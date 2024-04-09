Мэттьюс забросил 65-ю шайбу в сезоне НХЛ и повторил рекорд Овечкина для XXI века

Теги рейтинги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс повторил рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ для XXI века (65).

Форвард «Торонто» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:2 ОТ). 

На счету 26-летнего американца стало 65 шайб в 76 играх в текущем сезоне при 102 очках. Он лидирует в гонке снайперов. 

Мэттьюс повторил рекорд НХЛ по голам за сезон в текущем столетии, установленный Александром Овечкиным из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 (65 шайб в 82 играх). 

Отметим, что средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.

Остон также продолжает повышать планку рекордов по голам за сезон среди всех игроков в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории НХЛ.

44 комментария
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монстр это может и 70 выбить, ещё 5 матчей
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Огромная благодарность,что указали среднюю результативность
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Интересно, что в том сезоне 2007/08, в котором Овечкин забросил свои рекордные 65 шайб, вместе с ним играл Микаэль Нюландер, отец Вильяма Нюландера, нынешнего партнера Мэттьюза по команде. Вот так семья Нюландеров связала двух рекордсменов по голам в 21-м веке.
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Молодец!
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+16
он в курсе,что в воротах еще и вратарь есть?
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Ответ Vankouver
Интересно, что в том сезоне 2007/08, в котором Овечкин забросил свои рекордные 65 шайб, вместе с ним играл Микаэль Нюландер, отец Вильяма Нюландера, нынешнего партнера Мэттьюза по команде. Вот так семья Нюландеров связала двух рекордсменов по голам в 21-м веке.
Ещё нужно добавить, что у Остона и Ови ДР в один день
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Ответ Артем Зырянов
Бэкстрем и Семин, Грин и Федоров?
Да зачем ты им объясняешь ?)
У них простая и заложенная программа-Овечкин все сам-за остальных все сделали партнеры.
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Рекорды существуют для того, чтобы их бить!
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Ответ Gattuso87
Комментарий скрыт
Бэкстрем и Семин, Грин и Федоров?
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Поздравляем!
Давай уж и 70 забрасывай!
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Да, повторил! Интересно сделает ли красивую цифру в 70 шайб!
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Ответ Дима Миронов
Огромная благодарность,что указали среднюю результативность
Да. Я даже прошёл по ссылке ради интереса, узнать, указано ли это там (да даже если так, всё равно хорошо бы было, бывает, в источнике всё есть, а авторы не считают нужным брать это в новость, хотя инфа и по теме, и интересна), но нет, автор сам всё сделал, красава.
Учитесь работать, коллеги Балабанова!
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Ответ Holy Kobe
Комментарий скрыт
Тебе бы так хотелось,но это вообще не так.
+6
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дух рекорд отсчитывал? нет? тогда нещитово!!! бе-бе-бе
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Ответ Vankouver
Интересно, что в том сезоне 2007/08, в котором Овечкин забросил свои рекордные 65 шайб, вместе с ним играл Микаэль Нюландер, отец Вильяма Нюландера, нынешнего партнера Мэттьюза по команде. Вот так семья Нюландеров связала двух рекордсменов по голам в 21-м веке.
Пусть и не про фазово-снайперские династии, но шведы в Торонто особенная история. Да и у Кэпитэлс в качестве подносящих снаряды далеко не на последнем месте)
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Ответ КиКо
Красавец парень! Физические данные, руки, голова, бросок. Все на высшем уровне! Еще чуток наглости добавить и можно через год замахнуться на недостижимые для нынешних голевые свершения. Например, войти в клуб имени Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Бобби Халла - для тех, у кого за 80!
Бретт, а не Бобби
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Красавец парень! Физические данные, руки, голова, бросок. Все на высшем уровне! Еще чуток наглости добавить и можно через год замахнуться на недостижимые для нынешних голевые свершения. Например, войти в клуб имени Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Бобби Халла - для тех, у кого за 80!
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Молодец ,пора делать планку 70 шайб
+2
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Ответ Артем Зырянов
Бэкстрем и Семин, Грин и Федоров?
Еще Микаэль Нюландер, обслуживавший Овечкина в первой половине регулярки, пока не сломался до конца сезона, + Виктор Козлов.
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Ответ Gattuso87
Мне то как раз не надо объяснять, я хейтер Ови со стажем, еще до putaтимов. Но тот сезон помню хорошо, бо тырнет проводной дома как раз в 2007 появился.
Хейтер со стажем)))хахаха
Но он молодой был неплох. По красоте проходов сравним с Сидом. Правда начиная гдето с 2010/2011 начал стоять и красота кончилась.
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Ответ Sonnyanderson
Да зачем ты им объясняешь ?) У них простая и заложенная программа-Овечкин все сам-за остальных все сделали партнеры.
Мне то как раз не надо объяснять, я хейтер Ови со стажем, еще до putaтимов. Но тот сезон помню хорошо, бо тырнет проводной дома как раз в 2007 появился.
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Ответ Артем Зырянов
Не устал. Выносливый как Овечкин!
Не сравнивай себя с Овечкиным, даже в одном предложении не упомянай
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Ответ Артем Зырянов
Бэкстрем и Семин, Грин и Федоров?
Ови скорей тогда зеленого Бэкса качал, а не наоборот. Престарелый Федоров же вообще в Коламбусе гонял. Ну в конце сезона матчей 15-20 сыграл за Вашингтон.
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Ответ Рузаль Зиятдинов
Да у него всё подряд залетает. Шмаляет из любой позиции и всё равно гол.
Это ли не признак мастерства?
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Ответ Kyle Cumiskey
Не устал позориться? Или уже редакторы в цвет вместо троллей здесь сидят?
Не устал. Выносливый как Овечкин!
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Ответ Holy Kobe
При чем тут Канада? Как раз там многие ждут этого события, а вот как раз наши свидетели Овцовы, тех бомбит от одной мысли, что кто-то может быть лучше Овечкина.
при том что и у нас многие за то чтоб Мэтьюз бил рекорд Ови
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Ответ Макс Фет
твоя фраза из разряда "вся Канада болеет за то чтоб Овечкин не побил рекорд Грецки"
При чем тут Канада? Как раз там многие ждут этого события, а вот как раз наши свидетели Овцовы, тех бомбит от одной мысли, что кто-то может быть лучше Овечкина.
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Ответ Holy Kobe
Комментарий скрыт
твоя фраза из разряда "вся Канада болеет за то чтоб Овечкин не побил рекорд Грецки"
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Ответ КиКо
Красавец парень! Физические данные, руки, голова, бросок. Все на высшем уровне! Еще чуток наглости добавить и можно через год замахнуться на недостижимые для нынешних голевые свершения. Например, войти в клуб имени Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Бобби Халла - для тех, у кого за 80!
Бобби не забрасывал 80.. это сделал сын
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Ответ Рамиль Кизимов
Не знал, что у некоторых 60=80... И Остон после первых 60 должен был по местным фантазиям делать 70+, но осилил ровно 40, теперь фантазируют про 80+)
Я писал про 80? Или еще про какие-то мифические цифры. Потихоньку будет делать свое дело. У человека лучший кистевой в лиге+поддержка партнеров и все будет.
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