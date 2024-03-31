«Матч ТВ» может потерять права на ЛЧ со следующего сезона. Их, скорее всего, купит Okko («Мутко против»)

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА телевидение Матч ТВ деньги Okko Футбол

«Матч ТВ» может потерять права на показ Лиги чемпионов со следующего сезона.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», с сезона-2024/25 транслировать матчи Лиги чемпионов, скорее всего, будет не «Матч ТВ», а Okko.

Дело в том, что напрямую права выкупить не получалось, и в УЕФА решили реализовать права через компанию из Казахстана. УЕФА отдал права без тендера в казахстанскую компанию Quest Media, связанную с бывшим президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, бывшим директором по маркетингу РПЛ Евгением Савиным и одной из букмекерских контор.

После этого «Матч ТВ» дважды пытались начать переговоры о покупке прав. Оба раза неудачно – к и без того немаленькой сумме новые правообладатели прибавили обязательный рекламный инвентарь букмекеров. Если раньше за счет него канал хотя бы частично окупал дорогостоящие права, то теперь канал просто не может уйти в минус на десяток миллионов евро. Таким образом, у сторон возникли разногласия по финансовым аспектам потенциальной сделки. На этом этапе в переговоры вступил сервис Okko.

В пресс-службе «Матч ТВ» на запрос по этому поводу не ответили.

