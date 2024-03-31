«Абаскаль то ли строит из себя простачка-дурачка, то ли на самом деле такой – непонятно, странный товарищ. Игра «Спартака» не вдохновляет, невнятная совершенно». Экс-глава ОКР Жуков о красно-белых

Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.

В матче 22-го тура Мир красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

« » продолжает невнятную игру демонстрировать. В матче с « » все было то же самое, в общем. Что тут скажешь? Странный, конечно, товарищ . Даже не знаю, как его охарактеризовать. То ли он из себя строит простачка‑дурачка, то ли он такой на самом деле. Непонятно.

Игра «Спартака» не вдохновляет, мягко скажем. Дело не в результатах, а в самом качестве игры. Она невнятная совершенно. Но если уж менять тренера, то надо было делать это в межсезонье, чтобы новый тренер мог команду подготовить. Сейчас ясно, что чемпионат потерян. Рассчитывать на призы сейчас было бы наивно, наверное. Может, и сейчас лучше поменять все же, чтобы успеть подготовиться… Не знаю. Это нужно руководству «Спартака» решать. Они ничего не предпринимают, хотя ясно, что команда играет не здорово», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.