Кафу о бразильцах и русских: «Братские народы. У нас есть сходства – мы жизнерадостные и пьем много алкоголя, например»

Кафу рассказал, чем бразильцы похожи на россиян.

– Какое у вас первое воспоминание о России?

– Не помню точный год, но первым на ум мне приходит момент, когда мы со сборной Бразилии приехали в Россию зимой. Было очень холодно! Прекрасно запомнил эти ощущения.

– Многие иностранцы во время чемпионата мира в России подметили, что русские выпивают очень много алкоголя. Заметили?

– Бразильцы пьют намного больше, чем русские.

– Как вы проводили время во время ?

– Не могу припомнить какой-то конкретный эпизод. Но помню, что мы много гуляли по музеям и смотрели на ваши достопримечательности.

– Футболист Ари называет бразильцев и русских братским народом. Согласны?

– Да, мы действительно братский народ. У нас есть сходства – например, мы жизнерадостные и много пьем алкоголя, – сказал бывший игрок сборной .