Никитин – 3-й тренер, вышедший в финал Кубка Гагарина с 2+ клубами

Игорь Никитин – третий тренер, вышедший в финал Кубка Гагарина с двумя клубами.

« » обыграл «Трактор» (3:0) в четвертом матче полуфинала плей-офф. Команда тренера выиграла серию со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Гагарина.

Это второй клуб, с которым Никитин пробился в финал турнира. В 2018, 2019 и 2021 годах он выходил в финал с ЦСКА.

Никитин стал третьим тренером, вышедшим в финал Кубка Гагарина с двумя или более клубами.

Ранее это удалось Олегу Знарку (ХК МВД, «Динамо» и СКА) и («Салават Юлаев» и СКА).