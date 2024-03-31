«Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха». Кин о форварде «Ман Сити»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Рой Кин назвал Эрлинга Холанда игроком 4-го дивизиона.

Сегодня форвард «Манчестер Сити» не смог забить «Арсеналу» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять.

Для меня он выглядит почти как игрок Лиги 2 (4-й по силе дивизион Англии – Sports). Он должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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80 комментариев
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Как надоели все хайпить на «неудачном» отрезке Эрлинга. А что, у КДБ сегодня выдающийся матч? Или, может, Бернардо феерию выдал? Стабильно играет только Родри в этом году, остальные с промежутками.
А уж если просто про Холланда и других нападающих судить, то в той же АПЛ лучше нет. Жесус вон тоже как мешок отбегал, если прямых конкурентов смотреть. Нуньес подвижнее, но реализует все еще слабо.
Понятно, что после первого сезона хочется теперь только на повышение статистики Эрлинга смотреть, но вот прям так поливать? И, главное, как все радуются. Ух, не забил!
+75
-16
+59
Прав ведь. Мбаппе гораздо более разносторонний футболист.
+66
-15
+51
Ответ Заяцволк
Погоди, нам же тут особо одарённые рассказывали, что этот чел из 4-й лиги должен был получить ЗМ вместо Месси ))))
Конечно должен был, какое отношение имеет нынешный сезон с прошлым. Холланд побил рекорд голов в АПЛ за сезон, взял требл. Да, в финале и полуфинале ЛЧ действий не было, но сезон он провел на самом высочайщем уровне, за что должен был получить заслуженный ЗМ
+46
-12
+34
Холланд игрок для команд пониже уровнем, чем Сити. В целом, игрок для контратакующих команд. Для команд, вроле Сити, он слишком деревянный и этого уже никак не изменить, техники в нем нет, от слова совсем)
+28
-6
+22
Ответ JuVero
Холланд игрок для команд пониже уровнем, чем Сити. В целом, игрок для контратакующих команд. Для команд, вроле Сити, он слишком деревянный и этого уже никак не изменить, техники в нем нет, от слова совсем)
такую "деревяху" вполне может папо карло из города Мадрид ,обстругать потоньше....
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+22
Сложно отделить в комментрии Роя Кина его ненависть к старшему Холанду от понимания игры Младшего ;)
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-2
+18
Может все дело в том, что играл против лучшей защиты АПЛ? Причем тут Холанд, если весь Сити ничего не создал, 1 удар в створ за 90 минут. Арсенал оборонялся очень умело
+16
-2
+14
Ответ Очки Дани Алвеса
Как надоели все хайпить на «неудачном» отрезке Эрлинга. А что, у КДБ сегодня выдающийся матч? Или, может, Бернардо феерию выдал? Стабильно играет только Родри в этом году, остальные с промежутками. А уж если просто про Холланда и других нападающих судить, то в той же АПЛ лучше нет. Жесус вон тоже как мешок отбегал, если прямых конкурентов смотреть. Нуньес подвижнее, но реализует все еще слабо. Понятно, что после первого сезона хочется теперь только на повышение статистики Эрлинга смотреть, но вот прям так поливать? И, главное, как все радуются. Ух, не забил!
Он и в прошлом сезоне апрель-май растворился, в решающих матчах. Сейчас Сити сыграл с несколькими топарями и снова вхолостую отбегал. Он реально сам создать ничего не может, ни убежать, ни обыграть, тот же Доку для системы Пепа гораздо более значимый игрок. Большая часть того, что он забивал - когда партнеры выводили его 1 в 1 или замыкал в пустые ворота. Как по мне дико распиаренный игрок и только обуза для системы Гвардиолы. Его еще котируют на уровне Килиана, но тот гораздо более разносторонний игрок
+16
-6
+10
Ответ Очки Дани Алвеса
Как надоели все хайпить на «неудачном» отрезке Эрлинга. А что, у КДБ сегодня выдающийся матч? Или, может, Бернардо феерию выдал? Стабильно играет только Родри в этом году, остальные с промежутками. А уж если просто про Холланда и других нападающих судить, то в той же АПЛ лучше нет. Жесус вон тоже как мешок отбегал, если прямых конкурентов смотреть. Нуньес подвижнее, но реализует все еще слабо. Понятно, что после первого сезона хочется теперь только на повышение статистики Эрлинга смотреть, но вот прям так поливать? И, главное, как все радуются. Ух, не забил!
