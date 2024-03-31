Губерниев о словах мэра Парижа: «Прошу Идальго не ######, а идти в жопу! Огромное количество французов и парижан влюблены в РФ»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Политика брань контент Анн Идальго Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев резко прокомментировал слова мэра Парижа о россиянах на Играх.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024.

«Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома.

Простые французы нас жалуют, поэтому юрисдикция мэра Парижа на Олимпиаде будет отсутствовать, потому что там правит олимпийская семья, которая выработала систему допуска.

Я прошу Идальго не ###### [врать], а идти в жопу», – сказал Губерниев.

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43 комментария
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Подтверждаю. Был в Париже, там за каждым вторым столиком сидели французы и рассматривали (влюбленно!) фотографии Мытищ
+63
-5
+58
Вот прям ответил так ответил!!!🤣 А если серьёзно, то и правда - пусть идёт в жопу! Олимпиада - для всех!
+35
-16
+19
Я понимаю, что не всем дано быть умными (и порядочными), но все-таки моему лучшему другу Мите Губерниеву не следовало бы так неосторожно подставляться и показывать, что он настолько альтернативно одаренный, что не в состоянии понять простых вещей. Любой человек с айкью выше 47 понимает, что абсолютно ничего против граждан России и/или Беларуси мэрша Парижа не имеет и в своей фразе подразумевала исключительно тех, кто будет представлять — официально или неофициально — упомянутые государства.

