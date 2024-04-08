Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля (The Skating Lesson)

Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в академию танцев на льду в Монреале.

Об этом сообщил американский журналист Дэйв Лиз.

Ранее танцевальный дуэт, выступающий за Грузию, тренировался под руководством Алексея Килякова.

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