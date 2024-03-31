«ПСЖ» победил «Марсель» в гостях – 2:0. Рамуш забил, выйдя на замену вместо Мбаппе, Бералдо удалили в 1-м тайме

«ПСЖ» победил в гостях «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» остался вдесятером в первом тайме после удаления Лукаса Бералдо. Витинья открыл счет на 53-й минуте, а второй гол на 85-й забил Гонсалу Рамуш, сменивший Килиана Мбаппе на 65-й минуте.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1