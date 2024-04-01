Леброн Джеймс набрал 40 очков в матче с «Бруклином» и повторил достижение Майкла Джордана

Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана.

Звездный форвард « » набрал 40 очков в матче с « » (116:104) в воскресенье.

стал вторым игроком в истории после легендарного , который несколько раз добирался до отметки 40 очков в одном матче после наступления 39-летия.

Леброн делает это во второй раз, у Джордана три таких матча.

39-летний баскетболист «озерников» в воскресенье реализовал 13 из 17 с игры и повторил личное достижение по реализованным 3-очковым (9 попаданий на 10 попыток). В его активе 7 подборов и 5 передач.