1 млн евро на залог Алвесу дал бразильский журнал – в обмен на эксклюзивный материал о его жизни

Стало известно, как Дани Алвес внес залог в размере 1 млн евро.

В понедельник бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.

В программе Fiesta рассказали, как Алвесу удалось выплатить залог. По данным источника, деньги Дани предоставил не один человек, а компания. Это бразильский журнал, который предоставил деньги в обмен на эксклюзивную статью о жизни Алвеса. С ним запишут интервью в видеоформате.

Отмечается, что Алвес запросил участие в съемках своей бывшей жены Жоаны Санс.

«Этот журнал известен в Бразилии и мире, он делает отличные статьи об известных людях. Они предоставили деньги в обмен на статью, которую они потом напишут. Она уже готовится», – сообщили в программе.

Деньги на залог поступили с небольшим опозданием, так как это был международный перевод.

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