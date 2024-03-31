Тренера «Севильи» Флореса называли «цыганом» на матче с «Хетафе». Он сказал: «Горжусь каждой клеточкой своего тела»

Теги Севилья Хетафе Кике Флорес Ла Лига происшествия болельщики дискриминация Футбол

Тренера «Севильи» Кике Флореса называли цыганом во время матча с «Хетафе».

Во время игры 30-го тура Ла Лиги болельщики «Хетафе» оскорбляли не только Маркоса Акунью, которого называли «обезьяной», но и тренера «Севильи» Кике Флореса.

Флорес заявил, что во время матча его называли «цыганом», и прокомментировал это.

«Я абсолютно горжусь каждой клеточкой своего тела. Одно дело быть цыганом полностью или частично, а другое – это расистское оскорбление. Мне это кажется ненормальным.

Кто-то почему-то считает, что может приходить и говорить, что хочет, когда и как хочет. Мы работники, которые приходят сюда, чтобы поработать в спокойствии и в пространстве, где нас должны уважать», – сказал Флорес.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот так и нужно реагировать! Красавчик!
+8
-4
+4
винисиус это все из за тебя, до тебя такого было меньше.
+1
-1
0
Получается, что черные не гордятся и стыдятся?
Надо его за такие слова дисквалифицировать.
0
0
0
Ответ Ударим Рок
винисиус это все из за тебя, до тебя такого было меньше.
Бред.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий