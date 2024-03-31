НБА. «Денвер» встретится с «Кливлендом», «Хьюстон» сыграет с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Денвер» встретится с «Кливлендом», «Хьюстон», выигравший 11 матчей подряд, продолжит погоню за плей-ин в игре с «Далласом», который попытается продолжить свою серию из 6 побед.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 22.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 01.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 01.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 01.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 01.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 04.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.