Если я скажу, что не буду рад видеть у себя дома Марию Владимировну Захарову, это ведь не означает, что я не люблю российских женщин. Такие, как она, страшненькие старушки, тем более столь хабалистые, меня действительно не интересуют. Но я, если хотите знать, даже порнушку смотрю исключительно отечественную, а буржуйская меня вовсе не вставляет. Вот такой я патриот!
+42
-25
+17
Ответ Andreir888
Вот прям ответил так ответил!!!🤣 А если серьёзно, то и правда - пусть идёт в жопу! Олимпиада - для всех!
Правда есть один положительный момент, скорее всего наше ТВ не будет показывать олимпиаду и мы не услышим Губерниева
+17
-3
+14
К сожалению, все, что мы в этой ситуации можем - это послать всех в жопу и сделать вид, что не очень-то и надо. Доводилось бывать в Париже, французы ни в кого не влюблены, они просто не против вас, пока вы платите. Да и не только французы...
+8
-1
+7
Ответ BearS
Подтверждаю. Был в Париже, там за каждым вторым столиком сидели французы и рассматривали (влюбленно!) фотографии Мытищ
Вождя на фоне Мытищ! 😎😎
+8
-3
+5
Ответ Кукушкин
Я понимаю, что не всем дано быть умными (и порядочными), но все-таки моему лучшему другу Мите Губерниеву не следовало бы так неосторожно подставляться и показывать, что он настолько альтернативно одаренный, что не в состоянии понять простых вещей. Любой человек с айкью выше 47 понимает, что абсолютно ничего против граждан России и/или Беларуси мэрша Парижа не имеет и в своей фразе подразумевала исключительно тех, кто будет представлять — официально или неофициально — упомянутые государства. Если я скажу, что не буду рад видеть у себя дома Марию Владимировну Захарову, это ведь не означает, что я не люблю российских женщин. Такие, как она, страшненькие старушки, тем более столь хабалистые, меня действительно не интересуют. Но я, если хотите знать, даже порнушку смотрю исключительно отечественную, а буржуйская меня вовсе не вставляет. Вот такой я патриот!
По-моему, а точнее говоря объективно (поскольку уточнения об обратном не следовало), она сказала так про всех российских и белорусских спортсменов. И точка.
+12
-7
+5
Ответ Кукушкин
Я понимаю, что не всем дано быть умными (и порядочными), но все-таки моему лучшему другу Мите Губерниеву не следовало бы так неосторожно подставляться и показывать, что он настолько альтернативно одаренный, что не в состоянии понять простых вещей. Любой человек с айкью выше 47 понимает, что абсолютно ничего против граждан России и/или Беларуси мэрша Парижа не имеет и в своей фразе подразумевала исключительно тех, кто будет представлять — официально или неофициально — упомянутые государства. Если я скажу, что не буду рад видеть у себя дома Марию Владимировну Захарову, это ведь не означает, что я не люблю российских женщин. Такие, как она, страшненькие старушки, тем более столь хабалистые, меня действительно не интересуют. Но я, если хотите знать, даже порнушку смотрю исключительно отечественную, а буржуйская меня вовсе не вставляет. Вот такой я патриот!
Альтернативной одаренный тут только ты. Мэр Парижа прямым текстом сказал что не рады будут именно атлетам! Длинный комментарий вытошнил ты - а прочитать источник забыл. Ну ничего. Может когда-нибудь и преодалеешь планку в 48 айкью.
+16
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они влюблены в деньги, которые тратят граждане РФ во Франции.
+4
-1
+3
еще один культуртрегер
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Радоваться всему и всем можно только дурдоме...
+4
-2
+2
Ответ Ф_Крюгер
Вождя на фоне Мытищ! 😎😎
применительно к спикеру - жопы, сами знаете кого, на фоне сходни!
+2
0
+2
пожалуй соглашусь с Губером. они там в киеве все периодическу дскую дичь несут. что макрон что бебок...
+4
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"Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию." --- Чушь собачья. Многие французы хорошо относятся к русским, а не к Федерации! Это исторически! Я был там в 1994 и позже и говорю не от балды. Но Парижу сейчас капец...
+1
0
+1
Губер прав, но это особого значения не имеет. Никто простых французов ни о чем не спросит. И даже если вдруг каким-то чудом народ выберет Ле Пен, ничего это не изменит. Можно на Италию посмотреть, где у власти правые, а русофобит прерьерша Мелони почище каких-нибудь прибалтов
+5
-4
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Губер, и ты бы уже шёл туда же. Чё вылез, непонятно
+2
-1
+1
В нынешних реалиях действительно вряд ли будут рады... Пусть Губерниев не успокаивает себя небылицами... Ехать не стОит, это точно... Ну а частниками (за свой счёт) пусть едут, никто не держит (заодно испытают на себе всю ту ’влюбленность’ французов, которую описал Губерниев)..
+5
-4
+1
Ответ BearS
Подтверждаю. Был в Париже, там за каждым вторым столиком сидели французы и рассматривали (влюбленно!) фотографии Мытищ
Уверяю вас, Мытищи во всех отношениях лучше спальных районов Парижа
+3
-2
+1
«Прошу Дмитрия не ######, а идти в жопу! Но он меня не послушает, к сожалению»
+7
-6
+1
Ответ Кукушкин
Я понимаю, что не всем дано быть умными (и порядочными), но все-таки моему лучшему другу Мите Губерниеву не следовало бы так неосторожно подставляться и показывать, что он настолько альтернативно одаренный, что не в состоянии понять простых вещей. Любой человек с айкью выше 47 понимает, что абсолютно ничего против граждан России и/или Беларуси мэрша Парижа не имеет и в своей фразе подразумевала исключительно тех, кто будет представлять — официально или неофициально — упомянутые государства. Если я скажу, что не буду рад видеть у себя дома Марию Владимировну Захарову, это ведь не означает, что я не люблю российских женщин. Такие, как она, страшненькие старушки, тем более столь хабалистые, меня действительно не интересуют. Но я, если хотите знать, даже порнушку смотрю исключительно отечественную, а буржуйская меня вовсе не вставляет. Вот такой я патриот!
О, это, надо полагать, пресс-секретарь мэрши пишет антикриз ?
+2
-2
0
Ответ papadok
К сожалению, все, что мы в этой ситуации можем - это послать всех в жопу и сделать вид, что не очень-то и надо. Доводилось бывать в Париже, французы ни в кого не влюблены, они просто не против вас, пока вы платите. Да и не только французы...
Ничего себе новость. Во всем мире любят туристов, пока они платят. Ну, конечно, кроме Сочи и ещё нескольких мест в мире.
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Ответ lanskoy
Ничего себе новость. Во всем мире любят туристов, пока они платят. Ну, конечно, кроме Сочи и ещё нескольких мест в мире.
А в Сочи не любят платежеспособных туристов? Ничего себе новость... :)
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Ответ It’s my life
Правда есть один положительный момент, скорее всего наше ТВ не будет показывать олимпиаду и мы не услышим Губерниева
К сожалению, ИМХО, из каждого утюга услышим, и не раз, слова проклятия проклятым французам.
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Ответ Александр Медушев
Губер прав, но это особого значения не имеет. Никто простых французов ни о чем не спросит. И даже если вдруг каким-то чудом народ выберет Ле Пен, ничего это не изменит. Можно на Италию посмотреть, где у власти правые, а русофобит прерьерша Мелони почище каких-нибудь прибалтов
Почище прибалтов русофобит только укрогабон
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Ответ Andreir888
Вот прям ответил так ответил!!!🤣 А если серьёзно, то и правда - пусть идёт в жопу! Олимпиада - для всех!
Валуев так не считает !
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то, что многие французы любят РФ, не мешает процветать нацизму в их стране
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"Простые французы нас жалуют, поэтому юрисдикция мэра Парижа на Олимпиаде будет отсутствовать" --- ИдиЁт? Юрисдикция мэра на олимпиаде отсутствует по французчкому закону, а не от любви кого-то к россиянам!
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Губерниев позвал Идальгу к себе в гости.
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Прямо обожают…💊
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Добавьте одну # в слове врать.)
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