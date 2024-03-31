Чемпионат России по биатлону. Эстафета. Команды Поршнева и Пащенко, Бабикова и Латыпова, Поварницына и Гараничева, Лазовского и Смольского выступят в гонке

31 марта на чемпионате России по биатлону пройдет мужская эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Мужчины

Эстафета

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, , , )

2. Башкортостан (Александр Бабчин, , Данил Матерков, )

3. Беларусь-1 ( , , Степан Данилов, )

4. ЯНАО (Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, )

5. Тюменская область (Вадим Истамгулов, , , )

6. Санкт-Петербург ( , Евгений Смирнов, Павел Жилин, Кирилл Владимиров)

7. Беларусь-2 (Илья Авсеенко, , Павел Белько, Иван Тулатин)

9. Москва (Илья Санников, , Николай Ерилов, )

11. Новосибирская область (Павел Кудряшов, , , )

13. Татарстан (Никита Блинов, , Алексей Ковалев, Нияз Таипов)

14. Московская область (Алексей Зубарев, Роман Сурнев, , Евгений Идинов)

15. Свердловская область (Андрей Остапий, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)

16. Удмуртия (Егор Соломенников, Александр Корнев, Кирилл Киливнюк, Ильназ Мухамедзянов)

Полный старт-лист – здесь.