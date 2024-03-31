Энрике заменил Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем». Килиан был недоволен

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле Гонсалу Рамуш Лукас Бералдо Футбол

Луис Энрике заменил Килиана Мбаппе в матче «Марсель» – «ПСЖ».

На 65-й минуте Ле Классико, где «ПСЖ» играет в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Лукаса Бералдо, тренер парижан Луис Энрике провел тройную замену. Среди замененных был Мбаппе, вышедший на матч с капитанской повязкой. Вместо него вышел Гонсалу Рамуш.

Мбаппе был недоволен заменой, показав это выражением лица. Килиан сразу ушел в раздевалку вместе с Усманом Дембеле, которого заменили в тот же момент. RMC Sport уточняет, что игроки ушли вытереться после дождя.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе летом перейдет в «Реал». Подтверждения от клубов и игрока не было.

Фото: скриншот трансляции

Мбаппе ушел к маме на трибуну после замены в перерыве. Что это было? 😳

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20 комментариев
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Ответ madaev
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Когда мама сказала идти домой а ты еще хочешь поиграть в футбол с друзьями.
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В итоге - Асенсио, который заменил Дембеле, ассистировал Рамушу, который заменил Мбаппе
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недовольным он мог быть чем угодно, хоть своей игрой. Да и найдите хоть одного звезлного игрока, которого меняют на 65 минуте и чтоб он был доволен. Но после этого он спокойно ушел на замену, поприветствовал всех на скамейке и только потом ушел под трибуны. Или ему надо было мокрым до нитки до конца матча на скамейке сидеть?
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Ответ madaev
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"да ты задолбал"
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Недоволен он был своей игрой. А в раздевалку ушли все, кого заменили.
+8
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На Барсе оторвется.
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Скоро будет доволен
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Ответ korysh
там дождь шел проливной и все замененные пошли в раздевалку логично, хватит набрасывать
Это он из-за дождичка расстроился и стоит недовольный
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Правильно. Играть за ПСЖ должно быть честью. Мбаппе должен это понять, и не вести переговоры со всякими мешками, пока у него контракт.
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Энрике конченное ___ если не заменит Мбаппе на 65 минутах в ЛЧ..
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Так Энрике вроде надеется,что Мбаппе передумает уходить и судя по по его логике замены должны его склонить к этому
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Черепашка, прекрати выручать ватоката в ЛЧ. Без тебя физручела уже против Сосьедада был на грани позора.
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Ну это фото будет мемом но долгие годы)
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Абсолютно логично наигрывать новых игроков.

А кадр - находка !
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там дождь шел проливной и все замененные пошли в раздевалку логично, хватит набрасывать
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А чем он недоволен то?
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Ну если переходишь в Реал, то от каталонца жди дембапенновыский аккорд)
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