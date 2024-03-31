НБА. «Денвер» встретится с «Кливлендом», «Хьюстон» сыграет с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Денвер» встретится с «Кливлендом», «Хьюстон», выигравший 11 матчей подряд, продолжит погоню за плей-ин в игре с «Далласом», который попытается продолжить свою серию из 6 побед.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.