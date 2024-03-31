У «Шанхая» Слуцкого 4 победы в 4 матчах, общий счет – 8:0
Леонид Слуцкий выиграл все 4 первых официальных матчах во главе «Шанхая».
Сегодня команда под руководством российского специалиста обыграла «Шаньдун Тайшань» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата Китая.
В двух первых турах китайского чемпионата «Шанхай Шеньхуа» победил«Мэйчжоу Хакка» (2:0) и «Циндао Вест Кост» (2:0).
Перед этим команда одержала победу над «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий начал работу в китайском клубе в январе 2024 года.
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"Да с Шанхай Шеньхуа любой чемпионом станет. Пусть попробует с Циндао Хайниу что-то выиграть, а затем поговорим."