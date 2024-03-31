Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия патриарх Кирилл религия Александр Матыцын Олег Малышев Футбол

Руководство «Спартака» сходило в церковь после игры с «Уралом» (0:0).

Как пишет «РБ Спорт», председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и гендиректор Олег Малышев посетили сегодня Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм на бывшем Тушинском аэрополе, на берегу Москвы-реки, был заложен 10 лет назад. Он находится примерно в километре от стадиона «Спартака».

При этом на освящении не было бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, который курировал строительство храма, когда был президентом клуба.

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54 комментария
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Сходили, чтобы узнать состав на матч с Зенитом
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Ну раз сам Гундяев освятил, то у Спартака скоро точно попрёт
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Уверен, Кирилл просто так ничего не делает. Все эти патриархи на мерсах раз’езжают, а простым людям лапшу вешают. Типичные шарлатаны.
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Я так понимаю, решили предъявить за состав напрямую.
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Таролог, медиум Анастасия. Прием в Москве.
Отвечу на ваши вопросы. Помогу найти любовь. Восстановлю семью. Сниму порчу, сглаз. Гадания по свечам. Гадания на Таро. Ответы на вопросы. Предсказания будущего. Приворот без вреда. Верну супруга. Отворот соперницы.

(пунктуация автора сохранена)).
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Теперь понятно какой вектор развития взял Спартак. Состав на матч помогает выбирать Бог, стали ходить в храмы, может с божьей помощью займут 5 место в чемпе.
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Ответ Krauvec Cool
Теперь понятно какой вектор развития взял Спартак. Состав на матч помогает выбирать Бог, стали ходить в храмы, может с божьей помощью займут 5 место в чемпе.
ну, в Троицу попадут
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За здравие в хате Прометэуса помолились?)
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НАДО БЫЛО ПРИНЕСТИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АБАСКАЛЕМ
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Ответ Катя СПб
Ответите на вопросы? Тогда вот вопрос: через сколько десятилетий Спартак станет чемпионом?
Так то Катюха это не твое дело!
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Ответ Krauvec Cool
Теперь понятно какой вектор развития взял Спартак. Состав на матч помогает выбирать Бог, стали ходить в храмы, может с божьей помощью займут 5 место в чемпе.
Надо бесов изгнать из состава
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такому руководству храм не поможет.
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Играть и тренироваться надо, а не по злачным местам ходить. Очков от этой экскурсии не прибавится.
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Этому клубу, созданного генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ, уже ничего не поможет. Только пердив!
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Дичь
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Мракобесы
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Ответ Michael Boldyrev
Таролог, медиум Анастасия. Прием в Москве. Отвечу на ваши вопросы. Помогу найти любовь. Восстановлю семью. Сниму порчу, сглаз. Гадания по свечам. Гадания на Таро. Ответы на вопросы. Предсказания будущего. Приворот без вреда. Верну супруга. Отворот соперницы. (пунктуация автора сохранена)).
Надо добавить «Сделаю расклад на совместимость состава. Подберу замены. Просмотрю по картам потенциальных новичков. Помогу Промеса вызвалить из тюрьмы.»
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барзыкина с кузьмичем окропили? нужно всё неадекватство охватить. Вообще после таких ритуалов эта структура должна просто закрыться...я про мясо
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Паникадило Спартак озарило
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Если бы клоунов не было придумано, то они открылись в Тушино)
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Ответ Melnikov1968
Уверен, Кирилл просто так ничего не делает. Все эти патриархи на мерсах раз’езжают, а простым людям лапшу вешают. Типичные шарлатаны.
"Нынче бог тебе как фиговый лист, типа - чист"(С) Это я про Гундяева.
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мертвому припарки
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Нет предела ?
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Ответ Melnikov1968
Уверен, Кирилл просто так ничего не делает. Все эти патриархи на мерсах раз’езжают, а простым людям лапшу вешают. Типичные шарлатаны.
Счастье светлое всем,
Да высока ограда.
Едут в гору кресты,
Всё из шоколада.
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Ответ Заболотный о_О
Комментарий скрыт
Болельщики ЦСКА, Динамо, Локо однозначно поддерживают тезис о победе Спартака во имя Москвы. Также, как и болельщиков Спартака из других регионов очень волнует тема победы во имя Москвы.
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Ответ PSV333
Сходили, чтобы узнать состав на матч с Зенитом
Так не Абаскаль же ходил, а руководство
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Какая то очередная дичь в комментариях.
Зачем иронизировать над этой новостью? Разумная новость, разумные дела. Что опять не нравится?
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Освящение не поможет, экзорцист нужен. Место проклятое.
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Патриарх Кирилл и "освещение", серьезно?
Лучше бы сразу пентуху нарисовали на арене и вызвали сатану
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Честный контроллер, снова ты позоришься на ветке про мясо, диванный эксперт.
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