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190 комментариев
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Тогда матч тв окончательно загнётся.
+125
-5
+120
Матч за пару лет превратился в самый никчёмный канал. Не жалко
+121
-14
+107
Ответ Алексей Мишин
Вечно лагающий окко передает всем пламенный привет 👋
Чет не замечал никаких лагов на ОККО. Постоянно смотрю Испанию там.
+126
-19
+107
Вечно лагающий окко передает всем пламенный привет 👋
+101
-45
+56
Ответ Сергей Анохин
Неужели матч тв придётся выпрыгивать из штанов, в попытках популяризировать наш футбол, в том числе низшие лиги, раз такую лакомку скоро отберут
Если они упустят ЛЧ и ЧЕ, тогда им по рейтингу придётся конкурировать с телеканалом Спас, потому что от платной подписки на матчи ЧР по футболу они не откажутся.
+45
0
+45
Ответ Блистательно
Матч за пару лет превратился в самый никчёмный канал. Не жалко
А мне жалко. Я не хочу смотреть лагающий футбол на планшете или трахаться с перекидкой этого добра на телевизор, что тоже не всегда почему-то получается. Европейцы гуси.
+69
-28
+41
Ну, что сказать, еще одно шоу а-ля 60 минут ненависти выпускайте. Больше этот канал не нужон
бгг
+45
-5
+40
Ответ Robs8n Madrid
Чет не замечал никаких лагов на ОККО. Постоянно смотрю Испанию там.
Наверно он с 3G модема до сих пор сидит или роутер от поставщика интернет-услуг использует
+54
-15
+39
Все закончится очень просто и предельно банально. Окко позвонят откуда надо и недвусмысленно намекнут, что надо бы поделиться правами с Матч ТВ. За символическую сумму. Либо Quest Media внезапно станут не такими принципиальными. Все же в России живут все равно.
+38
-6
+32
Наконец-то фильмы с Сигалом можно будет посмотреть. Кейси Райбек возвращается.
+26
-4
+22
Ответ Anya Belova
Комментарий скрыт
Простому мужику из глубинки доступность нужна, а не комментатор. Придется главному болельщику подключаться
+24
-3
+21
Ответ brig_Mercury
Если они упустят ЛЧ и ЧЕ, тогда им по рейтингу придётся конкурировать с телеканалом Спас, потому что от платной подписки на матчи ЧР по футболу они не откажутся.
а черчесову организовывать телеканал стас
+19
0
+19
Идеальный вариант чтобы ни у кого в России не было никаких прав на ЛЧ. Тогда их показ бесплатно в полном объеме будет организован на vk и телеграмм, с множеством комментаторов. Заодно и бюджетные деньги сэкономим. Порой бездействие лучше мышиной возни на радость ПАРТНЕРАМ
+23
-5
+18
Ответ Алексей Агеев
Все закончится очень просто и предельно банально. Окко позвонят откуда надо и недвусмысленно намекнут, что надо бы поделиться правами с Матч ТВ. За символическую сумму. Либо Quest Media внезапно станут не такими принципиальными. Все же в России живут все равно.
Ну так и Окко – это не группа ВКонтакте, за них тоже могут позвонить куда надо)
+16
0
+16
Неужели матч тв придётся выпрыгивать из штанов, в попытках популяризировать наш футбол, в том числе низшие лиги, раз такую лакомку скоро отберут
+17
-2
+15
Ответ Robs8n Madrid
Чет не замечал никаких лагов на ОККО. Постоянно смотрю Испанию там.
Барселону и Реал не смотрел?)
+17
-2
+15
Ответ Robs8n Madrid
Чет не замечал никаких лагов на ОККО. Постоянно смотрю Испанию там.
Пытался смотреть там топ матчи, это просто невозможно, трансляция постоянно ложится на матчах уровня классико
+16
-3
+13
Ответ Антон Орехов
Тогда матч тв окончательно загнётся.
Переключатся на ФНЛ)
+14
-2
+12
Ответ Robs8n Madrid
Чет не замечал никаких лагов на ОККО. Постоянно смотрю Испанию там.
Когда топовые матчи абсолютно всегда лагает
+17
-5
+12
Матч хорошо показывал ЛЧ, претензий нет
К показу Окко Ла Лиги есть
Неприятная новость
+17
-5
+12
Может кто-нибудь объяснит мне, почему такая мощная контора как ОККО, закупающая трансляции чемпионатов европейский и замахивающаяся,на еврокубки, не может завести себе канал на триколоре или какие там еще есть тарелки? Тогда и вопросов по охвату не будет и дохода больше. Кому-то действительно проще подписаться ТВ канал, чем смотреть в интернете - у всех свои привычки и условия.
+12
-2
+10
походу скоро эротика с Рен-ТВ вернётся
+9
0
+9
Ответ Алексей Агеев
Все закончится очень просто и предельно банально. Окко позвонят откуда надо и недвусмысленно намекнут, что надо бы поделиться правами с Матч ТВ. За символическую сумму. Либо Quest Media внезапно станут не такими принципиальными. Все же в России живут все равно.
Когда Окко перекупил права на АПЛ никто вроде не звонил и не делился.
+9
0
+9
Ответ Pucheslav
У Окко есть линейный канал доступный во многих онлайн-кинотеатрах, на том же кинопоиске можно бесплатно смотреть, если есть подписка на сам кинопоиск
Но не на телевидении, верно?
+8
0
+8
А мне жаль если ЛЧ пропадёт с Матча. Живу за городом, интернет плохой (Ростелеком). А на тарелке есть все калалы Матча.
+10
-2
+8
Газпром тв снова в луже. 9 лет сплошного позора
+10
-3
+7
Ответ Robs8n Madrid
Чет не замечал никаких лагов на ОККО. Постоянно смотрю Испанию там.
Реал - Барселона у многих 1 тайм не показывали через приложение на тв
+6
0
+6
В ОККО есть то, чего нет в МАТЧ, и что является огромным преимуществом. Это возможность включить интершум. Анти шнякин/черданцев/генич вещь
+6
0
+6
Ответ Anya Belova
Комментарий скрыт
Комментаторы ОККО иногда такою пургу несут, хочеться без звука смотреть.
+13
-7
+6
Ответ Алексей Мишин
Вечно лагающий окко передает всем пламенный привет 👋
Какая у людей короткая память. Единственный матч ла лиги, который смотрит больше 2,5 человек, эль классико в первом круге, невозможно было смотреть из за лагов
+5
0
+5
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