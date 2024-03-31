«Реал» 24 матча подряд не проигрывает в Ла Лиге: 18 побед, 6 ничьих. Отрыв от «Барсы» – 8 очков

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 24 матчей.

Сегодня «Мадрид» обыграл «Атлетик» (2:0) в игре 30-го тура чемпионата Испании.

Команда Карло Анчелотти не проигрывает в Ла Лиге 24 матча подряд: 18 побед, 6 ничьих.

С 75 очками «Реал» лидирует в таблице. «Барселона» идет второй с 67 баллами, «Жирона» – третья с 65.

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46 комментариев
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Реал выигрывает 2:0 у команды с 5-го места.
Фаны Барсы: "нет игры, ватокат"

Барса выигрывает 1:0, отскакивая от команды с 12 места.
Фаны Барсы: "какие пасы, какая игра, какая победа".
+78
-14
+64
Хави перед матчем Реала:
"Барса надавила на Реал. Посмотрим, как они сыграют. "Продолжим бороться, даже если победят"
Хави после матча Реала:
"Здесь невозможно работать! Всё, я точно ухожу! Достали!"
+44
-8
+36
Судья очень старался оставить «Атлетик» в игре, но «Мадрид» снова взял на классе!
+39
-4
+35
Ответ JENNINGS
Судья очень старался оставить «Атлетик» в игре, но «Мадрид» снова взял на классе!
Вот, кстати, наглядный пример болельщикам Барселоны. Я про несправедливо отменённый гол Рафиньи из-за офсайда, которого не было. В минувшем матче Мадрид лишился железного пенальти ровно по той же причине. Это не Барсу арбитры "топят", просто в целом судейство в Ла Лиге, как бы сказать помягче...
Странненькое :)
+26
-1
+25
Чапи до сих пор ждёт когда Реал потеряет очков 😂😂
+27
-6
+21
Ответ Роман
Реал выигрывает 2:0 у команды с 5-го места. Фаны Барсы: "нет игры, ватокат" Барса выигрывает 1:0, отскакивая от команды с 12 места. Фаны Барсы: "какие пасы, какая игра, какая победа".
Да и в большинстве)
+21
-4
+17
Они лч возьмут походу. Там защитники все травмированы, а команда побеждает. С 2006 года болею за Барсу, но Реал это какая-то магия. лучший клуб в истории футбола
+17
-2
+15
Особенно смешно с вечновторых, которые ведь так верили в Вальверду, мол он свой, а потому должен обыграть Реал за нас, за бчк. Но сейчас они громко плачут, вместе с Вальвердой! Hala Madrid!
+15
-2
+13
Ответ Роман
Реал выигрывает 2:0 у команды с 5-го места. Фаны Барсы: "нет игры, ватокат" Барса выигрывает 1:0, отскакивая от команды с 12 места. Фаны Барсы: "какие пасы, какая игра, какая победа".
2:0 - отскок, 1:0 - днк
+14
-2
+12
Теперь надо как следует подготовиться к выносу голубого коррупционного мешка во главе с каталонским нытиком
+17
-5
+12
Хавэ нужно не на Реал давить,на ручных судей,иначе Мадрид тупо улетит в космос)
+15
-3
+12
Ответ Роман
Реал выигрывает 2:0 у команды с 5-го места. Фаны Барсы: "нет игры, ватокат" Барса выигрывает 1:0, отскакивая от команды с 12 места. Фаны Барсы: "какие пасы, какая игра, какая победа".
Это другое. Ты просто не понимаешь.
+15
-4
+11
Ответ фк кабинет
Очередное позорное судейство Рохаса.Чистый пенальти когда сбили Родриго не поставил.Позор!!!
В конце ещё вратарь Атлетика взял мяч от своего и крот естественно не увидел
+11
-1
+10
Несмотря на судейское Чапи-давление, барсаглоры идут спать в слезах)))
+13
-4
+9
Эх, желание Хави не сбылось. В который уже раз😔
+7
0
+7
Очередное позорное судейство Рохаса.Чистый пенальти когда сбили Родриго не поставил.Позор!!!
+7
0
+7
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хави перед матчем Реала: "Барса надавила на Реал. Посмотрим, как они сыграют. "Продолжим бороться, даже если победят" Хави после матча Реала: "Здесь невозможно работать! Всё, я точно ухожу! Достали!"
🤣🤣
+6
-1
+5
Чапи придется молиться Негрейре, чтобы Реал потерял очки
+6
-1
+5
Это рекорд Мадрида в 21 веке. Побили достижение Реала Жозе сезона 11/12
+5
-1
+4
Всех мадридистов с рекордом, уверен, что чемпионство оформим в апреле
+4
0
+4
Ответ Мадина Уйгурова
Они лч возьмут походу. Там защитники все травмированы, а команда побеждает. С 2006 года болею за Барсу, но Реал это какая-то магия. лучший клуб в истории футбола
Ин ша Аллах Мадина 🤲
+4
-1
+3
С чемпионством🥇🥇🥇
+3
0
+3
С победой Мадридисты). Жалко что огорчили нытика Хави(нет). Прекрасная игра. Эдера Милитао с возвращением в ключевой момент сезона.
+4
-1
+3
Ответ Роман
Реал выигрывает 2:0 у команды с 5-го места. Фаны Барсы: "нет игры, ватокат" Барса выигрывает 1:0, отскакивая от команды с 12 места. Фаны Барсы: "какие пасы, какая игра, какая победа".
Они эти слова всю жизнь будут говорить. Не признает никогда.
+3
0
+3
Но мы всё равно аутсайдеры с Сити, не перепутайте!
+3
-1
+2
Ответ Роман
Реал выигрывает 2:0 у команды с 5-го места. Фаны Барсы: "нет игры, ватокат" Барса выигрывает 1:0, отскакивая от команды с 12 места. Фаны Барсы: "какие пасы, какая игра, какая победа".
Барса с 24 минуты играла в большинстве…
+3
-1
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Они лч возьмут походу. Там защитники все травмированы, а команда побеждает. С 2006 года болею за Барсу, но Реал это какая-то магия. лучший клуб в истории футбола
Мадина, но у вас в профиле указан возраст - 16 лет. В 2006 году вы ещё не родились :)
+1
0
+1
Ответ фк кабинет
Очередное позорное судейство Рохаса.Чистый пенальти когда сбили Родриго не поставил.Позор!!!
надеюсь вечером его парень объяснит ему что такое офсайд
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Вот, кстати, наглядный пример болельщикам Барселоны. Я про несправедливо отменённый гол Рафиньи из-за офсайда, которого не было. В минувшем матче Мадрид лишился железного пенальти ровно по той же причине. Это не Барсу арбитры "топят", просто в целом судейство в Ла Лиге, как бы сказать помягче... Странненькое :)
До кубарсиков это никогда не дойдёт. Они вечно ищут заговор против себя, как фанаты одного московского клуба
+5
-4
+1
Барса надавила на Реал на +8 очков.
+2
-1
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