Никитин – 3-й тренер, вышедший в финал Кубка Гагарина с 2+ клубами
Игорь Никитин – третий тренер, вышедший в финал Кубка Гагарина с двумя клубами.
«Локомотив» обыграл «Трактор» (3:0) в четвертом матче полуфинала плей-офф. Команда тренера Игоря Никитина выиграла серию со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Гагарина.
Это второй клуб, с которым Никитин пробился в финал турнира. В 2018, 2019 и 2021 годах он выходил в финал с ЦСКА.
Никитин стал третьим тренером, вышедшим в финал Кубка Гагарина с двумя или более клубами.
Ранее это удалось Олегу Знарку (ХК МВД, «Динамо» и СКА) и Вячеславу Быкову («Салават Юлаев» и СКА).
Ветераны негодуют и готовят письмо.
Потому что два финала подряд было бы если бы не травмы, судьи и много иностранцев у Автомобилиста