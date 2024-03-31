Чемпионат России по биатлону. Эстафета. Команды Поршнева и Пащенко, Бабикова и Латыпова, Поварницына и Гараничева, Лазовского и Смольского выступят в гонке
31 марта на чемпионате России по биатлону пройдет мужская эстафета.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Мужчины
Эстафета
Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко)
2. Башкортостан (Александр Бабчин, Антон Бабиков, Данил Матерков, Эдуард Латыпов)
3. Беларусь-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский)
4. ЯНАО (Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов)
5. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Евгений Гараничев)
6. Санкт-Петербург (Максим Цветков, Евгений Смирнов, Павел Жилин, Кирилл Владимиров)
7. Беларусь-2 (Илья Авсеенко, Максим Воробей, Павел Белько, Иван Тулатин)
9. Москва (Илья Санников, Артем Смирнов, Николай Ерилов, Карим Халили)
11. Новосибирская область (Павел Кудряшов, Роман Еремин, Олег Домичек, Даниил Серохвостов)
13. Татарстан (Никита Блинов, Евгений Емерхонов, Алексей Ковалев, Нияз Таипов)
14. Московская область (Алексей Зубарев, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Евгений Идинов)
15. Свердловская область (Андрей Остапий, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)
16. Удмуртия (Егор Соломенников, Александр Корнев, Кирилл Киливнюк, Ильназ Мухамедзянов)
Полный старт-лист – здесь.