Никитин – 3-й тренер, вышедший в финал Кубка Гагарина с 2+ клубами

Теги Локомотив рейтинги Игорь Никитин Вячеслав Быков Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин – третий тренер, вышедший в финал Кубка Гагарина с двумя клубами.

«Локомотив» обыграл «Трактор» (3:0) в четвертом матче полуфинала плей-офф. Команда тренера Игоря Никитина выиграла серию со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Гагарина.

Это второй клуб, с которым Никитин пробился в финал турнира. В 2018, 2019 и 2021 годах он выходил в финал с ЦСКА.

Никитин стал третьим тренером, вышедшим в финал Кубка Гагарина с двумя или более клубами.

Ранее это удалось Олегу Знарку (ХК МВД, «Динамо» и СКА) и Вячеславу Быкову («Салават Юлаев» и СКА).

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4 комментария
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Почему в этом списке нет Ротенберга?
Ветераны негодуют и готовят письмо.
Потому что два финала подряд было бы если бы не травмы, судьи и много иностранцев у Автомобилиста
+24
-2
+22
тренер с большой буквы Т
+5
0
+5
Молодец, Игорь! Всегда оставлял и оставляет только положительные впечатления. Андрея Разина тоже очень люблю. Какой финал ожидает (надеюсь на Металлург), блеск!
0
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0
Ответ Al Al
Почему в этом списке нет Ротенберга? Ветераны негодуют и готовят письмо. Потому что два финала подряд было бы если бы не травмы, судьи и много иностранцев у Автомобилиста
Уже не смешно
+4
-4
0
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