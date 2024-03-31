«Локомотив» – «Краснодар». 0:1 – Сулейманов срезал мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар онлайны Футбол

«Краснодар» играет в гостях с «Локомотивом» в 22-м туре Мир РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Локомотив – Краснодар 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
31 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 10, автогол Сулейманов.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Самошников, Митай, Миранчук, Баринов, Глушенков, Сулейманов.
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Панталеао, Тормена, Баши, Кади, Черников, Кривцов (Кастаньо, 17), Сперцян, Кордоба.
Предупреждения:
Ненахов (8), Кривцов (11), Морозов (25), Черников (34), Фассон (36).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

23 комментария
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Учитывая потери очков лидерами, этот матч обещает стать главным в туре! 🔥
+11
-2
+9
Будем топить за южан, надо интригу в рпл ❤️🥂🍾
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-6
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Чет атмосфера на матче как будто ковидные времена вернулись. Болельщиков не слышно, только звук мяча, выкрики тренеров и игроков((
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Опять за Краснодар забивает Сулейманов.
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Давай, Мурад, докажи всем!
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Вперед, Краснодар!💪
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0
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Вперёд, Локомотив !
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Ответ Макс Фет
а что надо было не играть чемпионат?
Да не тупо всех легов выкинуть.Какой в них смысл.Да и бюджеты все тратить не на трансферы и зп.А на строительство школ и и развития молодых игроков.Нафиг вообще условному Баринову 5 млн зп платить
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Удачи, Локо
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Надо брать 3 очка. Давай, Локо!
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Лантратов так смешно на Сулейманова после гола посмотрел, мол, "ну и чего ты наделал, п***юк?" :D
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Очень жаль Кривцова!
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Краснодар не может, Сулейман поможет
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Локомотив - это какое-то недоразумение. С таким баблом быть ничем.
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Сафонов конечно 🔥,и вообще вратарская бригада у Краснодара очень хороша,в отличии от некоторых..
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Без КК сегодня игра не обойдется...
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