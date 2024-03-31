Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

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Пеп Гвардиола возмущен тем, как составлено расписание «Манчестер Сити».

Сегодня команда Гвардиолы сыграет против «Арсенала», 3 апреля – против «Астон Виллы», 6 апреля – против «Кристал Пэлас». 9 апреля «Манчестер Сити» предстоит гостевой матч против «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«С «Астон Виллой» мы играем в следующую среду, в 20:15 (здесь и далее – по местному времени – Sports). Затем – в 12:30 в субботу. А во вторник мы едем в Мадрид.

У «Реала» девять дней на подготовку к нашей игре. Девять дней! Они играют на этих выходных, и у них нет матчей до нашей игры. Я просто думаю: «Ох, просто дайте мне еще один день! Один день, и это уже большая разница!» Но шансов на это нет.

Вот почему мы просим об изменениях в календаре. Я делюсь своим мнением, но забудьте о нем. У УЕФА свои дела, у ФИФА – тоже, у телевещателей – тоже.

Я защищаю свой клуб, а моему клубу действительно сложно. Каждые три дня, каждые три дня, каждые три дня. Другие клубы не оказываются в такой ситуации. Календарь всегда такой именно у нас. У нас всегда меньше дней на восстановление, и мы живем так. Если поставить весь состав передо мной... Но в ближайшие дни и недели это невозможно.

Но они об этом не думают. Думаете, они такие: «Ой, а может ли «Сити» сыграть в этот день?..» Во Франции «ПСЖ» не играет между матчами четвертьфинала. У них есть время на это. В Португалии команды часто играют по пятницам перед Лигой чемпионов», – сказал Гвардиола.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки

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107 комментариев
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Ну так куда раздвигать игры клубные, если Сити выигрывает много и продвигается по сеткам турниров? Реал вылетел из Кубка - поэтому возникло окно.
+70
-11
+59
Ответ Игорь Новиков
Ну так куда раздвигать игры клубные, если Сити выигрывает много и продвигается по сеткам турниров? Реал вылетел из Кубка - поэтому возникло окно.
Ну да. В Англии, если не ошибаюсь, два кубка, а Мадрид из единственного испанского давно вылетел. Обычное дело, на участвующего в большем количестве турниров - бо́льшая нагрузка.
Но с Пепом можно здраво согласиться в том плане, что матчей на топ-клуб обычно слишком много. Плюс сборные всякие и т.д.
+32
-1
+31
Ответ PFC_ZENIT
Покажите календарь мю с прошлого сезона Пепу, где дьяволы с сентября по май играли каждые 3 дня по расписанию четверг-воскресенье и это в полуразрушенной команде с новым тренером. А у каталонца игроков на 2 состава и всё ноет ходит
У клубов разные задачи. У Сити - побеждать во всех турнирах. У МЮ - вспомнить, что они вообще-то великий клуб и перестать играть как Лутон.
+27
-1
+26
Что значить только у вас?
У Арсенала и Ливерпуля точно такой же календарь.
+25
-2
+23
Ответ PFC_ZENIT
Покажите календарь мю с прошлого сезона Пепу, где дьяволы с сентября по май играли каждые 3 дня по расписанию четверг-воскресенье и это в полуразрушенной команде с новым тренером. А у каталонца игроков на 2 состава и всё ноет ходит
Я более чем уверен, что ты пустозвонишь. Не могли быть такие игры у среднестатистической команды АПЛ.
+26
-7
+19
Опять ноет?

А про -10 очков Эвертона и -0 Сити ничего случаем не сказал?

