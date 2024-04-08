Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля (The Skating Lesson)
Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в академию танцев на льду в Монреале.
Об этом сообщил американский журналист Дэйв Лиз.
Ранее танцевальный дуэт, выступающий за Грузию, тренировался под руководством Алексея Килякова.
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Что бы кто ни говорил, они идут своей дорогой, очень много работают и не сворачивают с цели) а значит и успех не за горами
Я уверенна была, что перейдут в ближайшее время.
Теперь интересно посмотреть на их работу в Монреале. И на новые постановки.
Дише с Глебом повезло там оказаться.
Это действительно лучшее место для танцоров