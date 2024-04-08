Тарасова о Дэвис и Смолкине: «Такие пары переходят куда хотят, никто ими не интересуется»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Тарасова заявила, что пока не видит в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося.

Сообщалось, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сейчас выступающие за Грузию в танцах на льду, перешли в академию Монреаля.

«Они кто такие? Какое место на чемпионате мира заняли, 12-е? Мы не знаем про восьмые, девятые и десятые места, что я буду про двенадцатые рассказывать.

Такие пары переходят куда хотят, никто ими не интересуется, переходят для лучших результатов. Они (Дэвис и Смолкин) уже каждый год переходят, если у них лучше будут результаты, мы только порадуемся», – приводит слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой ТАСС.

«Хоть они и заняли 12-е место на чемпионате мира, мне их выступление понравилось. Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. Поживем – увидим. Пока они еще достаточно молодые, нам еще долго предстоит смотреть, как они развиваются. Но в целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас Этерианцы нвчнут отправлять ТАТ на пенсию.
+32
-11
+21
зачем здесь столько новостей про грузинскую пару, тренирующуюся в Монреале?
+17
-3
+14
Отжиг от ТАТ.Неплохо сказано)
+20
-10
+10
Спасибо Тарасовой за постоянный хит-парад неинтересных новостей.
+13
-5
+8
если бы Диана не была дочерью Этери, то никто никогда бы про них даже не вспомнил. Да, Этери национальное достояние с абсолютно выдающимися достижениями. Да, Диана ее дочь без особенных талантов. Вот и вся новость
+8
-3
+5
А что так, Татьяна Анатольевна?
Прошла любовь после известных событий и призыва к извинениям?
+7
-3
+4
Какие два разных комментария😅 просто выбирай любой, который тебе ближе))
+5
-2
+3
Ответ Железная Леди
Сейчас Этерианцы нвчнут отправлять ТАТ на пенсию.
))
+8
-5
+3
Ответ чайникнальду
Ну понеслось....Кто следующий?
Авербух, Бестемьянова.
+3
-1
+2
Ну понеслось....Кто следующий?
+4
-3
+1
В недалеком прошлом в сезоне 22-23гг называла перспективной парой. Как из США привезла сменную обувь, сразу и переобуваться начала. Ах, такая непостоянная, переменчивая ТАТ! Совсем мы потеряли доверие к вам.
+1
0
+1
Жгите, Анатольевна!
+3
-3
0
Ответ kisliy33
зачем здесь столько новостей про грузинскую пару, тренирующуюся в Монреале?
Чтобы набросить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий