно, что придумает Мостовой, ведь явно Стас и в футбол играл, и с чеканкой мало-мальски знаком. Сегодн вот придумал нефутбольную походку - явно заготовка под Стаса.
Мостовой уже говорил об этом: «что там вратарь может видеть в игре, жопы защитников?». Короче, по мнению Моста вратари - не футболисты, так что Стас тоже в футбол не играл
+3
0
+3
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Очень жду пришествия усатого в кб - как спустя пару месяцев на него будут кидаться безумные спартаковские ветераны и подзаремные журналисты, а он им смешно хамить в ответ
мне больше интересно, что придумает Мостовой, ведь явно Стас и в футбол играл, и с чеканкой мало-мальски знаком. Сегодн вот придумал нефутбольную походку - явно заготовка под Стаса.
+3
0
+3
Видимо, создатель инфоповода Карпов с ключами запарился: нужно было в тело текста впихнуть или аморальность (Амарал), или название московского клуба ("Асмарал"), советское время (Жданов), надежду (усы Черчесова), международную обстановку (сербы, МИД) и то, что новость дебильная (цитата Лаврова подошла).
А уж ИИ и сгенерировал этот набор предложений.
+4
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+3
Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий скрыт
Если ты имеешь в виду болельщиков Зенита, то напротив! Мы всегда за всё новое в Спартаке, очень весело со стороны наблюдать за циклами 😎
+7
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+2
А Мостовой вообще не рассматривается?
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уж лучше лобби Лаврова Черчесова, чем потуги Амарала с непонятным голландцем англосакского разлива. прости меня, Господи
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-4
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если Лавров лоббирует тренеров в Спартаке, Шойгу в ЦСКА, Колокольцев в Динамо- то мне страшно даже предположить, кто лоббирует тренера основной сборной- неужто САМ своим верховным указом🤔🤔🤔
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Лавров никого не лоббирует! Где-то, походя сказал кому-то насчет Черчесова - и понеслось!
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+2
Ответ Glukinho
мне больше интересно, что придумает Мостовой, ведь явно Стас и в футбол играл, и с чеканкой мало-мальски знаком. Сегодн вот придумал нефутбольную походку - явно заготовка под Стаса.
Так он вратарь, Стас этот. Понятно, что Мостовой не будет воспринимать его как равного, чего там вратарь-то начеканит?
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У Баварии Тухель скоро освободится...
+2
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Ответ Psicho
Может лучше Якина или Лаудрупа например?
«Алло! Анюта? Ты себе не представляешь: я сейчас улетаю в Гагры! С самим Якиным! (с)
+2
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+2
А Мостовому пофиг кого "парафинить" будет, лишь бы был тренер у Спартака.
+2
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+2
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