Кафу о бразильцах и русских: «Братские народы. У нас есть сходства – мы жизнерадостные и пьем много алкоголя, например»

Теги Кафу Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Ари Футбол

Кафу рассказал, чем бразильцы похожи на россиян.

– Какое у вас первое воспоминание о России?

– Не помню точный год, но первым на ум мне приходит момент, когда мы со сборной Бразилии приехали в Россию зимой. Было очень холодно! Прекрасно запомнил эти ощущения.

– Многие иностранцы во время чемпионата мира в России подметили, что русские выпивают очень много алкоголя. Заметили?

– Бразильцы пьют намного больше, чем русские.

– Как вы проводили время во время ЧМ-2018?

– Не могу припомнить какой-то конкретный эпизод. Но помню, что мы много гуляли по музеям и смотрели на ваши достопримечательности.

– Футболист Ари называет бразильцев и русских братским народом. Согласны?

– Да, мы действительно братский народ. У нас есть сходства – например, мы жизнерадостные и много пьем алкоголя, – сказал бывший игрок сборной Бразилии.

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36 комментариев
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Ответ Вася Жучкин
Русский слон - лучший друг бразильского слона. А если серьезно, то братские народы - это те, у которых есть тесные культурные и исторические связи и тёплое отношение друг к другу. Какие у нас связи с Бразилией, находящейся на другом конце света? Бразильские сериалы, которые россияне смотрели 25 лет назад?
Благодаря этим сериалам, некоторые люди стали называть свои дачи "фазендами"
+71
-3
+68
Русский слон - лучший друг бразильского слона.

