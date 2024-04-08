Кафу: «Зенит» – один из самых популярных клубов в Бразилии. Будет лучше, если они переименуются в «Зенит» Сан-Паулу»
Кафу назвал «Зенит» одним из самых популярных клубов в Бразилии.
– Что говорят о «Зените» в Бразилии? Защитник Нино назвал петербургский клуб одним из самых популярных у вас в стране.
– «Зенит» действительно является одним из самых популярных клубов в Бразилии, его обсуждают наравне с другими командами.
– Почему?
– Все просто: когда происходит такой большой экспорт бразильцев в «Зенит», люди у нас в стране начинают больше следить за российским футболом.
– В России шутят: «Зениту» из Санкт-Петербурга стоит переименоваться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
– Будет лучше, если они переименуются в «Зенит» Сан-Паулу. Там люди работают и там больше именитых футболистов.
– Говорят ли о «Спартаке» в Бразилии?
– В Бразилии знают все крупные российские клубы – это ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», – сказал бывший игрок сборной Бразилии Кафу.
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