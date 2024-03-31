Хмелевски намерен вернуться в НХЛ из «Салавата» («Бизнес Online»)

Форвард «Салавата» Саша Хмелевски намерен вернуться в НХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», игрок определился со своим желанием вернуться в лигу.

При этом он намерен добиться пункта в контракте о возвращении в КХЛ в случае отправки в АХЛ.

В регулярном чемпионате-2023/24 Саша Хмелевски провел 67 игр и набрал 56 (27+29) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 7 (2+5) баллов в 6 матчах.

Срок контракта Хмелевски с «Салаватом» рассчитан до 30 апреля.

Нападающий был выбран «Сан‑Хосе» в шестом раунде драфта в 2017 году под общим 185‑м номером. Он провел 24 матча в НХЛ, в которых набрал 10 (0+10) баллов.

На Хмелевски претендуют 3 клуба НХЛ. «Салават» хочет сохранить форварда, Саша не против Уфы, но рассматривает все варианты на рынке («Матч ТВ»)