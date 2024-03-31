«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами». Захарова о словах Идальго про россиян

Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа о российских спортсменах.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024. Спортсмены из обеих стран допущены до соревнований в нейтральном статусе.

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что «ей будут не рады»?

Пока французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут.

Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами.

У нас огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Также Захарова напомнила, что ровно 210 лет назад, 31 марта 1814 года, Париж был взят русской армией.

«Мэра Парижа Анн Идальго и всю русофобскую прослойку нынешних французский властей от души с праздником! В свое время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились.

Мы за мир и сотрудничество, но на равноправной основе. Мы высоко ценим наш уникальный опыт взаимодействия с Францией в лучших его проявлениях, но кто к нам сунется, тот…» – добавила Захарова.