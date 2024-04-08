СКА, «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Его председатель – Геннадий Тимченко («Чемпионат»)

Теги СКА судьи Динамо Минск КХЛ Барыс Геннадий Тимченко Чемпионат.com Хоккей

КХЛ может провести реформу судейства перед следующим сезоном.

Ранее сообщалось, что СКА, «Динамо» Минск, «Барыс» и другие клубы обратились в КХЛ с предложениями о реформе судейства.

По данным «Чемпионата», согласно этим предложениям, за обслуживание всех хоккейных матчей в России будет отвечать Всероссийская коллегия судей.

При совете директоров КХЛ будет создан новый орган – судейский комитет, который будет подчиняться не руководству лиги, а напрямую совету директоров. Он будет состоять из бывших заслуженных арбитров (членов Всероссийской коллегии судей) и ветеранов хоккея.

Главный арбитр КХЛ будет напрямую подчиняться судейскому комитету и контролировать все остальные направления, которые ранее входили в зону ответственности: организацию судейства матчей КХЛ, инспектирование, контроль качества работы арбитров, взаимодействие с клубами.

Председателем совета директоров является Геннадий Тимченко, бывший глава СКА из Санкт-Петербурга.  

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49 комментариев
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СКА просто хочет контролировать судей
+93
-1
+92
И форму судьям новую выдать, с эмблемой ска.
ЗЫ: чё там, следующий сезон можно не смотреть?
+55
-1
+54
Ответ Al561
СКА просто хочет контролировать судей
Не просто хочет,а будет обязан «контролировать».
+34
-1
+33
Кто бы сомневался. Ветеранов подтяните и всех терпил, которые за СКА болеют. Лютое позорище.
+34
-4
+30
Создайте свою лигу. Оба армейских клуба, Сочи витязь Барыс
+21
-2
+19
Просто у Ромы истерика от проникновения неконтролируемых органов.
+16
-2
+14
Ответ Ыжык
И форму судьям новую выдать, с эмблемой ска. ЗЫ: чё там, следующий сезон можно не смотреть?
Эмблемой ска -чемпион
+11
0
+11
Такой интересный сезон врядли теперь повторится.
+10
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Хорошая идея. Его зам.Миллер,а помощник зама это Медведев который Александр. Прям молодцы,долго думали ?
+8
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ну по примеру РФ, у нас в стране до 2003 года была независимая судебная система а потом Ху создал такой же орган контролирующий судей и подчиняющийся аппарату президента РФ, теперь нет независимого правосудия, тоже самое будет в КХЛ, как под копирку, браво👍
+13
-5
+8
Ответ Ddd Erf
Создайте свою лигу. Оба армейских клуба, Сочи витязь Барыс
Кунь лунь, лада
+8
0
+8
Интересно, а как эта шобла, во главе с финном, собирается обыгрывать канадцев? Там ведь силовой хоккей, порой грубоватый,а временами техничный:)))
+7
0
+7
Если честно победить не получается, остаются карманные судьи, не зря Медведев последнее время плакался
+7
-1
+6
Какой эе мерзкий клуб. Глорам ска не стыдно за такое болеть? Хорошее у нас судейство. Ошибки могут быть, но не так часто и не критично. Почему судьи должны подчиняться совету директоров где ска и его фармы? А про отмененный гол локо что скажет ска?
+7
-1
+6
Не сложно догадаться кто эту идею продвигает
+5
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Это, простите, продолжение 1 апреля или новость ИА "Панорама? Что за дичь вообще я сейчас прочитал?!
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Это какой-то позор!
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А ветераны это наверно Кожевников и Назаров
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Не понятно, почему Барыс или Динамо Минск топят за организацию "Всероссийская коллегия судей". Им-то это зачем?
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Сообщество обиженных пусть создают свою лигу.
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Пчелы против меда.
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Не ну про СКА понятно,там если Кубка нет,то всё виноваты. Барысу чем судьи помешали?
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Ну вот, всё и закончилось. Всё возвращается на круги своя!
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Пускай эти клубы свою лигу создают тогда. Только свежего воздуха будет больше в КХЛ.
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Короче питер хочет все под себя подмять.Создать конечно можно но там пусть рулят беларус казах или китаец как они на это посмотрят.
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Питер решил подмять, вышедший из под контроля судейский корпус. И эти люди пищат про многополярность...тьфу...
+4
-1
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Ну такой достойный человек, вопросов нет, благое дело
+3
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+3
Хоккей превращается в маленькую страну…
+3
0
+3
Ради сиюминутного ощущения победы, готовы хоккей разворотить на года.И главное система такая что этих людей захочешь не оторвешь от хоккея и власти
+3
0
+3
после того как ветераны пишут супер письма в кремль...страшно становится что они там натворят...да норм судейство...что все прицепились...не знают как перед народом и спонсорами оправдать свою никчемность и на кого свалить...
+2
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