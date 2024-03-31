Губерниев о словах мэра Парижа: «Прошу Идальго не ######, а идти в жопу! Огромное количество французов и парижан влюблены в РФ»

Дмитрий Губерниев резко прокомментировал слова мэра Парижа о россиянах на Играх.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на -2024.

«Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома.

Простые французы нас жалуют, поэтому юрисдикция мэра на Олимпиаде будет отсутствовать, потому что там правит олимпийская семья, которая выработала систему допуска.

Я прошу Идальго не ###### [врать], а идти в жопу», – сказал .