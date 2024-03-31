Чемпионат России по биатлону. Дербушева, Сливко, Резцова, Шевнина, Казакевич, Шевченко, Сола, Смольская выступят в масс-старте

31 марта на чемпионате России по биатлону пройдет женский масс-старт.

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Тюмень

Женщины

Масс-старт

Начало – 9.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

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3. (Беларусь)

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18.

19. Екатерина Кулакова

20. Анастасия Гришина

21.

22. Полина Плюснина

23.

24.

25.

26. Владислава Гаврилова

27.

28. Анна Григорьева

29.

30. (Беларусь)