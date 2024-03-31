«Манчестер Сити» – «Арсенал». Холанд и Сака играют. Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал онлайны Футбол

«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в 30-м туре АПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Сити – Арсенал 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
31 марта, 18.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Манчестер СитиОртега, Аканджи, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Бернарду Силва, Фоден, Ковачич, де Брюйне, Родри, Холанд.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Хавертц, Сака, Габриэл Жезус.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи и победы «Арсеналу»! 🔴
+24
-10
+14
За красивый футбол и без судейских ошибок.
+12
-1
+11
За Арсенал 🔴
+5
0
+5
Ответ Дед Базай
Видели мы как арсенал с таким отрывом задрожал перед Сити в прошлом сезоне, и проиграл гонку
Повторю для тех,кто ехал в автобусе,на ДАННЫЙ моминт
+4
0
+4
Ответ Дед Базай
Как это по каким показателям? Действующий чемпион Англии, и ЛЧ, арсенал когда видел последний трофей, в эру динозавров
Я же ясно написал,на ДАННЫЙ момент,или вы думаете,что игроки МС наденут медальки на шею,кубки на голову прошлого сезона,и Арсенал в ужасе убежит с поля?
+6
-2
+4
Удачи горожанам💙
+9
-6
+3
Ответ masti Tu hastam
Комментарий скрыт
А вот если честно,чем МанСити лучьше и по каким показателям,чем Арсенал на ДАННЫЙ момент,кроме того ,что играет дома и пиара
+8
-5
+3
Ответ Umid Rahimov
Всегда встречаю эту фразу но не знаю смысл объясните пожалуйста мне что это означает
Come on you gunners
+2
0
+2
Ответ masti Tu hastam
давай посмотрим ..на сколько арсенал Лондон сильнее Ман Сити....4:2 в пользу сити
Ну посмотрим,в любом случае,красивой игры без травм и адекватного судейства
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
как у тебя получается в любую тему фигню написать?
+1
0
+1
Ответ Sanan1908
За красивый футбол и без судейских ошибок.
Энтони Тэйлор судит)))ждать интересных решений))🤡
+1
0
+1
Ответ Sanan1908
За красивый футбол и без судейских ошибок.
Каждый раз так пишу в играх Ливерпуля, не работает...
Но хотелось бы чтоб по честному и без ошибок судей сиграли.
+3
-2
+1
Когда сити подписал Энтони Тэйлора? Пропустил этот момент.
0
0
0
Ответ
Удачи горожанам💙
Самое главное без судейских ошибок и без травм
0
0
0
Ответ Wekil Halylow
C.O.Y.G.!!!!
Всегда встречаю эту фразу но не знаю смысл объясните пожалуйста мне что это означает
0
0
0
Ответ masti Tu hastam
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
удачи этим клубам в борьбе за второе место.
+2
-2
0
Тэйлор в составе)
0
0
0
Победы Арсеналу!
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
за Арсенал, естественно
+2
-2
0
C.O.Y.G.!!!!
+3
-3
0
Давай Арсенал,это ключевой момент.
Победа в ЭТОМ матче,может дать такой эмоциональный заряд...
До конца сезона хватит.
Конечно,ещё 9 матчей останется,но все всё понимают.
Нужно победить Сити,без вариантов.
+5
-5
0
Ученик должен превзойти учителя)) Не фанат Арсенала, но этот чёртов гений (Артета) заставляет влюблять канониров
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий