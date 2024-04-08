Плющев о предложении клубов по реформе судейства: «Как это должно выглядеть? Главный арбитр будет получать установки – как судить, кого прибить. Так получается?»

Владимир Плющев высказался о возможной реформе системы судейства в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что , минское « », « » и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ.

«В этой новости я увидел, что три клуба хотят произвести реформу в судействе. А в чем заключается реформа? В том, что будет создан еще один комитет, который будет кого-то контролировать? Как это должно выглядеть?

Совет директоров будет контролировать судей. Главный арбитр будет с ними разговаривать, получать установки – как надо судить, кого надо прибить, кого не так прибивать. Так получается?

Когда меня назначали главным арбитром, некоторые руководители клубов говорили: «Вы должны наши интересы выражать». Чьи ваши? Они даже не понимали, что главный арбитр не может выражать чьи-либо интересы. Он должен выражать интересы кодекса правил ИИХФ.

Главный арбитр должен отвечать за то, чтобы судьи следили за соблюдением правил точь-в-точь. Без всяких оговорок. Как у нас один специалист говорит: «Можно было давать 5+20, а можно было не давать». Такого не бывает. Есть правило – надо судить в соответствии с ним. Когда я был главным арбитром, требовал именно это.

Если команда нарушает пять раз подряд, надо давать эти штрафы. Не надо считать, что вот эти пять получили, а эти еще ни одного, значит, надо равнять.

Надо судить в соответствии с кодексом правил, который существует», – сказал бывший главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев.