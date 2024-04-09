Самсонов отразил 30 из 32 бросков «Питтсбурга». Победа – 5-я подряд и 50-я в 80 играх за «Лифс»

Илья Самсонов отразил 30 из 32 бросков «Питтсбурга».

« » обыграл «Пингвинс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Победа стала для российского вратаря 5-й подряд и 23-й в сезоне. Всего он провел в текущей регулярке 38 матчей (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).

Этот матч стал для 80-м в составе «Лифс» в рамках регулярок. У него 50 побед – меньше игр для достижения такой отметки в истории клуба провел только (75).