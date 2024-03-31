«Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха». Кин о форварде «Ман Сити»
Рой Кин назвал Эрлинга Холанда игроком 4-го дивизиона.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» не смог забить «Арсеналу» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.
«Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять.
Для меня он выглядит почти как игрок Лиги 2 (4-й по силе дивизион Англии – Sports). Он должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне
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А уж если просто про Холланда и других нападающих судить, то в той же АПЛ лучше нет. Жесус вон тоже как мешок отбегал, если прямых конкурентов смотреть. Нуньес подвижнее, но реализует все еще слабо.
Понятно, что после первого сезона хочется теперь только на повышение статистики Эрлинга смотреть, но вот прям так поливать? И, главное, как все радуются. Ух, не забил!
Месси выиграл главный турнир в историм спорта, в статусе МВП , с рекордом 10 очков по гол/пас.
По сезону 60 очков по гол / пас, столько же у молодых Мбаппе и Холанда.
Месси победил в голосовании разгромив конкурентов.
За Месси голоса отдала вся футбольная Европа, включая Германию, Испанию, Италию, Англию и тд.
Заслужил ЗМ еще и тем, что главный турнир в истории спорта смотрел по телевизору. В стыках не смог одолеть таких гигантов как Грузия.
Жаль что в сборную не подвезли миллиардный состав и Пепа, а то бы он показал класс)))
Иметь таких нападающих как Инзаги и Холланд это на самом деле большая головная боль как для тренера соперника так и для защиты. Хз, когда он выскочет и замкнет, либо свою коряку подставит и отправит мяч в сетку. А результат будет на табло. Голевое чутье это все таки уникальный дар, который не прокачаешь на тренировках.