Кафу: «Зенит» – один из самых популярных клубов в Бразилии. Будет лучше, если они переименуются в «Зенит» Сан-Паулу»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Кафу премьер-лига Россия Футбол

Кафу назвал «Зенит» одним из самых популярных клубов в Бразилии.

– Что говорят о «Зените» в Бразилии? Защитник Нино назвал петербургский клуб одним из самых популярных у вас в стране.

– «Зенит» действительно является одним из самых популярных клубов в Бразилии, его обсуждают наравне с другими командами.

– Почему?

– Все просто: когда происходит такой большой экспорт бразильцев в «Зенит», люди у нас в стране начинают больше следить за российским футболом.

– В России шутят: «Зениту» из Санкт-Петербурга стоит переименоваться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Будет лучше, если они переименуются в «Зенит» Сан-Паулу. Там люди работают и там больше именитых футболистов.

– Говорят ли о «Спартаке» в Бразилии?

– В Бразилии знают все крупные российские клубы – это ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», – сказал бывший игрок сборной Бразилии Кафу.

26 комментариев
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Ахахаха.
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Ответ Вова Пупкин
Лучше быть Зенитом (Сан-Паулу), чем Спартаком (Владимирским централом)...
Главное не быть Пупкиным …
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Он точно у Кофу берет интервью!? Похоже на троля с нашего сайта 😜
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А Бразилия самая популярная страна в Зените)
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заканчивай Кафу!!!
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Ответ justbored
Ахахаха.
Похоже на новую рекламную компанию господина Медведева. Не хватает только мощного напалма от 43 летнего звездного тренера .
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Базу выдал
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Толсто
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Так не шутят .Сан паул -команда ПЕЛЕ .
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В составе чемпионов Армении десять россиян во главе с Глушаковым. Подозреваю что Зенит настолько же популярен в Бразилии, насколько в России Урарту Ереван🤗
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Кафу, верни бабки😅
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скорее бы переименовали, шутки за один песо закончились
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В Петропавловск-Камчатский надо зенит переводить

Казахстанский Петропавл ещё нормально
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Не то что лучше. Это по чесноку. Ну если у тебя из 20 футболистов 15 это бразильцы то конечно Зенит Сан-Паулу в самый раз. Кафу знает как подкалывать. Эксперт.
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Должны же в какой-то стране за них болеть)
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