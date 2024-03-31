Вратарю «Райо» кричали «обезьяна» и «черное дерьмо». Он бросился на фанатов, вступил в конфликт с судьей, команда 3-го дивизиона ушла с поля. Игроку грозит бан до 12 матчей, клубу – 0:3

Теги Ла Лига дисквалификации судьи болельщики Д3 Испания Сестао Райо Махадаонда дискриминация Шейк Сарр Футбол

Вратарь «Райо» из-за расизма повздорил с фанатами и судьей, команда ушла с поля.

Вчерашний матч «Сестао Ривер» – «Райо Махадаонда» в третьем дивизионе Испании не был доигран. Судья при счете 2:1 остановил его за несколько минут до конца из-за инцидента, связанного с расизмом.

Вратарь «Райо Махадаонда» Шейк Сарр, ставший объектом расистских оскорблений фанатов, вступил с ними в стычку на трибунах. Партнеры за футболку оттаскивали 23-летнего сенегальца от болельщиков. После этого главный арбитр встречи удалил Сарра, а его команда покинула поле в знак протеста.

COPE сообщает, что в адрес футболиста кричали «ты гребанная обезьяна» и «ты гребанное черное дерьмо».

«Наша команда не выйдет на поле для возобновления матча после недопустимых расистских оскорблений в адрес нашего игрока. Мы осуждаем все виды расистских оскорблений в спорте», – заявил «Райо Махадаонда» в своем аккаунте в твиттере.

Среди прочих игроков Сарра публично поддержал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Вместе с тем, арбитр матча Франсиско Гарсия Рисго отметил в протоколе матча, что, помимо стычки с болельщиками, Сарр пытался атаковать и его.

«На 84-й минуте игрок Шейк Сарр был удален с поля за прыжок через ограждение после гола, забитого хозяевами поля («Сестао Ривер» – Sports).

За его воротами располагалась группа болельщиков местной команды. Оказавшись на трибунах, указанный игрок жестоко схватил одного из присутствующих фанатов, их пришлось разнимать его товарищам по команде и находящимся рядом болельщикам.

После удаления игрок действовал жестоко по отношению ко мне, явно намереваясь атаковать меня, однако был сдержан находящимися на поле товарищами по команде, и, наконец, покинул поле», – говорится в протоколе.

Согласно Дисциплинарному кодексу, попытка напасть на судью может повлечь собой дисквалификацию на 4-12 матчей. Конфликт с публикой на трибунах предусматривает дисквалификацию на 4-10 матчей.

Таким образом, даже в случае минимальных санкций, голкипер «Райо» может пропустить 8 матчей и уже не сможет сыграть в текущем сезоне.

При этом стоит отметить, что расистские выкрики в адрес сенегальца не зафиксированы в протоколе, поскольку их не услышали ни главный судья, ни его ассистенты.

А «Райо» грозит техническое поражение за самовольный уход с поля и штраф.

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20 комментариев
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Вообще все спровоцировал винисиус! Это факт!
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Спасибо Вини что поднял эту тему)
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Ответ Бандана Тима
И правильно. Всегда всякое кричали на футболе и никто не обращал внимания. А тут под толерантную повесточку и общий шумок думают, что могут творить, что хотят и сказать, что меня назвали черным достаточно и тебе все простят?
Ну, вот теперь обращают внимание на уродов на трибунах. Оно и правильно
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Ответ Ударим Рок
Вообще все спровоцировал винисиус! Это факт!
отвечаю...!
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Пропустил победный гол в конце матча и решил прыгнуть на болельщиков - сильно... 12 матчей мне кажется мало.
Сколько было историй и ещё будет (свиные головы, лазеры и т.д.). Если у тебя проблемы с психикой - пиши на спортсе а не играй в футбол)
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Не плач черный, все хорошо, 100к в неделю получаешь так что закрой рот
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Богатые негры бунтуют
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Только утром комментаторы писали, что только Винисиуса называют обезьяной и больше в Испании расизма нет.
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