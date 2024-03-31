Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл
Руководство «Спартака» сходило в церковь после игры с «Уралом» (0:0).
Как пишет «РБ Спорт», председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и гендиректор Олег Малышев посетили сегодня Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Храм на бывшем Тушинском аэрополе, на берегу Москвы-реки, был заложен 10 лет назад. Он находится примерно в километре от стадиона «Спартака».
При этом на освящении не было бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, который курировал строительство храма, когда был президентом клуба.
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля
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(пунктуация автора сохранена)).
Да высока ограда.
Едут в гору кресты,
Всё из шоколада.
Зачем иронизировать над этой новостью? Разумная новость, разумные дела. Что опять не нравится?
Лучше бы сразу пентуху нарисовали на арене и вызвали сатану