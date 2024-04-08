С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на 16-е место в АПЛ

Теги Эвертон премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

С «Эвертона» сняли еще два очка в таблице АПЛ.

Клуб из Ливерпуля снова наказали за нарушение правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию.

Штраф, наложенный независимой комиссией, касается нарушений за трехлетний отчетный период, закончившийся в сезоне-2022/23.

Это второй вычет очков у «Эвертона». Ранее АПЛ лишила клуб 10 очков за нарушение финансовых правил, однако после апелляции штраф был сокращен до 6 очков.

«Ириски» опустились на 16-е место в АПЛ, теперь у них 27 очков после 31 матча.

Материалы по теме

112 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто: хахаахахахаах
+119
-2
+117
Лудогорцу и Црвене Звезде приготовиться
+95
-15
+80
как же жалко этих добряков, вот реально, КОГДА ВЫ УЖЕ СИТИ НАКАЖЕТЕ ИЛИ ТЕ ЖЕ МЮ С ЧЕЛСИ?
+82
-18
+64
Ожидание : Манчестер Сити и Челси
Реальность : Эвертон
+51
-6
+45
Ответ IzhStyle
Лудогорцу и Црвене Звезде приготовиться
Работничкам тоже не расслабляться...
+44
-2
+42
АПЛ: я буду меееедленно снимать с тебя очки
+43
-1
+42
Челси потратил миллиард за год, ничего не выиграл и хоть бы что им
+36
-2
+34
Ответ Пользователь_7
А МЮ за что? Что у них не так?
Тренер
+40
-7
+33
Ответ Зизуха
ты хотел сказать мс: хахаха
Шейхи: *смех на богатом арабском*
+31
-2
+29
Ответ madaev
Просто: хахаахахахаах
ты хотел сказать мс: хахаха
+28
-2
+26
Это прям как и в жизни, укравшему миллиарды ничего не будет, а украдешь мешочек крупы - посадят на 10 лет) Причем не важно, Россия это или любая другая страна, сути не меняет)
+25
0
+25
Ничего. Скоро по Сити судебный процесс закончат и Эвертон вообще за шейхов понизят.
+22
-2
+20
Ответ Илья Гапеев
Комментарий скрыт
Может быть это ты серьезно?
Или трудно посмотреть по отчетам сколько МЮ получает по итогам каждого сезона?
Или тебя удивляет откуда деньги у клуба, который каждый год в топ-3 прибыльных футбольных клубов мира?
+16
-1
+15
в последнем туре Эвертон в 5 очках от вылета.. АПЛ - снимаем с Эвертона 6 очков)
+15
0
+15
Ответ Vatikan
за что???🙀
Было бы за что, вообще бы в чемпионшип отправил!
+11
0
+11
за что???🙀
+10
-1
+9
с Эвертона сняли,Манчестеру сити добавили))
+11
-2
+9
Нарушения Сити раскидают по другим клубам.
+12
-3
+9
Подходит мем "Этот человек за всё заплатит", где в роли рабочего Эвертон, а в роли "капиталистов" Сити и Челси
+9
0
+9
Я так понимаю, что Эвертон решили выпнуть из АПЛ хоть каким-то образом, а то они непотопляемыми оказались в игровом плане, несколько раз уже спасались.
+7
0
+7
АПЛ посчитала, что скучно просто проводить розыгрыш чемпионата. Можно ещё добавить идиотии, причём неограниченное число раз и применять её исключительно к отдельным лица, другие могут и быкануть
+7
0
+7
🤡🤡🤡
+7
0
+7
Такое ощущение, что в этом сезоне Эвертон зарабатывает очки не в АПЛ, а в альтернативном турнире Судов и Комиссий, где безнадежно проигрывает.
+6
0
+6
Ответ Илья Гапеев
Юнайтед сюда еще
Мне кажется они нашли Козлов отпущения и будут за ними гоняться все годы снимая с них по 2-4 очка, ради прикола
+5
0
+5
Эвертон ответит за все махинации мешков!
+5
0
+5
Ответ Тумбочка Тевеса
Может быть это ты серьезно? Или трудно посмотреть по отчетам сколько МЮ получает по итогам каждого сезона? Или тебя удивляет откуда деньги у клуба, который каждый год в топ-3 прибыльных футбольных клубов мира?
Шариковым не важно. Отнять и поделить)
+4
0
+4
Ответ Илья Гапеев
как же жалко этих добряков, вот реально, КОГДА ВЫ УЖЕ СИТИ НАКАЖЕТЕ ИЛИ ТЕ ЖЕ МЮ С ЧЕЛСИ?
Ман Сити: Эвертон страдает за всех нас.:))))))))))))
+4
0
+4
Ответ Илья Гапеев
как же жалко этих добряков, вот реально, КОГДА ВЫ УЖЕ СИТИ НАКАЖЕТЕ ИЛИ ТЕ ЖЕ МЮ С ЧЕЛСИ?
МЮ хоть причём? Они не вливают со стороны левых контор бабки. У них владельцы наоборот выкачивают с клуба)))
+7
-4
+3
Ответ Илья Гапеев
как же жалко этих добряков, вот реально, КОГДА ВЫ УЖЕ СИТИ НАКАЖЕТЕ ИЛИ ТЕ ЖЕ МЮ С ЧЕЛСИ?
А МЮ за что? Что у них не так?
+17
-14
+3
Ответ Илья Гапеев
как же жалко этих добряков, вот реально, КОГДА ВЫ УЖЕ СИТИ НАКАЖЕТЕ ИЛИ ТЕ ЖЕ МЮ С ЧЕЛСИ?
МЮ один из самых прибыльных клубов мира. Он свои деньги тратит, которые заработал. Зарабатывать можно не только на продажах.
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий