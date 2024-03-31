«Манчестер Сити» – «Арсенал». Холанд и Сака играют. Онлайн-трансляция
«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в 30-м туре АПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 31 марта, 18.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Ортега, Аканджи, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Бернарду Силва, Фоден, Ковачич, де Брюйне, Родри, Холанд.
Но хотелось бы чтоб по честному и без ошибок судей сиграли.
Победа в ЭТОМ матче,может дать такой эмоциональный заряд...
До конца сезона хватит.
Конечно,ещё 9 матчей останется,но все всё понимают.
Нужно победить Сити,без вариантов.