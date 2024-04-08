Кафу о бразильцах и русских: «Братские народы. У нас есть сходства – мы жизнерадостные и пьем много алкоголя, например»
Кафу рассказал, чем бразильцы похожи на россиян.
– Какое у вас первое воспоминание о России?
– Не помню точный год, но первым на ум мне приходит момент, когда мы со сборной Бразилии приехали в Россию зимой. Было очень холодно! Прекрасно запомнил эти ощущения.
– Многие иностранцы во время чемпионата мира в России подметили, что русские выпивают очень много алкоголя. Заметили?
– Бразильцы пьют намного больше, чем русские.
– Как вы проводили время во время ЧМ-2018?
– Не могу припомнить какой-то конкретный эпизод. Но помню, что мы много гуляли по музеям и смотрели на ваши достопримечательности.
– Футболист Ари называет бразильцев и русских братским народом. Согласны?
– Да, мы действительно братский народ. У нас есть сходства – например, мы жизнерадостные и много пьем алкоголя, – сказал бывший игрок сборной Бразилии.
А если серьезно, то братские народы - это те, у которых есть тесные культурные и исторические связи и тёплое отношение друг к другу. Какие у нас связи с Бразилией, находящейся на другом конце света? Бразильские сериалы, которые россияне смотрели 25 лет назад?
Кстати, судя по их фильмам и книгам, еще и португальцы, близкие родственники бразильцев.
В том-то и дело, что эти понятия (про величие и империю) далеко не атавизм, как тебе заботливо рассказывают добрые дяди из различных НКО и «правильных» СМИ. Если моих примеров (а там были намешаны и прошлое, и настоящее) тебе мало, вот ещё пару частных случаев из нынешнего времени. Венгрия мягенько печатает на различных флажках и шарфиках новые границы (вернее, старые), попутно облизываясь на Закарпатье, румыны вместе с Санду только и ждут отмашки, чтобы поглотить Молдавию. Про сотни баз США и их увеличивающееся кол-во в реальном времени (ЮВ Азия в целях подготовки к противостоянию с Китаем) или же влияние «британской короны» я повторяться не буду. А то заверещишь про соловьева и рупор Кремля🤓
Мы тоже можем много выпивать. " (с)