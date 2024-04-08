Антонио Кассано: «Моуринью кончился как тренер. Он по-прежнему делает то, что и 10 лет назад»

Антонио Кассано жестко раскритиковал Жозе Моуринью.

Португальский тренер остается без работы после увольнения из «Ромы» в январе.

«Моуринью полностью закончился как тренер. Он больше не способен тренировать, он по-прежнему делает то же самое, что и 10 лет назад.

В «Роме» он не выпускал и предпочел Бове Пеллегрини. вселил в «Рому» веру в то, что это сильная команда, и он делает выдающуюся работу. Он всегда был предназначен для этого», – заявил бывший нападающий «Ромы», «Реала» и сборной Италии.

«Рома» выиграла 8 из 11 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Поражение одно – от «Интера»