И то, что у Арсенала сейчас лучшая оборона в лиге, все предпочитают не говорить. Арсенал сегодня иногда оборонялся в 5-6 защитников, что даже войти в штрафную было проблематично.
+12
-2
+10
Ответ FilFil
Может все дело в том, что играл против лучшей защиты АПЛ? Причем тут Холанд, если весь Сити ничего не создал, 1 удар в створ за 90 минут. Арсенал оборонялся очень умело
Холанд забивает только когда у команды всё получается. Если у команды не получается, то Холанд ничем не поможет. Вот в чем дело.
+7
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+7
Ответ Hrachya Gyulumyan
Конечно должен был, какое отношение имеет нынешный сезон с прошлым. Холланд побил рекорд голов в АПЛ за сезон, взял требл. Да, в финале и полуфинале ЛЧ действий не было, но сезон он провел на самом высочайщем уровне, за что должен был получить заслуженный ЗМ
Там Родри и Кдб получше были.
+7
-2
+5
Когда я примерно это писал про норвежского лося меня отчаянно минусовали) хоть один человек со мной согласен, футбольный человек
+7
-2
+5
А про игроков Мю Кин не хочет поговорить? А то отскакивают с Брентфордом, который делает под 90 касаний в штрафной за матч))
+4
0
+4
ну это уже совсем чушь какая-то. Человек забивает кучу голов, защитники все потные от него. А этот про 4 лигу говорит. Ну не совсем удачный отрезок сейчас и всё. А то так про кого угодно можно сказать в том числе и про самого Кина. В плане борьбы и самоотдачи Кин был лучший, но в целом по игре как игрок из 4 лиги.
+6
-2
+4
Роналду на минималках, по сути!
+7
-4
+3
Главное, что есть у Холланда - это стабильность. В больших матчах против топовых защитников его стабильно нет на поле. А платить такие бабки за разрыв Бернли и Шеффилдов - так себе бизнес. Там можно легко выигрывать и без него
+5
-3
+2
Ответ Александр Белов
Прав ведь. Мбаппе гораздо более разносторонний футболист.
Их вообще сложно сравнивать )
+5
-3
+2
Ответ Любезный Коссутий
ничего страшного. скоро АПЛ отправит Сити в 4 дивизион - Хааланд будет выглядеть как влитой
Главное, чтобы твой любимый 7хаг туда не отправил МЮ раньше
+10
-8
+2
Ответ akaAzazello
Сложно отделить в комментрии Роя Кина его ненависть к старшему Холанду от понимания игры Младшего ;)
Пусть Рой подскажет аудитории спортса, где в 4 лиге подкупить пару таких форвардов, мы бы всем сайтом скинулись на них, а потом продали и фиксанули бы прибыль в 100к%.
+3
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+2
Ответ Number_2
Роналду на минималках, по сути!
Есть интересная статистика, голы с дистанции 35 и более метров. У Роналду 18, у Месси 0. А то многие тут любят писать, что Роналду игрок штрафной, а Месси по всему полю творит. Вот вам статистика. Роналду может из глубины и из ничего сделать гол. Вскрыть топовую оборону дальним ударом. Ну и забить головой, что тоже сильное оружие против хорошей обороны. Может поэтому у него 43 гола в 1/4, 1/2 и финалах ЛЧ, а у Месси только 18 вроде. Просто Роналду более разносторонний игрок.
