«ПСЖ» победил «Марсель» в гостях – 2:0. Рамуш забил, выйдя на замену вместо Мбаппе, Бералдо удалили в 1-м тайме

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Гонсалу Рамуш Лукас Бералдо онлайны Футбол

«ПСЖ» победил в гостях «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» остался вдесятером в первом тайме после удаления Лукаса Бералдо. Витинья открыл счет на 53-й минуте, а второй гол на 85-й забил Гонсалу Рамуш, сменивший Килиана Мбаппе на 65-й минуте.

Марсель – ПСЖ 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
31 марта, 21.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 53 Витинья, 0:2 – 85 Гонсалу Рамуш.
МарсельЛопес, Гарсия, Мбемба (Жиго, 51), Балерди (Унаи, 73), Мерлен, Кондогбиа (Гуйе, 61), Верету, Харит, Ндиай (Пеми, 61), Луис Энрике, Обамеянг.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Данилу Перейра, Лукас Бералдо, Эрнандес, Фабиан Руис (Угарте, 65), Витинья, Заир-Эмери (Шкриньяр, 77), Дембеле (Асенсио, 65), Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 65), Коло-Муани (Ли Кан Ин, 46).
Предупреждения:
Лукас Бералдо (15), Эрнандес (38), Данилу Перейра (40), Доннарумма (45).
Удаление:
Лукас Бералдо (40).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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19 комментариев
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Ответ Bunyod Turgunov
16+16 в 32 матчах чемпионата без учёта пенальти. Ни в каком клубе не помешал бы такой пешеход
Правильно я понимаю он ушёл и у ПСЖ сразу минус 32 гола за сезон? Или же он фармил стату только за счёт того, что тянул одеяло на себя?
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Ответ Bunyod Turgunov
Сказать что Месси тянул одеяло на себя это как-то неуважительно. Неуважительно не к Месси а себе. Любой человек который смотрел матчи с участием Месси знает что он не шакалит в отличие от любых игроков современного футбола
😂🚑
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Марсель слаб но атмосфера на Велодроме должна быть огненной 🔥
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Молодой бразильский талант оставляет интригу в матче👍
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Ответ Marcus Dupree
Самое крутое дерби в Европе
С чего ты решил, что это дерби?
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Ответ Локуся
Молодой бразильский талант оставляет интригу в матче👍
Беральдо конечно тот ещё привозила, но в этом матче удаление абсолютно липовое.
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Ответ yrok77
А был тот который пешочком по полю прогуливается?
16+16 в 32 матчах чемпионата без учёта пенальти. Ни в каком клубе не помешал бы такой пешеход
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Ответ yrok77
Он говорит про человека который пешком в центре поля ходил
Так у ПСЖ в прошлом сезоне 7 поражений 40 пропущенных.
В этом сезоне 23 пропущенных, 1 поражение.

Результат на лицо. Пешего выпнули и победы пошли.
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Ответ Крушение баварского драндулета
Правильно я понимаю он ушёл и у ПСЖ сразу минус 32 гола за сезон? Или же он фармил стату только за счёт того, что тянул одеяло на себя?
Сказать что Месси тянул одеяло на себя это как-то неуважительно. Неуважительно не к Месси а себе. Любой человек который смотрел матчи с участием Месси знает что он не шакалит в отличие от любых игроков современного футбола
+1
-1
0
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