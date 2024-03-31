Чемпионат России по биатлону. Эстафета. Команды Поршнева и Пащенко, Бабикова и Латыпова, Поварницына и Гараничева, Лазовского и Смольского выступят в гонке

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев эстафета Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков сборная Тюменской области Эдуард Латыпов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын сборная ХМАО-Югры Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Алексей Вагин Артем Смирнов Александр Корнев Олег Домичек Биатлон

31 марта на чемпионате России по биатлону пройдет мужская эстафета.

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Тюмень

Мужчины

Эстафета

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко)

2. Башкортостан (Александр Бабчин, Антон Бабиков, Данил Матерков, Эдуард Латыпов)

3. Беларусь-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский)

4. ЯНАО (Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов)

5. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Евгений Гараничев)

6. Санкт-Петербург (Максим Цветков, Евгений Смирнов, Павел Жилин, Кирилл Владимиров)

7. Беларусь-2 (Илья Авсеенко, Максим Воробей, Павел Белько, Иван Тулатин) 

9. Москва (Илья Санников, Артем Смирнов, Николай Ерилов, Карим Халили

11. Новосибирская область (Павел Кудряшов, Роман Еремин, Олег Домичек, Даниил Серохвостов

13. Татарстан (Никита Блинов, Евгений Емерхонов, Алексей Ковалев, Нияз Таипов) 

14. Московская область (Алексей Зубарев, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Евгений Идинов) 

15. Свердловская область (Андрей Остапий, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)

16. Удмуртия (Егор Соломенников, Александр Корнев, Кирилл Киливнюк, Ильназ Мухамедзянов)

Полный старт-лист – здесь

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9 комментариев
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все же белорусы-1 смотрятся по текущему состоянию на голову выше любой из остальных команд, просто по факту сборной. поэтому само по себе соревнование выглядит не совсем справедливым (это к слову о чемпионстве, когда наши топы размазаны по десятку команд и вынуждены бежать с ноунеймами)
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Тюмень vs Беларусь
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+3
Беларусь скорее всего с самым ровным составом окажется первым. Хотя, прогнозировать эстафеты дело неблагодарное. Надеюсь, мужской состав окажется более удачливым, в сравнении со вчерашним днем с Казакевич &K°.
+2
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Жека на последний этап? Почему не Логинов?
+1
0
+1
Ответ re#mn
Тюмень vs Беларусь
Вы правы. Тюмень и Беларусь большие фавориты.
+2
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Ответ heivani
Беларусь скорее всего с самым ровным составом окажется первым. Хотя, прогнозировать эстафеты дело неблагодарное. Надеюсь, мужской состав окажется более удачливым, в сравнении со вчерашним днем с Казакевич &K°.
Как написали в ВК все свердловские девчонки и Бажин переболели, поэтому результаты низкие. Так, что ждать сегодня от полуюниорского состава вряд ли что стоит. Только если чуда 🙏💪
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Такое количество команд. Интриги гораздо больше, чем на кубке Мира.
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Беларусь, ХМАО и Тюмень скорее всего разыграют медали.
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Ответ fewral
Жека на последний этап? Почему не Логинов?
Логинов же болеет, а Жека чуть Латыпова вчера не скушал 😆
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