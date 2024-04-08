С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на 16-е место в АПЛ

С «Эвертона» сняли еще два очка в таблице АПЛ.

Клуб из Ливерпуля снова наказали за нарушение правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию.

Штраф, наложенный независимой комиссией, касается нарушений за трехлетний отчетный период, закончившийся в сезоне-2022/23.

Это второй вычет очков у « ». Ранее АПЛ лишила клуб 10 очков за нарушение финансовых правил, однако после апелляции штраф был сокращен до 6 очков.

«Ириски» опустились на 16-е место в АПЛ, теперь у них 27 очков после 31 матча.