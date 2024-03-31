У «Шанхая» Слуцкого 4 победы в 4 матчах, общий счет – 8:0

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шаньдун Тайшань Футбол

Леонид Слуцкий выиграл все 4 первых официальных матчах во главе «Шанхая».

Сегодня команда под руководством российского специалиста обыграла «Шаньдун Тайшань» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Китая.

В двух первых турах китайского чемпионата «Шанхай Шеньхуа» победил«Мэйчжоу Хакка» (2:0) и «Циндао Вест Кост» (2:0).

Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий начал работу в китайском клубе в январе 2024 года.

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33 комментария
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Леня Шанхайский свое дело знает
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Мостовой:
"Да с Шанхай Шеньхуа любой чемпионом станет. Пусть попробует с Циндао Хайниу что-то выиграть, а затем поговорим."
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Ответ Максим Новиков
Леня Шанхайский свое дело знает
Шанхайский городовой
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Лёня жги)))
+21
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+20
Старт хороший, посмотрим , что будет дальше. Удачи🤞
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Ответ Максим Новиков
Леня Шанхайский свое дело знает
Звучит как погоняло вора в законе)
+12
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Шах и мат, аметисты!
+10
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Молодец Слуцкий нашёл свой чемпионат и свою команду.
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Леонид красава!
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рад за Лёню, но это ведь только начало
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Шанхайский связной...
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С добрым утром , тётя Хая. Вам посылка из Шанхая
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Ответ Leader Consulting
нашёл свою лигу)
до середины сезона, потом этого Остапа раскусят
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Ответ Максим Новиков
Леня Шанхайский свое дело знает
Звучит как смотрящий за районом Хабаровска или Владивостока
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Ответ Гекдениз Кардениз
Шанхайский городовой
а еще Само Хунга напоминает)
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забавно, Дзюба не играет
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Не, ну Шаньдун 3-0 вынести это неплохо, поверьте, я скажем так немного в материале
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Надо провести парад!
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Четверка преследует Леонида. На недавних выборах тоже четвертый был
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Ливерпуль ждет!
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К - Конкуренция. )
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Эту статистику покажите Сашке-Царю.
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-1
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Хозяин в лиге хозяина😏
+1
-1
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