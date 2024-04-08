Англичанин Тэйлор – главный судья матча «ПСЖ» – «Барселона» в 1/4 ЛЧ

Стали известны судьи матчей «ПСЖ» – «Барселона» и «Атлетико» – «Боруссия».

Игру 1/4 финала чемпионов в Париже обслужит английская бригада судей во главе с .

На матч « » – « » назначены итальянские судьи, главный арбитр – .

Обе игры пройдут 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Матч «Реал» – «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ обслужит француз Летексье, игру «Арсенала» и «Баварии» – швед Нюберг