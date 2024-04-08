Плющев о предложении клубов по реформе судейства: «Как это должно выглядеть? Главный арбитр будет получать установки – как судить, кого прибить. Так получается?»

Теги СКА судьи Владимир Плющев Динамо Минск КХЛ Барыс правила Алексей Анисимов судья Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о возможной реформе системы судейства в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ.

«В этой новости я увидел, что три клуба хотят произвести реформу в судействе. А в чем заключается реформа? В том, что будет создан еще один комитет, который будет кого-то контролировать? Как это должно выглядеть?

Совет директоров будет контролировать судей. Главный арбитр будет с ними разговаривать, получать установки – как надо судить, кого надо прибить, кого не так прибивать. Так получается?

Когда меня назначали главным арбитром, некоторые руководители клубов говорили: «Вы должны наши интересы выражать». Чьи ваши? Они даже не понимали, что главный арбитр не может выражать чьи-либо интересы. Он должен выражать интересы кодекса правил ИИХФ.

Главный арбитр должен отвечать за то, чтобы судьи следили за соблюдением правил точь-в-точь. Без всяких оговорок. Как у нас один специалист говорит: «Можно было давать 5+20, а можно было не давать». Такого не бывает. Есть правило – надо судить в соответствии с ним. Когда я был главным арбитром, требовал именно это.

Если команда нарушает пять раз подряд, надо давать эти штрафы. Не надо считать, что вот эти пять получили, а эти еще ни одного, значит, надо равнять.

Надо судить в соответствии с кодексом правил, который существует», – сказал бывший главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев.

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12 комментариев
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И мы даже знаем от кого Главный арбитр будет получать установки, а неугодных на кукан, система!
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Только в качестве предложения от ветеранов.)))
+6
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+6
Будет введен дополнительный тайм аут для арбитров, в котором они смогут получить ценные установки от Романа Борисовича
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Новый дурдом от СКА такое только мог придумать гениальный специалист, Роман Борисович наш системный тренер.
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Кто-то ещё смотрит КХЛ?
Ахахахахахахахахах
Неужели есть такие динозавры?
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Надо судейский комитет вживить в структуру ска. Сразу оттуда будут руководить кого и куда запихнуть , кто полуфиналисты и финалисты , а кто обладатель КГ . Зачем время тратить зря.
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Это подарок ромке на день рождения от папки.
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Вместо того чтобы восхищаться игрой таких мастеров, как Кучеров, Нюландер, Джей Ти Миллер, Копитар, Драйзайтль, Капризов, Макар, Ахо, Рейнхарт и др. И кто-то вместо этого смотрит КХЛ?

Как такое возможно? Кто все эти люди??
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Ответ Иван Петров
Только в качестве предложения от ветеранов.)))
А как быть Куньлуню, там нет ветеранов?
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Ответ Александр Коваль
А как быть Куньлуню, там нет ветеранов?
Можно одолжить. Знаю у кого. Весьма активные, кстати. )))
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Ответ За Валенсию с 1999
Кто-то ещё смотрит КХЛ? Ахахахахахахахахах Неужели есть такие динозавры?
Все динозавры как раз таки болеют за Валенсию, если не ошибаюсь, с 1999 года
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