А если серьезно, то братские народы - это те, у которых есть тесные культурные и исторические связи и тёплое отношение друг к другу. Какие у нас связи с Бразилией, находящейся на другом конце света? Бразильские сериалы, которые россияне смотрели 25 лет назад?
+67
-4
+63
Общего и правда хватает. Две огромные страны, с огромнейшими природными ресурсами и неспособностью ими толково распорядиться из-за одержимости грандейзой-величием.
+36
-9
+27
Бразилейрос э русос - ирмао пара семпре
+13
-1
+12
Каждый день вижу этих "жизнерадостных", которые хамят, быдлят и не обладают даже минимумом воспитания. Если ужираться до соплей - это крутое общее дело, то удачи.
+10
-2
+8
Ответ Фанат Сан-Марино
Благодаря этим сериалам, некоторые люди стали называть свои дачи "фазендами"
На тесную культурную связь, конечно, не тянет, но вообще да, есть такое
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+7
бразильцы тоже говорят * ахмат сила*)
+7
-3
+4
Русские - не жизнерадостные. "Смех без причины - признак дурачины" - это именно оно. Это не плохо и не хорошо, просто культурная особенность.
+9
-5
+4
Ответ Фанат Сан-Марино
Благодаря этим сериалам, некоторые люди стали называть свои дачи "фазендами"
Ага , а местные болота и водоемы с водорослями - пляжами !
+3
-1
+2
Ответ Макс Макс
бразильцы тоже говорят * ахмат сила*)
Так и в России-то говорят только представители всего лишь одной из более сотни национальностей. А вот "не по Хуану сомбреро" - это интернациональное, да :)
+4
-2
+2
Ответ Schiaff1no
Наверное что-то случилось, да?
Представляешь, 30 лет жили на базе из плодороднейшей земли, советской инфраструктуры/промышленности, российских скидок на энергоресурсы (ещё и воровать умудрялись) и европейских торговых поблажек. Ну просто ужас какой-то, как тут что-то строить?(((
+12
-10
+2
Ответ Фанат Сан-Марино
Благодаря этим сериалам, некоторые люди стали называть свои дачи "фазендами"
А братьев кузенами, а нерадивых водителей - Педрами
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Жизнерадостность - это, конечно, традиционно русская черта
+2
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даже не потрудился придумать хоть что-то)
+3
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Ответ Фанат Сан-Марино
Благодаря этим сериалам, некоторые люди стали называть свои дачи "фазендами"
А некоторые фаны Ф. Кастро со товарищи, используют термин "асьенда".
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Представляешь, 30 лет жили на базе из плодороднейшей земли, советской инфраструктуры/промышленности, российских скидок на энергоресурсы (ещё и воровать умудрялись) и европейских торговых поблажек. Ну просто ужас какой-то, как тут что-то строить?(((
Не говоря уже о том, что фсб было сформировано выходцами из усровской кгб (да и сейчас их собратьями и наследниками укомплектовано), а т.н. президент Рф в 90-е выдал легендарное «встаю с утра и думаю, что еще можно сделать хорошего для украины».
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Ответ Maturmalai
Еще белорусы, когда они у себя на родине. Кстати, судя по их фильмам и книгам, еще и португальцы, близкие родственники бразильцев.
Португальцы с испашками же заселили этот материк
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Не,,,ну он точно бухой!
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Ответ Алексей Иванов
Интересно есть ли в мире менее жизнерадостные люди чем русские? ( на трезвую) Возможно чехи примерно на одном уровне,возможно чеченцы которые тоже россияне
Еще белорусы, когда они у себя на родине.
Кстати, судя по их фильмам и книгам, еще и португальцы, близкие родственники бразильцев.
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Предлагаю дружить домами!
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Ответ Maturmalai
Общего и правда хватает. Две огромные страны, с огромнейшими природными ресурсами и неспособностью ими толково распорядиться из-за одержимости грандейзой-величием.
Бразильцы как раз не озабочены величием, они озабочены отдыхом, расслабоном, и карнавалом. Бразильцы-это половина южн америки, но не похоже, что они там гегемон. Хотя стойкомпании из бразилии берут подряды в соседних странах
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Ответ Британский шпион
Не говоря уже о том, что фсб было сформировано выходцами из усровской кгб (да и сейчас их собратьями и наследниками укомплектовано), а т.н. президент Рф в 90-е выдал легендарное «встаю с утра и думаю, что еще можно сделать хорошего для украины».
Вот именно, туда десятилетиями вбухивали столько, что страшно представить. Оно и неудивительно - начиная с Хрущёва, большинство партийной верхушки было именно с этих «плодородных земель». Тем ироничнее стремление к декоммунизации🤓
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Ответ Maturmalai
Общего и правда хватает. Две огромные страны, с огромнейшими природными ресурсами и неспособностью ими толково распорядиться из-за одержимости грандейзой-величием.
Молодец, приплел, зарплата от Ходорковского уже на счёту
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Ответ Maturmalai
Лучше быть жителем твитера, чем продолжать жить понятиями дремучих давно прошедших столетий.
Малыш, увы, ты так ничего и не понял)
В том-то и дело, что эти понятия (про величие и империю) далеко не атавизм, как тебе заботливо рассказывают добрые дяди из различных НКО и «правильных» СМИ. Если моих примеров (а там были намешаны и прошлое, и настоящее) тебе мало, вот ещё пару частных случаев из нынешнего времени. Венгрия мягенько печатает на различных флажках и шарфиках новые границы (вернее, старые), попутно облизываясь на Закарпатье, румыны вместе с Санду только и ждут отмашки, чтобы поглотить Молдавию. Про сотни баз США и их увеличивающееся кол-во в реальном времени (ЮВ Азия в целях подготовки к противостоянию с Китаем) или же влияние «британской короны» я повторяться не буду. А то заверещишь про соловьева и рупор Кремля🤓
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Прямо образцовый житель твиттера. Мало того, что сравнил амбиции России и Бразилии, так ещё и выставил величие/стремление к оному, как что-то плохое. Ткни в любую страну и в 95% случаев наткнёшься на одержимость величием. И не важно, прошлого/настоящего/будущего. У поляков - Речь Посполитая, у немцев - Германские империи и до недавнего времени, по сути, управление всей Европой, у французов - их империя, мрия про Наполеона и африканские колонии до сих пор, Испания/Португалия/Нидерланды по уши в колониях, у турков - Османская империя и полумифический Туран, который они до сих пор пытаются строить, у Китая куча истории и амбиций, даже у японцев не всё выветрилось после 45-го. Про США и Британскую империю я молчу. И только неправильные русские должны не просто забыть про «имперскость» (фу, ну и термин), но ещё и каяться. Каждый день, естественно🤓
Лучше быть жителем твитера, чем продолжать жить понятиями дремучих давно прошедших столетий.
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Ei, amigo. Você tem um rublo? Não o suficiente para vodca.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Наверное что-то случилось, да?
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"А что же мы ? И мы не хуже многих,
Мы тоже можем много выпивать. " (с)
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Вообще не похожы, русские не одну империю построили и сами же сломали, а бразилы только По-моему танцуют и работать не хотят
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