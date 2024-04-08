СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)
СКА отправил письмо в КХЛ с просьбой обратить внимание на предвзятость к клубу.
Как стало известно «Чемпионату», СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги и предвзятым подходом комментаторов КХЛ ТВ.
Сделать это побудило обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга.
СКА возмутила работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор критиковал кадровую политику петербургского клуба.
По регламенту, проявление болельщицких эмоций представителями СМИ не допускается.
Также клуб считает, что КХЛ безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей лиге.
Ранее появилась информация, что СКА, «Барыс», «Динамо» Минск и другие клубы инициируют создание нового судейского органа, подчиняющегося совету директоров КХЛ, председателем которого является Тимченко.
СКА самые великие чемпионы по нытью
Каждый ветеран инфаркт схватил бы
Давайте вся лига прогнется под несколько человек.
Жесть шерстяная.. Паника, истерика, недовольство исходит только от одного клуба.
Что же за слизняк, этот конгломерат по имени СКА? Всех подключает жаловаться! Напоминают сварливую старуху!
Северная Корея отдыхает.
СКА - главный позор в истории российского хоккея.