«Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха». Кин о форварде «Ман Сити»

Рой Кин назвал Эрлинга Холанда игроком 4-го дивизиона.

Сегодня форвард « » не смог забить « » (0:0) в матче 30-го тура .

«Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять.

Для меня он выглядит почти как игрок Лиги 2 (4-й по силе дивизион Англии – Sports). Он должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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