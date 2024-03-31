«Реал» 24 матча подряд не проигрывает в Ла Лиге: 18 побед, 6 ничьих. Отрыв от «Барсы» – 8 очков

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 24 матчей.

Сегодня « » обыграл « » (2:0) в игре 30-го тура чемпионата .

Команда Карло Анчелотти не проигрывает в Ла Лиге 24 матча подряд: 18 побед, 6 ничьих.

С 75 очками «Реал» лидирует в таблице. « » идет второй с 67 баллами, « » – третья с 65.