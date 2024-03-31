«Локомотив» – «Краснодар». 0:1 – Сулейманов срезал мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция
«Краснодар» играет в гостях с «Локомотивом» в 22-м туре Мир РПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 31 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 0:1 – 10, автогол Сулейманов.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Самошников, Митай, Миранчук, Баринов, Глушенков, Сулейманов.
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Краснодар –
Сафонов, Волков, Алонсо, Панталеао, Тормена, Баши, Кади, Черников, Кривцов (Кастаньо, 17), Сперцян, Кордоба.