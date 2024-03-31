Чемпионат России по биатлону. Дербушева, Сливко, Резцова, Шевнина, Казакевич, Шевченко, Сола, Смольская выступят в масс-старте

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Динара Смольская (Алимбекова) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Батманова Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Аделина Сабитова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Амина Иванова Ксения Довгая Алина Кудисова Биатлон

31 марта на чемпионате России по биатлону пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Женщины

Масс-старт 

Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Тамара Дербушева

2. Виктория Сливко

3. Анна Сола (Беларусь)

4. Кристина Резцова 

5. Полина Шевнина

6. Наталия Шевченко 

7. Ирина Казакевич 

8. Анастасия Гореева

9. Анастасия Батманова 

10. Наталья Гербулова

11. Елизавета Каплина 

13. Екатерина Носкова

14. Лариса Куклина 

15. Анастасия Егорова

16. Валерия Каюмова 

17. Светлана Миронова 

18. Динара Смольская

19. Екатерина Кулакова

20. Анастасия Гришина

21. Алина Кудисова

22. Полина Плюснина

23. Ксения Шнейдер 

24. Ксения Довгая

25. Евгения Буртасова

26. Владислава Гаврилова

27. Ульяна Нигматуллина

28. Анна Григорьева

29. Амина Иванова

30. Аделина Сабитова (Беларусь) 

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9 комментариев
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У великолепной Виктории в четырёх гонкам на ЧР четыре медали - даёшь пятую!!!
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Ответ тоторо
Мекрбкова Каплина Шевнина
В Каплину не верю,уж очень плохая у нее стрельба.Резцова,Гореева,Сливко.
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От наших уже ничего позитивного не ожидаю. За первое место видимо поборятся Сливко, Сола, может Резцова. А я бы хотел , чтобы победила Шевнина. Просто произвела впечатление нынче своим выступлением Полина.
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Если у шашиловок не будет прорыва, то должна победить Резцова .
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Думаю разыграют медали Гореева, Шевнина и Резцова, кто из них победит мне не столь важно, все достойны. Вика, как мне показалось, вчера выглядела немного тяжеловато, но если вмешается в спор за медали, то только буду рад. Ульяне пожелаю провести безбашенную гонку, бежать на все силы, стрелять быстро, (как должно) а там, будь что будет!
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Ответ 2533ПВ
В Каплину не верю,уж очень плохая у нее стрельба.Резцова,Гореева,Сливко.
К общему знаменателю - Сливко, Резцова, Гореева, Шевнина, это основные претенденты. Шашиловские на спаде после пика на спартакиаде
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Ответ Andrey Novikov
К общему знаменателю - Сливко, Резцова, Гореева, Шевнина, это основные претенденты. Шашиловские на спаде после пика на спартакиаде
Вроде бы Миронова сейчас разбегается и стрельба на хорошем уровне. У Шашилова должна войти в форму, в следующем сезоне может получиться результат.
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