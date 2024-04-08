Англичанин Тэйлор – главный судья матча «ПСЖ» – «Барселона» в 1/4 ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Энтони Тэйлор Марко Гуида Футбол

Стали известны судьи матчей «ПСЖ» – «Барселона» и «Атлетико» – «Боруссия».

Игру 1/4 финала Лиги чемпионов в Париже обслужит английская бригада судей во главе с Энтони Тэйлором

На матч «Атлетико» – «Боруссия» назначены итальянские судьи, главный арбитр – Марко Гуида.

Обе игры пройдут 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

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26 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кого больше не любит Тейлор - парижан или барселонцев ?
Окулистов.
+23
0
+23
Ну все логично. Постоянно совершает ошибки и только вчера поставил левый пенальти, а значит должен судить четвертьфинал ЛЧ.
+19
-6
+13
Ответ войд
Надеюсь не будет убивать Псж как Айтекин)
Ну целенаправленно не должен, но клоунада и ошибки гарантированы. Просто это выйдет в случайную сторону.
+6
0
+6
Ох, чувствую, будет весело
+5
-2
+3
Кого больше не любит Тейлор - парижан или барселонцев ?
+1
0
+1
Ответ S. A.
Хахаха хахаха хаха. Это, конечно, отличный аргумент
Конечно аргумент))
3 профессионала против фана 4рсенала, который расстроился из-за ничьи Ливерпуля)))
+1
0
+1
Шейхи подготовились
0
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0
Ответ Артём Гусев
Может кто-нибудь коротко объяснить, что да как с ним?
Типичный английский судья
+1
-1
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Ответ Акер
Ну все логично. Постоянно совершает ошибки и только вчера поставил левый пенальти, а значит должен судить четвертьфинал ЛЧ.
ну я как нейтральный болельщик вчерашнего матча считаю, что пенальти 100%-ный.. эти споры будут всегда, есть такие моменты, которые даже 2 судьи трактуют по разному
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Ответ S. A.
Хахаха хахаха хаха. Это, конечно, отличный аргумент
это единственный значимый аргумент)
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Ответ S. A.
Арсенал уже 10 лет четвёртым не был
Да, о таком только мечтать
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Ответ КорнейЧувачкин
Чистый пенальти
Нет, левый
+2
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Обалдеть сколько нытиков появилось
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кто такой
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можно грузить на пенальти, причем в любую сторону.
+1
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Может кто-нибудь коротко объяснить, что да как с ним?
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Сочувствую матчу ПСЖ-Барселона
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