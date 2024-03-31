«Локомотив» – «Краснодар». 0:1 – Сулейманов срезал мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция

«Краснодар» играет в гостях с «Локомотивом» в 22-м туре Мир РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