Ничья «Локо» и «Краснодара», «Ливерпуль» – 1-й в АПЛ, победа «Реала», ассист Захаряна, «Матч ТВ» может потерять права на ЛЧ, боссы «Спартака» на освящении храма и другие новости

1. В Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1: Глушенков сравнял на 81-й после автогола Сулейманова на 10-й. Таким образом, все клубы топ-3 РПЛ потеряли очки в 22-м туре. «Зенит» лидирует, «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 3.

2. В матче тура АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсенал» голов не забили (0:0), а вот «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1) и вышел на первое место.

3. Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Атлетиком» – 2:0. «Мадрид» 24 матча подряд не проигрывает в Ла Лиге: 18 побед, 6 ничьих. Отрыв от «Барсы» – 8 очков. А у Беллингема 30 (20+10) очков за клубе в сезоне – он первым в Ла Лиге забил 10+ голов и отдал 10+ ассистов во всех турнирах.

Арсен Захарян отдал голевой пас с углового в игре с «Алавесом». У российского хавбека результативное действие за «Сосьедад» 2-й матч подряд.

4. «Матч ТВ» может потерять права на Лигу чемпионов со следующего сезона. Их скорее всего купит Okko, пишет телеграм-канал «Мутко против».

5. Команда Гараничева и Логинова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени, команда Поршнева и Пащенко – 2-я, Беларусь – 3-я. Наталия Шевченко выиграла масс-старт, Казакевич – 2-я, Анастасия Шевченко – 3-я.

6. Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл.

7. Янник Синнер обыграл Григора Димитрова в финале турнира в Майами.

8. «Барселона» убеждает Хави остаться. Тренера надеются переубедить, рассчитывая на его «бесспорный барселонизм», пишет Marca.

9. «ПСЖ» выиграл у «Марселя» (2:0), хотя с 40-й минуты был вдесятером, а Мбаппе заменили на 65-й – и Килиан был этим недоволен.

10. Вратарю «Райо» Шейку Сарру кричали «обезьяна» и «черное дерьмо» во время в субботу. Он бросился на фанатов, вступил в конфликт с судьей, команда 3-го дивизиона ушла с поля. Игроку грозит бан до 12 матчей, клубу – 0:3. Тренеру «Севильи» Флоресу тоже досталось: его называли «цыганом» на матче с «Хетафе».

11. НБА. «Денвер» с трипл-даблом Йокича обыграл «Кливленд», 40 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин», 47 очков Дончича помогли «Далласу» прервать победную серию «Хьюстона» и другие результаты.

12. «Шанхай» Леонида Слуцкого выиграл очередной матч, всего у команды 4 победы в 4 играх, общий счет – 8:0.

13. Форвард «Салавата» Саша Хмелевски намерен вернуться в НХЛ.

14. 1 млн евро на залог Дани Алвесу дал бразильский журнал – в обмен на эксклюзивный материал о его жизни.

Цитаты дня.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

Губерниев о словах мэра Парижа: «Прошу Идальго не ######, а идти в жопу! Огромное количество французов и парижан влюблены в РФ»

Винисиус о расизме в адрес Акуньи: «Мы победим, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму»

«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами». Захарова о словах Идальго про россиян

«Абаскаль то ли строит из себя простачка-дурачка, то ли на самом деле такой – непонятно, странный товарищ. Игра «Спартака» не вдохновляет, невнятная совершенно». Экс-глава ОКР Жуков о красно-белых

«Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха». Кин о форварде «Ман Сити»

«Величие Месси и Роналду равнозначно, это два феномена. Лео – это Богом данный талант, Криштиану сделал себя сам». Матерацци об игроках