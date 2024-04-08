Антонио Кассано: «Моуринью кончился как тренер. Он по-прежнему делает то, что и 10 лет назад»
Антонио Кассано жестко раскритиковал Жозе Моуринью.
Португальский тренер остается без работы после увольнения из «Ромы» в январе.
«Моуринью полностью закончился как тренер. Он больше не способен тренировать, он по-прежнему делает то же самое, что и 10 лет назад.
В «Роме» он не выпускал Паредеса и предпочел Бове Пеллегрини. Де Росси вселил в «Рому» веру в то, что это сильная команда, и он делает выдающуюся работу. Он всегда был предназначен для этого», – заявил бывший нападающий «Ромы», «Реала» и сборной Италии.
«Рома» выиграла 8 из 11 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Поражение одно – от «Интера»
(С) Моуриньо в 2013 году
Страшно подумать, что он бы сказал тогда о лиге конференций, которая хуже ле раз в 10
Если это так, то он не 1 и не последний в этом смысле.
Удача ныть про состав с лукакой и дибалой что он донный, когда после него приходит абсолютный новичок (Де Росси) и выигрывает 8 матчей из 11?
В гробу видали большинство топ-клубов такую удачу
Хотя, очем речь, Кассано по жизни был гнилым человеком и футболистом.
Ибрагимович не зря его тогда с ноги сиганул 🤭
Это ты не будешь отвергать
Такой предтеча Балотелли - талантливый раздолбай, но у Бало получалось тащить и клубы, и сборную разок. У этого только ходить в подающих надежды. Хотя ладно, если брать тот же Бари на заре карьеры и Сампу на старости лет - там тащил. Но на величие никак не тянет.