Винисиус о расизме в адрес Акуньи: «Мы победим, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму» 

Теги Реал Мадрид Севилья Кике Флорес Ла Лига Маркос Акунья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор в очередной раз высказался о проблеме расизма в Ла Лиге.

«В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в Испании. Я полностью поддерживаю Акунью и тренера «Севильи» Кике Флореса, а также Сарра из «Райо Махадаонда». Пусть их храбрость вдохновит других. 

Расисты должны быть найдены, и матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — в место, которого они заслуживают», — написал вингер «Реала».

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме

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84 комментария
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Мы победим после того как ты перестанешь ныть, симулировать, провоцировать игроков. Вот мне интересно, почему Камавингу не оскорбляют? если сравнить Кама чернее Вини))
+115
-11
+104
Нет винисиусов - нет расизма
+64
-6
+58
Ответ Некруз Джалолов
Мы победим после того как ты перестанешь ныть, симулировать, провоцировать игроков. Вот мне интересно, почему Камавингу не оскорбляют? если сравнить Кама чернее Вини))
В Реале сейчас куча чёрных но только Винисиуса расизьмят. Совпадение ? Не думаю.
+52
-7
+45
Винисиус главный провокатор расизьма, надо убрать Винисиуса и расизьма станет гораздо меньше.
+45
-15
+30
Ответ densdens17
Комментарий скрыт
почему Камавинга, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Родриго не оскорбляет, почему в их сторону нету расизма? Сразу же поймёшь причем тут Винисиус.
+18
-1
+17
Давай сразу в концлагеря. Чего мелочиться
+10
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Ответ Val Smith
Он латинос, были времена когда Итальянцев за белых не считали
Любая национальность подвергалась каким-либо претиснениям за свою историю.
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Да это всех негров придется пересажать, так как среди них расистов куда больше чем среди белых
+8
0
+8
Ответ Некруз Джалолов
Мы победим после того как ты перестанешь ныть, симулировать, провоцировать игроков. Вот мне интересно, почему Камавингу не оскорбляют? если сравнить Кама чернее Вини))
Оскорбляют вообще-то.
Просто он не обращает на это внимание.
+11
-6
+5
У Вини совсем уже голова бо-бо на фоне расизма..

Ни он первый, ни он последний.. Чего так очко рвать?
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Ответ Ozz99
Я правильно понимаю, что когда фанаты атаковали женщину с маленькой дочерью в футболках Винисиуса, был виноват Винисиус? Или то были плохие фанаты, которые хорошие, когда атакуют самого Винисиуса за ’дело’? Я не понимаю почему на сайте потдерживают абьюзеров. Я даже не понимаю зачем пишу это сообщение, наверное, чтобы схлопотать пачку минусов от фанатов буллинга.
Я уже схлопотал, бро :)
Хейтить тупо модно, вот и вся причина. Причина хейта Вини - не столько в его поведении (максимум 1/10 от общей критики, не больше), сколько в том, что на него указали пальцем, и толпа с радостью накинулась. Что в Испании, что здесь, на спортсе.
+7
-2
+5
Ответ Некруз Джалолов
Мы победим после того как ты перестанешь ныть, симулировать, провоцировать игроков. Вот мне интересно, почему Камавингу не оскорбляют? если сравнить Кама чернее Вини))
Я правильно понимаю, что когда фанаты атаковали женщину с маленькой дочерью в футболках Винисиуса, был виноват Винисиус? Или то были плохие фанаты, которые хорошие, когда атакуют самого Винисиуса за ’дело’?
Я не понимаю почему на сайте потдерживают абьюзеров. Я даже не понимаю зачем пишу это сообщение, наверное, чтобы схлопотать пачку минусов от фанатов буллинга.
+12
-7
+5
За что Акунью? Он же белый.
+4
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Очень полезный для Реала человек - собирает на себя весь возможный и невозможный негатив. Партнеры по команде играют в свое удовольствие и без внешнего давления)
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Ты сам первый расист, лицемер
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Когда "расисты" уйдут со стадионов, вам перестанут платить деньги)
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В реальности похоже этот Винисиус стремный чел, а прикрывается расизмом. Он в любом цвете отвратителен.
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Ответ Некруз Джалолов
Мы победим после того как ты перестанешь ныть, симулировать, провоцировать игроков. Вот мне интересно, почему Камавингу не оскорбляют? если сравнить Кама чернее Вини))
В прошлом сезоне в Ла Лиге (во всех дивизионах) было зарегистрировано 10 жалоб на расизм. Во всех лигах - 10. 8 из них от винисиуса🤣🤣🤣
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Перес продай его пожалуйста!!!
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Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Просили не занимать.
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Вы никогда не победите, да и никому эта победа не нужна. Живи играй и радуйся!
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как он надоел !!!
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городского сумасшедшего уже напоминает
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то есть никогда.. что ж он отбитый такой?
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Ответ Ozz99
Я правильно понимаю, что когда фанаты атаковали женщину с маленькой дочерью в футболках Винисиуса, был виноват Винисиус? Или то были плохие фанаты, которые хорошие, когда атакуют самого Винисиуса за ’дело’? Я не понимаю почему на сайте потдерживают абьюзеров. Я даже не понимаю зачем пишу это сообщение, наверное, чтобы схлопотать пачку минусов от фанатов буллинга.
Ты как тёлка пишешь - абьюзеры, буллинг и тд
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Пока чернокожие плачат голубые веселятся.
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Ответ Sergeant Squirting
В Реале сейчас куча чёрных но только Винисиуса расизьмят. Совпадение ? Не думаю.
Логично. Все молча съедают, а Винисиус борется да еще и в ответку идет. Поэтому его и не любят ) Но это не значит, что он не прав, мой юный друг )
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Мы победим, когда ты уедешь играть в Саудовскую Аравию
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Его и правда пора в тюрьму.
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Винисиусу нужно перейти в чемпионат Замбии или Кении, там ему комфортно будет.
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