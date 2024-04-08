СКА, «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Его председатель – Геннадий Тимченко («Чемпионат»)

КХЛ может провести реформу судейства перед следующим сезоном.

Ранее сообщалось, что СКА, «Динамо» Минск, «Барыс» и другие клубы обратились в КХЛ с предложениями о реформе судейства.

По данным «Чемпионата», согласно этим предложениям, за обслуживание всех хоккейных матчей в России будет отвечать Всероссийская коллегия судей.

При совете директоров КХЛ будет создан новый орган – судейский комитет, который будет подчиняться не руководству лиги, а напрямую совету директоров. Он будет состоять из бывших заслуженных арбитров (членов Всероссийской коллегии судей) и ветеранов хоккея.

Главный арбитр КХЛ будет напрямую подчиняться судейскому комитету и контролировать все остальные направления, которые ранее входили в зону ответственности: организацию судейства матчей КХЛ, инспектирование, контроль качества работы арбитров, взаимодействие с клубами.

Председателем совета директоров является Геннадий Тимченко, бывший глава СКА из Санкт-Петербурга.