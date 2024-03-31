Винисиус о расизме в адрес Акуньи: «Мы победим, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму»
Винисиус Жуниор в очередной раз высказался о проблеме расизма в Ла Лиге.
«В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в Испании. Я полностью поддерживаю Акунью и тренера «Севильи» Кике Флореса, а также Сарра из «Райо Махадаонда». Пусть их храбрость вдохновит других.
Расисты должны быть найдены, и матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — в место, которого они заслуживают», — написал вингер «Реала».
Просто он не обращает на это внимание.
Ни он первый, ни он последний.. Чего так очко рвать?
Хейтить тупо модно, вот и вся причина. Причина хейта Вини - не столько в его поведении (максимум 1/10 от общей критики, не больше), сколько в том, что на него указали пальцем, и толпа с радостью накинулась. Что в Испании, что здесь, на спортсе.
Я не понимаю почему на сайте потдерживают абьюзеров. Я даже не понимаю зачем пишу это сообщение, наверное, чтобы схлопотать пачку минусов от фанатов буллинга.