СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)

Теги СКА Алексей Морозов телевидение КХЛ МХЛ Белые Медведи СКА-1946 Кубок Харламова Геннадий Тимченко КХЛ ТВ Андрей Юртаев Чемпионат.com Хоккей

СКА отправил письмо в КХЛ с просьбой обратить внимание на предвзятость к клубу.

Как стало известно «Чемпионату», СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги и предвзятым подходом комментаторов КХЛ ТВ.

Сделать это побудило обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга.

СКА возмутила работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор критиковал кадровую политику петербургского клуба.

По регламенту, проявление болельщицких эмоций представителями СМИ не допускается.

Также клуб считает, что КХЛ безответственно подходит к комментариям в социальных сетях, а отсутствие модерации наносит вред всей лиге.

Ранее появилась информация, что СКА, «Барыс», «Динамо» Минск и другие клубы инициируют создание нового судейского органа, подчиняющегося совету директоров КХЛ, председателем которого является Тимченко.

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68 комментариев
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Ска- позор хоккея
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Снова ветераны))
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Отдай, отдайте СКА кубок , как чемпионам по нытью
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Ответ Андрей Собченко
Снова ветераны))
Из-за спин ветеранов уши Йезе Марино торчат.
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Все комментаторы должны в каждом матче хвалить и поддерживать уникальную систему систем.
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Надо было путину писать.
СКА самые великие чемпионы по нытью
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Это они ещё на спортс не заходили
Каждый ветеран инфаркт схватил бы
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А ещё мы выйдем и создадим свою лигу и пригласим туда Фенербахче!
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Как стало известно, СКА обратился к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором армейцы выразили недовольство с предвзятым подходом комментаторов sports.ru
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Этих ветеранов, на наркотики пора проверить.
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Сюр какой-то.
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Всего то маленькая группа людей опозорила весь спорт Питера на десятилетия, как это все мерзко и противно
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Клуб нытиков
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Позор продолжается. СКА критиковать нельзя априори, только хвалить. За критику СКА штраф 10К по заветам Милонова:)))
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Позор лиги, да и всего хоккея. Если уж все их не устраивает, вышли бы из лиги, да и всё. Надоел плач
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Что вообще происходит???
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Давайте напишем тоже письмо в КХЛ о том, что мы не довольны присутствием ска и ромы в лиге и в целом возле хоккея в РФ.
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А жить в социализме ветераны не хотят случаем???
Давайте вся лига прогнется под несколько человек.
Жесть шерстяная.. Паника, истерика, недовольство исходит только от одного клуба.
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Ответ Евгений Исаев
Со своими судьями играть Будут? Абсурд! Ну, пусть тогда уж и лигу СВОЮ создают: СКА - Барыс - Динамо Минск. Уверен, победитель в этой лиги всем известен)))
И это Динамо Минск.
+7
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Отличный симбиоз! СКА жалуется ветеранам, те в свою очередь пишут письма. Ветераны жалуются СКА, уже клуб пишет! И вроде бы не за себя просят, а всё же воду баламутят...
Что же за слизняк, этот конгломерат по имени СКА? Всех подключает жаловаться! Напоминают сварливую старуху!
+7
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+6
Со своими судьями играть Будут? Абсурд! Ну, пусть тогда уж и лигу СВОЮ создают: СКА - Барыс - Динамо Минск. Уверен, победитель в этой лиги всем известен)))
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+5
Еще надо названия одного мясного изделия запретить!
+5
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То есть комментаторам нельзя говорить про очевидные факты?))
Северная Корея отдыхает.
СКА - главный позор в истории российского хоккея.
+5
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Надо восточным командам отсканировать, на огромном баннере, знаменитый жест Знарка Медведеву и вывешивать на каждом матче))
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Клоуны
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на некоего тренера из финляндии романа р. ска не пожаловалось еще? Он тоже предвзят
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Кто-то играет еще в хоккей,а кто-то только и может что письма писать
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Голосом Нагиева из рекламы МТС: это не позор, это ПОЗОРИЩЕ!!
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Ответ Влад Безруков
Это они ещё на спортс не заходили Каждый ветеран инфаркт схватил бы
а кто слабее -- инсульт.
+3
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+2
Если бы не было просьбы ветеранов хоккея,то клуб не отправил бы письмо по поводу предвзятости.Интересно, кто они ,эти загадочные ветераны?
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-1
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