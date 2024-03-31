Тренера «Севильи» Флореса называли «цыганом» на матче с «Хетафе». Он сказал: «Горжусь каждой клеточкой своего тела»
Тренера «Севильи» Кике Флореса называли цыганом во время матча с «Хетафе».
Во время игры 30-го тура Ла Лиги болельщики «Хетафе» оскорбляли не только Маркоса Акунью, которого называли «обезьяной», но и тренера «Севильи» Кике Флореса.
Флорес заявил, что во время матча его называли «цыганом», и прокомментировал это.
«Я абсолютно горжусь каждой клеточкой своего тела. Одно дело быть цыганом полностью или частично, а другое – это расистское оскорбление. Мне это кажется ненормальным.
Кто-то почему-то считает, что может приходить и говорить, что хочет, когда и как хочет. Мы работники, которые приходят сюда, чтобы поработать в спокойствии и в пространстве, где нас должны уважать», – сказал Флорес.
Надо его за такие слова дисквалифицировать.