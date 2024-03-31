Энрике заменил Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем». Килиан был недоволен
Луис Энрике заменил Килиана Мбаппе в матче «Марсель» – «ПСЖ».
На 65-й минуте Ле Классико, где «ПСЖ» играет в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Лукаса Бералдо, тренер парижан Луис Энрике провел тройную замену. Среди замененных был Мбаппе, вышедший на матч с капитанской повязкой. Вместо него вышел Гонсалу Рамуш.
Мбаппе был недоволен заменой, показав это выражением лица. Килиан сразу ушел в раздевалку вместе с Усманом Дембеле, которого заменили в тот же момент. RMC Sport уточняет, что игроки ушли вытереться после дождя.
Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе летом перейдет в «Реал». Подтверждения от клубов и игрока не было.
Фото: скриншот трансляции
Мбаппе ушел к маме на трибуну после замены в перерыве. Что это было? 😳
А кадр - находка !