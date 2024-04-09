Самсонов отразил 30 из 32 бросков «Питтсбурга». Победа – 5-я подряд и 50-я в 80 играх за «Лифс»

Теги рейтинги Питтсбург Торонто НХЛ Джек Кэмпбелл Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов отразил 30 из 32 бросков «Питтсбурга».

«Торонто» обыграл «Пингвинс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Победа стала для российского вратаря 5-й подряд и 23-й в сезоне. Всего он провел в текущей регулярке 38 матчей (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,00). 

Этот матч стал для Самсонова 80-м в составе «Лифс» в рамках регулярок. У него 50 побед – меньше игр для достижения такой отметки в истории клуба провел только Джек Кэмпбелл (75). 

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6 комментариев
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Классный вратарь у кленовых листьев!🔥
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Не вовремя дырявый решил режим праймового Брадо включить
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Количество побед и скорость их получения не отражает реальный уровень вратаря. Рекордсмен - Кэмпбелл, который никогда даже не приближался к уровню элитного вратаря. Илье тоже крайне не хватает стабильности, регулярно залетают необязательные броски. Торонто способно мощно выступать в регулярке без надёжного первого номера, но хватит ли этого для плей-офф? Надеюсь, Самсонов после программы помощи всё же вышел на новый для себя уровень.
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50 побед 80 играх Сэмми, говорит лишь о том, что Торонто стало мощной командой
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Ответ Jose Shark
Количество побед и скорость их получения не отражает реальный уровень вратаря. Рекордсмен - Кэмпбелл, который никогда даже не приближался к уровню элитного вратаря. Илье тоже крайне не хватает стабильности, регулярно залетают необязательные броски. Торонто способно мощно выступать в регулярке без надёжного первого номера, но хватит ли этого для плей-офф? Надеюсь, Самсонов после программы помощи всё же вышел на новый для себя уровень.
Программа помощи - это выставление его на драфт отказов и ссылка в АХЛ, что ли? 🤣
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Ответ Алекс Клиторман
Программа помощи - это выставление его на драфт отказов и ссылка в АХЛ, что ли? 🤣
В Торонто почти прямым текстом заявляли, что спускают его в АХЛ для встряски, перезагрузки, набора формы. Без процедуры драфта отказов это было невозможно. У многих ГМ клубов НХЛ есть негласные договоренности о том, чтобы не перехватывать таких игроков с драфта отказов, не перебивать квалификационное предложение по новому контракту и т.д.
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