«ПСЖ» победил «Марсель» в гостях – 2:0. Рамуш забил, выйдя на замену вместо Мбаппе, Бералдо удалили в 1-м тайме
«ПСЖ» победил в гостях «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«ПСЖ» остался вдесятером в первом тайме после удаления Лукаса Бералдо. Витинья открыл счет на 53-й минуте, а второй гол на 85-й забил Гонсалу Рамуш, сменивший Килиана Мбаппе на 65-й минуте.
- Дата проведения
- 31 марта, 21.45, «Оранж Велодром»
- Голы:
- 0:1 – 53 Витинья, 0:2 – 85 Гонсалу Рамуш.
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Марсель –
Лопес, Гарсия, Мбемба (Жиго, 51), Балерди (Унаи, 73), Мерлен, Кондогбиа (Гуйе, 61), Верету, Харит, Ндиай (Пеми, 61), Луис Энрике, Обамеянг.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Данилу Перейра, Лукас Бералдо, Эрнандес, Фабиан Руис (Угарте, 65), Витинья, Заир-Эмери (Шкриньяр, 77), Дембеле (Асенсио, 65), Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 65), Коло-Муани (Ли Кан Ин, 46).
- Предупреждения:
- Лукас Бералдо (15), Эрнандес (38), Данилу Перейра (40), Доннарумма (45).
- Удаление:
- Лукас Бералдо (40).
В этом сезоне 23 пропущенных, 1 поражение.
Результат на лицо. Пешего выпнули и победы пошли.