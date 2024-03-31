Энрике заменил Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем». Килиан был недоволен

Луис Энрике заменил Килиана Мбаппе в матче «Марсель» – «ПСЖ».

На 65-й минуте Ле Классико, где « » играет в меньшинстве с 40-й минуты после удаления , тренер парижан провел тройную замену. Среди замененных был Мбаппе, вышедший на матч с капитанской повязкой. Вместо него вышел .

Мбаппе был недоволен заменой, показав это выражением лица. Килиан сразу ушел в раздевалку вместе с , которого заменили в тот же момент. RMC Sport уточняет, что игроки ушли вытереться после дождя.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе летом перейдет в «Реал». Подтверждения от клубов и игрока не было.

Фото: скриншот трансляции

Мбаппе ушел к маме на трибуну после замены в перерыве. Что это было? 😳