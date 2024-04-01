Леброн Джеймс набрал 40 очков в матче с «Бруклином» и повторил достижение Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана.

Звездный форвард «Лейкерс» набрал 40 очков в матче с «Бруклином» (116:104) в воскресенье. 

Джеймс стал вторым игроком в истории НБА после легендарного Джордана, который несколько раз добирался до отметки 40 очков в одном матче после наступления 39-летия.

Леброн делает это во второй раз, у Джордана три таких матча.

39-летний баскетболист «озерников» в воскресенье реализовал 13 из 17 с игры и повторил личное достижение по реализованным 3-очковым (9 попаданий на 10 попыток). В его активе 7 подборов и 5 передач.

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14 комментариев
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9 из 10 трешек - космос! Большая часть игроков штрафные так никогда не пробьет, а тут дистанция с сопротивлением. Дед красава!
+26
-3
+23
Ответ Rodbert
Джордан тоже с 17 попыток сорокет делал?
Джордан вообще не промахивался. Я сам нарезки видел.
+22
-3
+19
Как можно в одном матче несколько раз 40 очков набрать?
+17
-1
+16
Ответ Aroundandabout
Как можно в одном матче несколько раз 40 очков набрать?
А вот! Поэтому они и величайшие )))
+16
0
+16
Дед раньше бил трешки с ведения, теперь исполняет Catch And Shoot и растягивает по углам. В следующем сезоне начнет бегать через заслоны как Стеф ?))
+9
-1
+8
Если бы у Лебы в молодости был такой процент реализации бросков и особенно трешек, то Майами не слили бы так бездарно финал Далласу в 2011, а то у него тогда вся игра была основана на силовых проходах. С другой стороны игровая мудрость приходит с возрастом, когда начинает немного проседать физика. Но трехочковые при этом он конечно знатно подтянул
+7
0
+7
Ответ Shil66
9 из 10 трешек - космос! Большая часть игроков штрафные так никогда не пробьет, а тут дистанция с сопротивлением. Дед красава!
Он и сам штрафные так не пробьёт
+6
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+5
Царь во дворца, царь во дворца.
+5
-2
+3
Ответ Алексей Ермольчик
Дед раньше бил трешки с ведения, теперь исполняет Catch And Shoot и растягивает по углам. В следующем сезоне начнет бегать через заслоны как Стеф ?))
Так дед еще лет 5 может попылить, стоя в углах
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Король исполняет
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В их возрасте, когда один уже завершал карьеру, Король, похоже,только разминается
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Джордан тоже с 17 попыток сорокет делал?
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0
Нью-йоркские зрители поприветствовали это достижение овацией.
0
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0
Ответ Aroundandabout
Как можно в одном матче несколько раз 40 очков набрать?
У Майкла 120 , у Леброна 80 пока
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