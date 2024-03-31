Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл

Руководство «Спартака» сходило в церковь после игры с «Уралом» (0:0).

Как пишет «РБ Спорт», председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и гендиректор посетили сегодня Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм на бывшем Тушинском аэрополе, на берегу Москвы-реки, был заложен 10 лет назад. Он находится примерно в километре от стадиона «Спартака».

При этом на освящении не было бывшего владельца « » , который курировал строительство храма, когда был президентом клуба.

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