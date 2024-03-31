Чемпионат России по биатлону. Дербушева, Сливко, Резцова, Шевнина, Казакевич, Шевченко, Сола, Смольская выступят в масс-старте
31 марта на чемпионате России по биатлону пройдет женский масс-старт.
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Тюмень
Женщины
Масс-старт
Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
3. Анна Сола (Беларусь)
14. Лариса Куклина
16. Валерия Каюмова
18. Динара Смольская
19. Екатерина Кулакова
20. Анастасия Гришина
21. Алина Кудисова
22. Полина Плюснина
23. Ксения Шнейдер
24. Ксения Довгая
26. Владислава Гаврилова
28. Анна Григорьева
29. Амина Иванова
30. Аделина Сабитова (Беларусь)