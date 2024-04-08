Лавров лоббирует кандидатуру Черчесова на пост тренера «Спартака». Янсен и Ивич тоже рассматриваются (Иван Карпов)
«Спартак» определил троих кандидатов на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что в случае отставки Гильермо Абаскаля московскую команду возглавит Паскаль Янсен.
По информации инсайдера Ивана Карпова, кандидатуру бывшего тренера АЗ предложил спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, ее поддержал Павел Жданов. Сегодня нидерландский специалист прилетит в Москву, а завтра ему предстоит собеседование в «Лукойле».
Отмечается, что в шорт-лист красно-белых входят еще два тренера – Станислав Черчесов и Владимир Ивич. Кандидатуру российского специалиста лоббирует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а сербу симпатизирует председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.
Поэтому, даже если Черчесов проиграет все оставшиеся матчи сезона, они скажут, что виноват Абаскаль.
Я за то, чтоб Гильермо не увольняли
Но если уволят, надеюсь, ради Черчеса
Тоже хочу посмотреть на то, как все неадекватные стороны столкнутся
Ну, а с ним — эпоха.
Будет тренером Паскаль,
Тот ещё пройдоха!
Мостовой уже готов
Угорать со смеха.
Быстро спишет со счетов
Тренерского цеха:
"Нет походки у него,
Мяч набить не может...
И обида оттого
Сердце моё гложет!"
А уж ИИ и сгенерировал этот набор предложений.