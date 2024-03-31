Хмелевски намерен вернуться в НХЛ из «Салавата» («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев возможные переходы НХЛ АХЛ КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Форвард «Салавата» Саша Хмелевски намерен вернуться в НХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», игрок определился со своим желанием вернуться в лигу.

При этом он намерен добиться пункта в контракте о возвращении в КХЛ в случае отправки в АХЛ.

В регулярном чемпионате-2023/24 Саша Хмелевски провел 67 игр и набрал 56 (27+29) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 7 (2+5) баллов в 6 матчах.

Срок контракта Хмелевски с «Салаватом» рассчитан до 30 апреля.

Нападающий был выбран «Сан‑Хосе» в шестом раунде драфта в 2017 году под общим 185‑м номером. Он провел 24 матча в НХЛ, в которых набрал 10 (0+10) баллов.

На Хмелевски претендуют 3 клуба НХЛ. «Салават» хочет сохранить форварда, Саша не против Уфы, но рассматривает все варианты на рынке («Матч ТВ»)

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33 комментария
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Ответ Rinat Ayupov
и рыбку съесть и в Салават вернуться в случае чего нахер нужен такой пассажир
Салават не в праве разбрасываться такими игроками. Да и не факт, что вернётся потом в КХЛ, а если такое произойдёт, может сразу в новый ЦСКА, а не в СЮ.
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Будет очередным призраком Баширова. Ждем высказываний типа, мы не подписываем недостающего легионера, так как Хмелевский в любой момент может вернуться.
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Для СЮ.это потеря большая.мог в одиночку решить исход матча
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Ответ Rinat Ayupov
и рыбку съесть и в Салават вернуться в случае чего нахер нужен такой пассажир
Любой игрок, если тянет уровень НХЛ, рассматривает КХЛ только как запасной вариант.
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Плохо, теперь надо искать два легионера, нападающего и атакующего защитника Мелош если честно не впечатлил, много привозов.
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Да пусть едет достали уже с ним , уезжали и более весомые игроки ничего переживем, в НХЛ он надолго не задержится похоже , в АХЛ скорее будет пыхтеть
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Ответ John-Vorchun
А почему именно в СЮ.может в любой клуб вернуться
может конечно и пусть возвращается но вроде там сю хочет сохранить его я так понимаю легионерское место за ним
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Щас ЦСКА его в армию отправит на год
Потом за них доиграет
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Это вполне ему по силам, но для СЮ это реально значимая потеря.
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Правильно поступил в Салавате пусто и долги
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Такое чувство, в НХЛ легче попасть чем в топ клубы КХЛ...
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Ответ John-Vorchun
Глупый вопрос.а с ним это согласовали?
я думаю все на стадии переговоров хмелевский то вообще за океаном уже давно
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Ответ Rinat Ayupov
не мешай мечтать 😀😀😀
Кадейкина назад возьмете?
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Ответ Rinat Ayupov
а он все что ли ушёл из ска?
5 человек отчислили вместе с ним
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Ответ Rinat Ayupov
хотя бы Володю Ткачева из авангарда вернуть )))
с вашими проблемами с финансированием.зачем Ткачеву эти проблемы
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Ответ Rinat Ayupov
ну в принципе не такой важный игрок но в Салават не вернётся уже ну и вряд ли Козлов для него роль подберет не впишется он в состав
по мне.в игре с Трактором его не хватало,может ошибаюсь.по неуступчивости он напоминает Зарипова
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Ответ Rinat Ayupov
ну в принципе не такой важный игрок но в Салават не вернётся уже ну и вряд ли Козлов для него роль подберет не впишется он в состав
Да Козлов сам-то никакой был
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Ответ Rinat Ayupov
ну да всплески были но стабильности на дистанции нету надо Кучерова подписывать
Комментарий удален модератором
Ответ krasno-siniyman
Комментарий удален модератором
ничего не понятно но очень интересно
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