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Ответ Hrachya Gyulumyan
Конечно должен был, какое отношение имеет нынешный сезон с прошлым. Холланд побил рекорд голов в АПЛ за сезон, взял требл. Да, в финале и полуфинале ЛЧ действий не было, но сезон он провел на самом высочайщем уровне, за что должен был получить заслуженный ЗМ
Заслуженный по мнению кого?
Месси выиграл главный турнир в историм спорта, в статусе МВП , с рекордом 10 очков по гол/пас.
По сезону 60 очков по гол / пас, столько же у молодых Мбаппе и Холанда.
Месси победил в голосовании разгромив конкурентов.
За Месси голоса отдала вся футбольная Европа, включая Германию, Испанию, Италию, Англию и тд.
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Холл теряется и полностью растворяется когда его наглухо перекрывают. Как правило, его совсем не видно в игре с топ-клубами. Факт. Я пару лет назад выделил для себя несколько выдающихся игроков нападения в мире: среди них были Мбаппе, Холланд... На мой взгляд Мбаппе конечно выигрывает в очной дуэли и куда фактурнее выглядит. Способен взять игру на себя и сделать результат что в клубе в матчах ЛЧ, что в сборной. Холланд нет. Посмотрим как будет дальше
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Короче Кин с Мостом советуется, когда такую дичь выдаёт
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Ответ Hrachya Gyulumyan
Конечно должен был, какое отношение имеет нынешный сезон с прошлым. Холланд побил рекорд голов в АПЛ за сезон, взял требл. Да, в финале и полуфинале ЛЧ действий не было, но сезон он провел на самом высочайщем уровне, за что должен был получить заслуженный ЗМ
Да финал и полуфиналы он провалил, как и все топ матчи сезона.
Заслужил ЗМ еще и тем, что главный турнир в истории спорта смотрел по телевизору. В стыках не смог одолеть таких гигантов как Грузия.
Жаль что в сборную не подвезли миллиардный состав и Пепа, а то бы он показал класс)))
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Ответ FilFil
Может все дело в том, что играл против лучшей защиты АПЛ? Причем тут Холанд, если весь Сити ничего не создал, 1 удар в створ за 90 минут. Арсенал оборонялся очень умело
соглы, защитка топ была
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Инзаги тоже выглядел нелепо, и порой даже смешно. Щупленький, корявенький. Но дырявил киперов всегда. У бедолаги Оливера Кана пожизненные флешбеки от их дуэли остались. Травма моральная даже )))

Иметь таких нападающих как Инзаги и Холланд это на самом деле большая головная боль как для тренера соперника так и для защиты. Хз, когда он выскочет и замкнет, либо свою коряку подставит и отправит мяч в сетку. А результат будет на табло. Голевое чутье это все таки уникальный дар, который не прокачаешь на тренировках.
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Погребняк в свои лучшие годы посадил б Холланда на скамейку в любой команде мира.
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Знаменитый плохой игрок с 36 голами в апл за сезон
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Ответ elkipalki
Есть интересная статистика, голы с дистанции 35 и более метров. У Роналду 18, у Месси 0. А то многие тут любят писать, что Роналду игрок штрафной, а Месси по всему полю творит. Вот вам статистика. Роналду может из глубины и из ничего сделать гол. Вскрыть топовую оборону дальним ударом. Ну и забить головой, что тоже сильное оружие против хорошей обороны. Может поэтому у него 43 гола в 1/4, 1/2 и финалах ЛЧ, а у Месси только 18 вроде. Просто Роналду более разносторонний игрок.
Тим Ховард забивал с 70+ метров. Ховард более разносторонний игрок чем Роналду
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Ответ akaAzazello
А можно ли почти его тёзку Хёйлуннда из МЮ отправить на "обстругивание" в Мадрид?
хз. мб.
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