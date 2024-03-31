НБА. «Денвер» встретится с «Кливлендом», «Хьюстон» сыграет с «Далласом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Денвер» встретится с «Кливлендом», «Хьюстон», выигравший 11 матчей подряд, продолжит погоню за плей-ин в игре с «Далласом», который попытается продолжить свою серию из 6 побед.

НБА

Регулярный чемпионат

Денвер – Кливленд
Дата проведения
31 марта, 22.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
1 апреля, 01.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Майами
Дата проведения
1 апреля, 01.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Лейкерс
Дата проведения
1 апреля, 01.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Шарлотт – Клипперс
Дата проведения
1 апреля, 01.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Голден Стэйт
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Оклахома-Сити
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Чикаго
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Даллас
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Юта
Дата проведения
1 апреля, 04.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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29 комментариев
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Ответ Tihonon
Денвер такое чувство что решил первое не брать. Кого боится, хз.
Мюррея берегут к ПО, без него Денвер неконкурентен.
+11
-3
+8
Ответ Lost
Продолжаем топить за 11е место для гсв чтоб данечки илюшеньки кудерметкины энди мишутки сапруновичи и прочие диковинные экспонаты окончательно исчезли уже после этого сезона
Согласен, Лейкерс бы ещё 12 был, и просто праздник)
+5
0
+5
За Кливленд
+3
0
+3
За Денвер
+9
-7
+2
Ответ Грозовая Тень
За Хьюстон и Сан-Антонио
Раз за танкующие команды, то и за Вашингтон!
+6
-4
+2
За плей-ин!
+1
0
+1
Ответ aleksandre
За Денвер
Денвер такое чувство что решил первое не брать. Кого боится, хз.
+2
-1
+1
Если Бруклину, Торонто и Вашику, т.е. любому из них вдуем, то сезон почти завершён. Только три победы подряд могут дать шансы на продолжение. С обороной пока беда...
0
0
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Сразу у нескольких на бумаге easy выезд
0
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0
Одна пара в плей-инн похоже ясна, Буллз и Хокс. За остальными наблюдать наверно, придётся до конца регулярки.
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Ответ Фёдор Молчанов
Вперед, Витек! Мочить мерзкий проект Сильвера!
Витька поберегут думаю. Много не будет играть, Попу победы сейчас не особо нужны.
0
0
0
Ответ Грозовая Тень
За Хьюстон и Сан-Антонио
Шансы есть, Лука не будет играть скорее всего. Но Ирвинг может и обыграть Хьюстон.
+1
-1
0
Ответ Tihonon
Денвер такое чувство что решил первое не брать. Кого боится, хз.
Просто хотят финальную серию дома закрыть в четырех матчах!
0
0
0
Ответ Tihonon
Денвер такое чувство что решил первое не брать. Кого боится, хз.
если смотреть на таблицу - возможно лейкерс. В прошлом ПО у них довольно равная и напряженная борьба была, несмотря на результат.
+1
-1
0
Ответ Nbw77785
В 2026 Карри поднимет 5-6 гайку!
Вместе с гаечным ключом разве что.
+3
-3
0
Ответ Lost
Продолжаем топить за 11е место для гсв чтоб данечки илюшеньки кудерметкины энди мишутки сапруновичи и прочие диковинные экспонаты окончательно исчезли уже после этого сезона
кто о чем, а вшивый о бане.
0
0
0
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