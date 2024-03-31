«Абаскаль то ли строит из себя простачка-дурачка, то ли на самом деле такой – непонятно, странный товарищ. Игра «Спартака» не вдохновляет, невнятная совершенно». Экс-глава ОКР Жуков о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Александр Жуков ОКР Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.

В матче 22-го тура Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

«Спартак» продолжает невнятную игру демонстрировать. В матче с «Уралом» все было то же самое, в общем. Что тут скажешь? Странный, конечно, товарищ Абаскаль. Даже не знаю, как его охарактеризовать. То ли он из себя строит простачка‑дурачка, то ли он такой на самом деле. Непонятно.

Игра «Спартака» не вдохновляет, мягко скажем. Дело не в результатах, а в самом качестве игры. Она невнятная совершенно. Но если уж менять тренера, то надо было делать это в межсезонье, чтобы новый тренер мог команду подготовить. Сейчас ясно, что чемпионат потерян. Рассчитывать на призы сейчас было бы наивно, наверное. Может, и сейчас лучше поменять все же, чтобы успеть подготовиться… Не знаю. Это нужно руководству «Спартака» решать. Они ничего не предпринимают, хотя ясно, что команда играет не здорово», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.

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55 комментариев
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Глава олимпийского комитета за гаражами был избран? Это что за быдло?
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Ответ </c/>
глава ОКР...по факту, все они великие стратеги и так далее...все знают как нужно, но никто пока не сделал...увольнение Абаскаля не решит проблемы Спартака пока не будут куплены игроки более высокого уровня и тренер должен приходить не усатый, а тот кто способен развивать игроков...Абаскаль достаточно не плохо отработал своё время, но не вина тренера, что игроки за 270+ минут в чемпионате при двух домашних матчах не в состоянии забить и гола при массе моментов...
Знаешь (прошу прощения, что сразу на ты), но вопрос не в том, справляется ли Абаскаль, а в другом: какой-то не пойми кто, руководящая должность олимпийского комитета обсуждает, во-первых, увольнять тренера или нет, да ещё и в таком ключе - это позор. Напомнило российский МИД.
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аналогично и в ОКР можно спроектировать ситуацию.....
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что такое ОКР? (в контексте высказываний о тренере клубного футбола)
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он на самом деле такой...
а судя по его контракту... дурачков он делает из простачков
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15 чертей на поле дурка валяют, пас на пару метров отдать не могут, обрезки через раз, по воротам попасть не могут - но дурачок Абаскаль.Это ж если тренера поменять Бонгонда перестанет в 3 с места обводить, Зина по воротам попадёт, весь центр перестанет мячи сопернику дарить, а Бабич научится школьным азам, что при выходе 2 в 2 нельзя выбрасываться на напа? Может хоть раз, ну хоть разочек для разнообразия спросить наконец с футболистов?
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не согласен...жду Карпина следующим тренером, либо Осинькина...
Через сезон будете ждать другого тренера на замену Карпину / Осинькину. Проблема не в тренерах, а в футболистах, которые не соответствуют заявленным целям и амбициям клуба.
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Ответ </c/>
вчера претензий не было к Соболеву, отработал на совесть...
воти дожились, что пара передач и пара выигранных единоборств среди всех неточных и проигранных для центр напа, который забивать вообще-то должен, но ни одного удара - это теперь отработал на советь. Ты хоть понимаешь насколько это низкий уровень игры?
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Все эти бывшие достали уже. Если такие умные, то почему бывшие?
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глава ОКР...по факту, все они великие стратеги и так далее...все знают как нужно, но никто пока не сделал...увольнение Абаскаля не решит проблемы Спартака пока не будут куплены игроки более высокого уровня и тренер должен приходить не усатый, а тот кто способен развивать игроков...Абаскаль достаточно не плохо отработал своё время, но не вина тренера, что игроки за 270+ минут в чемпионате при двух домашних матчах не в состоянии забить и гола при массе моментов...
А куда были потречены сумасшедшие по меркам рпл 30+ млн, если не на классных игроков?😂😂 этого состава недостачно, чтоб обыграл урал и факел?
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пенальти вчера в наглую украли...
уважаемый! причем здесь пенальти? команда не играет, команда должна забивать с игры. а вы всё в судьях ищете.
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Ответ akaAzazello
что такое ОКР? (в контексте высказываний о тренере клубного футбола)
Тут скорее контекст «Жуков болельщик Спартака»
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Очень логично))) без гангста-промеса обыграть урал не под силу никакому тренеру. Действительно, очевидная вещь, извиняюсь, что не понял сам 😂
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олимпийский комитет России...
Ещё раз уточню - я спрашивал в контексте клубного футбола
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"То ли он из себя строит простачка‑дурачка, то ли он такой на самом деле"
Да ну какой же он дурачок - почти два года водит руководство Спартака за нос, не показывая ожидаемых от него результатов, и продолжает доить клуб и дальше?!
Абаскаль - профессиональный специалист по получению от клубов компенсации за разрыв заключенных с ним контрактов, такие компенсации он получил в Кьяссо, Лугано, Асколи, Волосе, только из Базеля ушел добровольно, но это, видимо, только потому, что ему подвернулся вариант со Спартаком, надо было торопиться.
Чего еще можно ожидать от человека с таким послужным списком?
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Ответ вовочка6762
А Жуков это кто ? Футболист или тренер по футболу ? Он чеканить то умеет ? Человек, который нигде не работал , ни в чем не разбирается , а просто дружбан Путина , еще и рот открывает !
Он не дружбан Пу, а коренной москвич, карьерист, единоросс и как и большинство таких - глорик Спартака с 90ых.
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Ответ Владимир Владимир
Глава олимпийского комитета за гаражами был избран? Это что за быдло?
глава ОКР...по факту, все они великие стратеги и так далее...все знают как нужно, но никто пока не сделал...увольнение Абаскаля не решит проблемы Спартака пока не будут куплены игроки более высокого уровня и тренер должен приходить не усатый, а тот кто способен развивать игроков...Абаскаль достаточно не плохо отработал своё время, но не вина тренера, что игроки за 270+ минут в чемпионате при двух домашних матчах не в состоянии забить и гола при массе моментов...
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я спартаковских командиров не пойму, нормальных игроков разогнали взять глушенкова ему подобных человек пять наберётся , а они играют и неплохо зато такую муть типа умярова, маслова и тд оставили...
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Вообще то Жуков уже давно не руководитель ОКР, а так называемый почётный президент ОКР.
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Тренеришка из европки как он есть.
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Грубовато
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Ответ Melnikov1968
Все эти бывшие достали уже. Если такие умные, то почему бывшие?
Потому что под дурачка косил при сверхсрочнике...перестарался...
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у него было несколько моментов, головой бил, в концовке...пасы отдавал на голы, но не хватает исполнительского мастерства команде, что поделать...
но простачок-дурачок почему-то Абаскаль оказывается
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Без дурачка прозвучало бы намного корректней, конечно же.
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олимпийский комитет России...
А что это?
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Че за хейт абаскаля? Ничего не понимаю, че на него так набросились всякие бездари?
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Ответ sebastian1410
Через сезон будете ждать другого тренера на замену Карпину / Осинькину. Проблема не в тренерах, а в футболистах, которые не соответствуют заявленным целям и амбициям клуба.
надеюсь, португалец понял, что летом ему разгребать многолетнее наследие Федуна...и искренне верю что Амарал нашёл нам качественное усиление...
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Ответ sebastian1410
Через сезон будете ждать другого тренера на замену Карпину / Осинькину. Проблема не в тренерах, а в футболистах, которые не соответствуют заявленным целям и амбициям клуба.
Эти футболисты не соответствуют? Да, у них два состава могут бороться за чемпионство
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Ответ Владимир Владимир
Глава олимпийского комитета за гаражами был избран? Это что за быдло?
Хех, он был первым вице-премьером правительства, в ГД вице-спикером и главой комитета по бюджету. В принципе, нормально выражается, хотя, конечно, до руководителей МИДа ему далеко.
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