СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)

СКА отправил письмо в КХЛ с просьбой обратить внимание на предвзятость к клубу.

Как стало известно «Чемпионату», СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги и предвзятым подходом комментаторов КХЛ ТВ.

Сделать это побудило обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга.

СКА возмутила работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор критиковал кадровую политику петербургского клуба.

По регламенту, проявление болельщицких эмоций представителями СМИ не допускается.

Также клуб считает, что КХЛ безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей лиге.

Ранее появилась информация, что СКА, «Барыс», «Динамо» Минск и другие клубы инициируют создание нового судейского органа, подчиняющегося совету директоров КХЛ, председателем которого является Тимченко.