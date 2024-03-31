Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

Пеп Гвардиола возмущен тем, как составлено расписание «Манчестер Сити».

Сегодня команда сыграет против «Арсенала», 3 апреля – против « », 6 апреля – против « ». 9 апреля «Манчестер Сити» предстоит гостевой матч против «Реала» в рамках 1/4 финала .

«С «Астон Виллой» мы играем в следующую среду, в 20:15 (здесь и далее – по местному времени – Sports). Затем – в 12:30 в субботу. А во вторник мы едем в Мадрид.

У «Реала» девять дней на подготовку к нашей игре. Девять дней! Они играют на этих выходных, и у них нет матчей до нашей игры. Я просто думаю: «Ох, просто дайте мне еще один день! Один день, и это уже большая разница!» Но шансов на это нет.

Вот почему мы просим об изменениях в календаре. Я делюсь своим мнением, но забудьте о нем. У УЕФА свои дела, у ФИФА – тоже, у телевещателей – тоже.

Я защищаю свой клуб, а моему клубу действительно сложно. Каждые три дня, каждые три дня, каждые три дня. Другие клубы не оказываются в такой ситуации. Календарь всегда такой именно у нас. У нас всегда меньше дней на восстановление, и мы живем так. Если поставить весь состав передо мной... Но в ближайшие дни и недели это невозможно.

Но они об этом не думают. Думаете, они такие: «Ой, а может ли «Сити» сыграть в этот день?..» Во Франции «ПСЖ» не играет между матчами четвертьфинала. У них есть время на это. В Португалии команды часто играют по пятницам перед Лигой чемпионов», – сказал Гвардиола.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки