Винисиус о расизме в адрес Акуньи: «Мы победим, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму» 

Винисиус Жуниор в очередной раз высказался о проблеме расизма в Ла Лиге.

«В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в . Я полностью поддерживаю Акунью и тренера «Севильи» , а также Сарра из «Райо Махадаонда». Пусть их храбрость вдохновит других.

Расисты должны быть найдены, и матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — в место, которого они заслуживают», — написал вингер « ».

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме