Антонио Кассано: «Моуринью кончился как тренер. Он по-прежнему делает то, что и 10 лет назад»

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью Антонио Кассано серия А Италия Леандро Паредес Лоренцо Пеллегрини Эдоардо Бове Футбол

Антонио Кассано жестко раскритиковал Жозе Моуринью.

Португальский тренер остается без работы после увольнения из «Ромы» в январе.

«Моуринью полностью закончился как тренер. Он больше не способен тренировать, он по-прежнему делает то же самое, что и 10 лет назад.

В «Роме» он не выпускал Паредеса и предпочел Бове Пеллегрини. Де Росси вселил в «Рому» веру в то, что это сильная команда, и он делает выдающуюся работу. Он всегда был предназначен для этого», – заявил бывший нападающий «Ромы», «Реала» и сборной Италии.

«Рома» выиграла 8 из 11 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Поражение одно – от «Интера»

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43 комментария
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Дайте Жозе Баварию с этим составом и он еще здорово пошумит в ЛЧ, так же можно было сказать про Анчелотти после Наполи и Эвертона, но когда он вернулся в Реал то снова взобрался на вершину.
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-11
+24
По прежнему как и 10 лет назад выводит свои команды в финал европейских турниров.
+18
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+10
Ответ Великий Алонсо
А Кассано как футболист даже и не начинался.
Спорно
+14
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+7
Ответ Mihail0910
По прежнему как и 10 лет назад выводит свои команды в финал европейских турниров.
«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Это станет большим разочарованием для меня. Я не хочу, чтобы мои футболисты думали, что Лига Европы соответствует их уровню»
(С) Моуриньо в 2013 году

Страшно подумать, что он бы сказал тогда о лиге конференций, которая хуже ле раз в 10
+8
-2
+6
Попал в струю, нарубил бабла и остановился.
Если это так, то он не 1 и не последний в этом смысле.
+4
-1
+3
Ответ Перстень Уэстбрука
Большая удача для топ клубов,что Жозе все еще свободен
🤣🤣🤣 «удача»

Удача ныть про состав с лукакой и дибалой что он донный, когда после него приходит абсолютный новичок (Де Росси) и выигрывает 8 матчей из 11?

В гробу видали большинство топ-клубов такую удачу
+5
-2
+3
Не стоит так отзываться о коллеге.
Хотя, очем речь, Кассано по жизни был гнилым человеком и футболистом.
Ибрагимович не зря его тогда с ноги сиганул 🤭
+3
0
+3
Ответ Sergeant Squirting
Дайте Жозе Баварию с этим составом и он еще здорово пошумит в ЛЧ, так же можно было сказать про Анчелотти после Наполи и Эвертона, но когда он вернулся в Реал то снова взобрался на вершину.
Большая удача для топ клубов,что Жозе все еще свободен
+9
-8
+1
Ответ Sergeant Squirting
Дайте Жозе Баварию с этим составом и он еще здорово пошумит в ЛЧ, так же можно было сказать про Анчелотти после Наполи и Эвертона, но когда он вернулся в Реал то снова взобрался на вершину.
А зачем давать физруку топовый состав, если он этого не заслуживает? Сезоны в роме ттх и мю ничему не научили?
+6
-5
+1
Ответ Maturmalai
А без состава, набитого по самое немогу суперзвездами, Маур что-нибудь вообще выигрывал?
В Порто много суперзвёзд было?
+1
0
+1
Ответ Maturmalai
А без состава, набитого по самое немогу суперзвездами, Маур что-нибудь вообще выигрывал?
ЛЧ с Порту. Но он тогда работал, а не продавал себя
+2
-1
+1
Ответ евГений
«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Это станет большим разочарованием для меня. Я не хочу, чтобы мои футболисты думали, что Лига Европы соответствует их уровню» (С) Моуриньо в 2013 году Страшно подумать, что он бы сказал тогда о лиге конференций, которая хуже ле раз в 10
Ну ЛЕ, в которой только в последние 2 сезона играли Ливерпуль, Барселона, МЮ, Милан, Байер, Марсель, Наполи, Ювентус, Рома и десяток других сильных команд, не ровня той, что была 10 лет назад.
Это ты не будешь отвергать
+1
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Ответ евГений
«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Это станет большим разочарованием для меня. Я не хочу, чтобы мои футболисты думали, что Лига Европы соответствует их уровню» (С) Моуриньо в 2013 году Страшно подумать, что он бы сказал тогда о лиге конференций, которая хуже ле раз в 10
А он будучи тренером какого клуба это сказал?
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фанат Моура, но есть доля истины в словах Кассано. Как тренер Моур не развивается. Пример Анчелотти ниже не в счёт, так как он подтянул своего сына который тактически анализирует и помогает Карло более глубинно, кажется даже отвечает за тактику. Карло тоже не развивается как тренер уже давно.
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Ответ andyon
Выводит свои команды в финалы еврокубков?
Эти великие победы в лиге конференции 🤣🤣
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Ответ Maturmalai
Подфартило разок, он на этом всю карьеру и ездит.
Так ведь и Интер когда ЛЧ выиграл, состав суперзвёздным трудно было назвать. По крайней мере, клуб считался аутсайдером плей-оффа той ЛЧ.
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Ответ Хулио из Гондураса
В Порто много суперзвёзд было?
Подфартило разок, он на этом всю карьеру и ездит.
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Ответ евГений
«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Это станет большим разочарованием для меня. Я не хочу, чтобы мои футболисты думали, что Лига Европы соответствует их уровню» (С) Моуриньо в 2013 году Страшно подумать, что он бы сказал тогда о лиге конференций, которая хуже ле раз в 10
Тогда он был максимолистом, но со временем стали другие реалии, и соответственно клубы с их бюджетами. За 10 лет футбол сделал не скачок, а прыжок в финансовом плане. Даже наличие большого бюджета не гарантирует успеха.
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Ответ Клименко
Мелкий унылый наброс
Вся карьера "эксперта" Кассано- мелкий унылый наброс. Дождаться проблем и уколоть, тут большого ума не нужно.
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Ответ moysimferopol777
Спорно
Не думаю, что спорно. Неплохой сезон в Бари и пара неплохих в Роме, вот и весь Кассано. В сборной полный провал.
Такой предтеча Балотелли - талантливый раздолбай, но у Бало получалось тащить и клубы, и сборную разок. У этого только ходить в подающих надежды. Хотя ладно, если брать тот же Бари на заре карьеры и Сампу на старости лет - там тащил. Но на величие никак не тянет.
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А без состава, набитого по самое немогу суперзвездами, Маур что-нибудь вообще выигрывал?
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Я такую неприязнь, к Жозе, испытываю, что аж кушать не могу...
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А еврочашку с Ромой кто взял, Гвардиола чтоли?
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Я правильно понимаю, что у этого балабола 0 в графе еврокубков ?
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