У «Шанхая» Слуцкого 4 победы в 4 матчах, общий счет – 8:0

Леонид Слуцкий выиграл все 4 первых официальных матчах во главе «Шанхая».

Сегодня команда под руководством российского специалиста обыграла « » (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Китая.

В двух первых турах китайского чемпионата « » победил«Мэйчжоу Хакка» (2:0) и «Циндао Вест Кост» (2:0).

Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России начал работу в китайском клубе в январе 2024 года.

Смотрели разгромную победу «Шанхая» Слуцкого на Спортсе! Премьера с комментариями Вадима Лукомского и Артема Терентьева