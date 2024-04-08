Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля (The Skating Lesson)

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в академию танцев на льду в Монреале.

Об этом сообщил американский журналист Дэйв Лиз.

Ранее танцевальный дуэт, выступающий за Грузию, тренировался под руководством Алексея Килякова. 

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19 комментариев
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Боже, сейчас несварение произойдет у хейтеров. Мир никогда уже не будет прежним для них.
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Интересно, сколько пришлось отвалить, чтобы их взяли....ну, если они научат Диану ехать, а не топтаться на месте, то честь им и хвала, го вряд ли это произойдет
Ну попробуйте, отвалите и вы, посмотрим, возьмут ли вас
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Рада за ребят, очень упорные и трудолюбивые)
Что бы кто ни говорил, они идут своей дорогой, очень много работают и не сворачивают с цели) а значит и успех не за горами
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Молодцы Диана и Глеб, никого не слушают и думают о развитии пары. Надеюсь, получат интересные программы в новом сезоне, желаю им только трудолюбия и удачи.
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Даааа...а кто - то спорил со мной с пеной у рта, что Лозоны ни за что и никогда их не возьмут)
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А кто то сомневался, что перейдут?
Я уверенна была, что перейдут в ближайшее время.
Теперь интересно посмотреть на их работу в Монреале. И на новые постановки.
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Ответ Alla Belova
Даааа...а кто - то спорил со мной с пеной у рта, что Лозоны ни за что и никогда их не возьмут)
Кого-то крепко щелкнули по носу, это очень радостно. Люди, сидя на диване, решают за I.AM, кого им брать, а кого нет, забыли с ними посоветоваться.
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Это было ожидаемо, удачи ребятам!
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Я бы туда всех наших отправила. Худу/Базина, Степанову/Букина, Хавронину/Нарижного, Леонтьеву/Горелкина. Уж там умеют ставить то, что выгодно подчеркивает все достоинства дуэтов.
Дише с Глебом повезло там оказаться.
Это действительно лучшее место для танцоров
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Интересно, сколько пришлось отвалить, чтобы их взяли....ну, если они научат Диану ехать, а не топтаться на месте, то честь им и хвала, го вряд ли это произойдет
Чиризано с его талантами и партнершей-чешским кошельком, вон, что-то не взяли- 2 недели и домой, а уж там папа мог что угодно оплатить.
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Понятно было, что Тутберидзе не успокоится, пока их туда не запихнёт.
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Ответ Ann P
Каждый год новая школа? О чем это говорит?!
Наверное, о том, что все топовые тренеры хотят с ними работать? Как вы думаете, о чем ещё?
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Ответ katyanola
Боже, сейчас несварение произойдет у хейтеров. Мир никогда уже не будет прежним для них.
Да, бомбанет капитально) ребята настроены по-серьёзному.
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Я думаю, что тоже свои интересы у монреалской академии есть, ещё одну федерацию под себя подмяли. А с неособо катучими партнёршами в академии умеют работать, тому пример Лайла, да и Мэдисон не эталон конька, но все перекрывается шикарными постановками
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Ответ Ann P
Каждый год новая школа? О чем это говорит?!
Просто они решали свои вопросы в США с гринкартой для Смолкина. Вопрос уже видимо решен, и поехали в Канаду на тренировки.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Чиризано с его талантами и партнершей-чешским кошельком, вон, что-то не взяли- 2 недели и домой, а уж там папа мог что угодно оплатить.
У Чиризано не был вопрос решен с федрой о переходе. А платить деньги за тренировки если вопрос не решен не было смысла.
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