«Реал» 24 матча подряд не проигрывает в Ла Лиге: 18 побед, 6 ничьих. Отрыв от «Барсы» – 8 очков
«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 24 матчей.
Сегодня «Мадрид» обыграл «Атлетик» (2:0) в игре 30-го тура чемпионата Испании.
Команда Карло Анчелотти не проигрывает в Ла Лиге 24 матча подряд: 18 побед, 6 ничьих.
С 75 очками «Реал» лидирует в таблице. «Барселона» идет второй с 67 баллами, «Жирона» – третья с 65.
Фаны Барсы: "нет игры, ватокат"
Барса выигрывает 1:0, отскакивая от команды с 12 места.
Фаны Барсы: "какие пасы, какая игра, какая победа".
"Барса надавила на Реал. Посмотрим, как они сыграют. "Продолжим бороться, даже если победят"
Хави после матча Реала:
"Здесь невозможно работать! Всё, я точно ухожу! Достали!"
Странненькое :)