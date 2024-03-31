«Абаскаль то ли строит из себя простачка-дурачка, то ли на самом деле такой – непонятно, странный товарищ. Игра «Спартака» не вдохновляет, невнятная совершенно». Экс-глава ОКР Жуков о красно-белых
Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.
В матче 22-го тура Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (0:0).
«Спартак» продолжает невнятную игру демонстрировать. В матче с «Уралом» все было то же самое, в общем. Что тут скажешь? Странный, конечно, товарищ Абаскаль. Даже не знаю, как его охарактеризовать. То ли он из себя строит простачка‑дурачка, то ли он такой на самом деле. Непонятно.
Игра «Спартака» не вдохновляет, мягко скажем. Дело не в результатах, а в самом качестве игры. Она невнятная совершенно. Но если уж менять тренера, то надо было делать это в межсезонье, чтобы новый тренер мог команду подготовить. Сейчас ясно, что чемпионат потерян. Рассчитывать на призы сейчас было бы наивно, наверное. Может, и сейчас лучше поменять все же, чтобы успеть подготовиться… Не знаю. Это нужно руководству «Спартака» решать. Они ничего не предпринимают, хотя ясно, что команда играет не здорово», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.
а судя по его контракту... дурачков он делает из простачков
Да ну какой же он дурачок - почти два года водит руководство Спартака за нос, не показывая ожидаемых от него результатов, и продолжает доить клуб и дальше?!
Абаскаль - профессиональный специалист по получению от клубов компенсации за разрыв заключенных с ним контрактов, такие компенсации он получил в Кьяссо, Лугано, Асколи, Волосе, только из Базеля ушел добровольно, но это, видимо, только потому, что ему подвернулся вариант со Спартаком, надо было торопиться.
Чего еще можно ожидать от человека с таким послужным списком?