Губерниев о словах мэра Парижа: «Прошу Идальго не ######, а идти в жопу! Огромное количество французов и парижан влюблены в РФ»
Дмитрий Губерниев резко прокомментировал слова мэра Парижа о россиянах на Играх.
Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Олимпиаде-2024.
«Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома.
Простые французы нас жалуют, поэтому юрисдикция мэра Парижа на Олимпиаде будет отсутствовать, потому что там правит олимпийская семья, которая выработала систему допуска.
Я прошу Идальго не ###### [врать], а идти в жопу», – сказал Губерниев.
Если я скажу, что не буду рад видеть у себя дома Марию Владимировну Захарову, это ведь не означает, что я не люблю российских женщин. Такие, как она, страшненькие старушки, тем более столь хабалистые, меня действительно не интересуют. Но я, если хотите знать, даже порнушку смотрю исключительно отечественную, а буржуйская меня вовсе не вставляет. Вот такой я патриот!