«Матч ТВ» может потерять права на ЛЧ со следующего сезона. Их, скорее всего, купит Okko («Мутко против»)
«Матч ТВ» может потерять права на показ Лиги чемпионов со следующего сезона.
Как пишет телеграм-канал «Мутко против», с сезона-2024/25 транслировать матчи Лиги чемпионов, скорее всего, будет не «Матч ТВ», а Okko.
Дело в том, что напрямую права выкупить не получалось, и в УЕФА решили реализовать права через компанию из Казахстана. УЕФА отдал права без тендера в казахстанскую компанию Quest Media, связанную с бывшим президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, бывшим директором по маркетингу РПЛ Евгением Савиным и одной из букмекерских контор.
После этого «Матч ТВ» дважды пытались начать переговоры о покупке прав. Оба раза неудачно – к и без того немаленькой сумме новые правообладатели прибавили обязательный рекламный инвентарь букмекеров. Если раньше за счет него канал хотя бы частично окупал дорогостоящие права, то теперь канал просто не может уйти в минус на десяток миллионов евро. Таким образом, у сторон возникли разногласия по финансовым аспектам потенциальной сделки. На этом этапе в переговоры вступил сервис Okko.
В пресс-службе «Матч ТВ» на запрос по этому поводу не ответили.
бгг
К показу Окко Ла Лиги есть
Неприятная новость