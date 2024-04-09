Мэттьюс забросил 65-ю шайбу в сезоне НХЛ и повторил рекорд Овечкина для XXI века
Остон Мэттьюс повторил рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ для XXI века (65).
Форвард «Торонто» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:2 ОТ).
На счету 26-летнего американца стало 65 шайб в 76 играх в текущем сезоне при 102 очках. Он лидирует в гонке снайперов.
Мэттьюс повторил рекорд НХЛ по голам за сезон в текущем столетии, установленный Александром Овечкиным из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 (65 шайб в 82 играх).
Отметим, что средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.
Остон также продолжает повышать планку рекордов по голам за сезон среди всех игроков в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории НХЛ.
У них простая и заложенная программа-Овечкин все сам-за остальных все сделали партнеры.
Давай уж и 70 забрасывай!
Учитесь работать, коллеги Балабанова!
Но он молодой был неплох. По красоте проходов сравним с Сидом. Правда начиная гдето с 2010/2011 начал стоять и красота кончилась.