Мэттьюс забросил 65-ю шайбу в сезоне НХЛ и повторил рекорд Овечкина для XXI века

Остон Мэттьюс повторил рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ для XXI века (65).

Форвард « » набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:2 ОТ).

На счету 26-летнего американца стало 65 шайб в 76 играх в текущем сезоне при 102 очках. Он лидирует в гонке снайперов.

повторил рекорд по голам за сезон в текущем столетии, установленный из « » в сезоне-2007/08 (65 шайб в 82 играх).

Отметим, что средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.

Остон также продолжает повышать планку рекордов по голам за сезон среди всех игроков в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории НХЛ.