А, ну да.
+51
-32
+19
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Физруку))) ты совсем куку
+22
-10
+12
У вас мешок огромный, че жаловаться?
+25
-18
+7
Ещё не понятно для кого это хуже
+5
0
+5
Ответ Timado77
Я более чем уверен, что ты пустозвонишь. Не могли быть такие игры у среднестатистической команды АПЛ.
Могли, кубок лиги - дошли до финала, кубок Англии - дошли до финала, лига Европы - дошли до четвертьфинала и ещё были лишние матчи с Барсой, так как заняли 2 место в группе ЛЕ, ну и матчи в АПЛ. Прежде чем обвинить кого-то в пустозвонстве - неплохо бы проверить инфу
+6
-1
+5
Ответ Timado77
Я более чем уверен, что ты пустозвонишь. Не могли быть такие игры у среднестатистической команды АПЛ.
удостоверьтесь , прежде чем писать 🎓
+5
0
+5
Ну так не выигрывай столько 😀
+7
-2
+5
Ответ fallout
Физруку))) ты совсем куку
Самое страшное что таких на сайте ни мало, физрук в своей карьере достиг того, что некоторым сильными тренерам не по зубам, но это не важно, главное что он физрук!🤷
+10
-5
+5
Ответ morphvirg
Вот же логика у тебя)) Называть физруком тренера, который изменил футбол-это сильно, конечно))
Изменил футбол Михелс, а Пепун абсолютно ничего нового не придумал, чтобы до него не было придумано другими тренерами. Все попытки к слову его копировать заканчивались неудачей, потому что идей там нет, там нужен очень дорогой состав исполнителей, условному Дортмунду такой стиль игры=харакири, и к слову вспоминается его попытка сделать из баварки бчк, которая закончилась полным провалом и последовательным выносом баварки 3-я ведущими клубами Испании из ЛЧ.
+4
0
+4
Ответ Vals
Опять ноет? А про -10 очков Эвертона и -0 Сити ничего случаем не сказал? А, ну да.
Так Эвертону эти 10 очков и не нужны. А МС лицо лиги. Ну да, какая лига, такое и лицо. Так что все нормально, все честно. Ага.
+7
-3
+4
Ответ xDe xDe
Ну да. В Англии, если не ошибаюсь, два кубка, а Мадрид из единственного испанского давно вылетел. Обычное дело, на участвующего в большем количестве турниров - бо́льшая нагрузка. Но с Пепом можно здраво согласиться в том плане, что матчей на топ-клуб обычно слишком много. Плюс сборные всякие и т.д.
Пепа никто не заставляет участвовать во всех кубках основой.

Если Сити хочет выиграть в сезоне много турниров - это их выбор и ответственность
+3
0
+3
Пеп неосторожно формулирует запросы к Мирозданию. Оно ж может услышать, и после вылета из ЛЧ у Сити график станет полегче, игроки смогут, наконец, немножко отдохнуть.
+3
0
+3
Самым лучшим решением будет сделать все топ чемпионаты по 18 команд, Бундеслига самый лучший пример, там и средняя посещаемость лучшая в Европе, все команды очень хорошо подготовлены в физическом плане, календарь организован просто отлично, нет матчей в будние дни, лишь один матч пятницу вечером, все команды, которые участвуют в Еврокубках прекрасно распределяют силы.
Также хотел бы добавить, что в Англии всё таки нужно отменить Кубок Лиги.
+2
0
+2
Ответ Lavinka
Бедный Гвардиола с играми каждые три дня , купите ему третий состав пожалуйста .
Вот и "актуальная шутка"))
+2
0
+2
Пеп: Мадрид нарочно вылетел из кубка, чтобы иметь 9 дней до игры с нами.
+2
0
+2
Что в барсе ныл всегда,что в мс...Анчелотти расскажи про проблемы в этом сезоне😉
+3
-1
+2
Ответ Vals
Опять ноет? А про -10 очков Эвертона и -0 Сити ничего случаем не сказал? А, ну да.
Ну это ж другое, понимать надо, в конце то концов
+6
-4
+2
Бедный Гвардиола с играми каждые три дня , купите ему третий состав пожалуйста .
+5
-3
+2
Ответ Vitto
Какие проблемы? Чемпионат из полутора команд, РБ засудили.
Ну как минимум из этих полутора, у РМ выбыли все защитники центральные. Все которые в заявке. То, что Анчи дотянул и собирал очки там, где другие бы проиграли, это факт. У Барсы физрук поплыл, когда только пара полузащитников выбыла. Так что да, папа Карло держит Реал в этом сезоне не столько на удаче, сколько на собственном тренерском умении. И ни разу от него не слышал, что бы он жаловался перед игрой, что у соперника намного легче календарь, и прочее нытье.
+1
0
+1
Ответ Killer_na_belom_barse$
ты фанат Сити?
Это самый главный фанат Мадрида (после Риго), его коменты в каждом мадридском треде ;)
+1
0
+1
Ну начинается опять. Типичный Пеп
+1
0
+1
Кто о чём, а Пепка опять про Реал...
+1
0
+1
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Самое страшное что таких на сайте ни мало, физрук в своей карьере достиг того, что некоторым сильными тренерам не по зубам, но это не важно, главное что он физрук!🤷
Самый прикол в том, что у них все сводится к тратам и деньгам. Абсолютно все( ну или практически все) признают величие Гвардиолы, говоря, что он изменил футбол. Но у "экспертов" со спортса свое мнение))
+2
-1
+1
Ответ Vals
Опять ноет? А про -10 очков Эвертона и -0 Сити ничего случаем не сказал? А, ну да.
Эвертону вернули часть очков. Так что -6.

Когда ноет Клопп - это другое.
+2
-1
+1
Ответ Vitto
Азар 130+ млн на лавку, Йович 60+ млн. Это что?
Азар покупался на лавку?
+1
0
+1
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