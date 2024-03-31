1 млн евро на залог Алвесу дал бразильский журнал – в обмен на эксклюзивный материал о его жизни

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия деньги Футбол

Стало известно, как Дани Алвес внес залог в размере 1 млн евро.

В понедельник бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.

В программе Fiesta рассказали, как Алвесу удалось выплатить залог. По данным источника, деньги Дани предоставил не один человек, а компания. Это бразильский журнал, который предоставил деньги в обмен на эксклюзивную статью о жизни Алвеса. С ним запишут интервью в видеоформате.

Отмечается, что Алвес запросил участие в съемках своей бывшей жены Жоаны Санс.

«Этот журнал известен в Бразилии и мире, он делает отличные статьи об известных людях. Они предоставили деньги в обмен на статью, которую они потом напишут. Она уже готовится», – сообщили в программе.

Деньги на залог поступили с небольшим опозданием, так как это был международный перевод.

А что Алвес? Освободили под залог в 1 млн евро, убирали из легенд «Барсы», были слухи о самоубийстве

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39 комментариев
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Ответ Best game on Earth
Длиннющая карьера, большие контракты, куча трофеев, и у человека к 40 с небольшим нет миллиона? Я офигеваю, дорогая редакция!
Так писали уже 100 раз. Счета заблокированы на основании уголовного дела.
+61
-1
+60
СПИД инфо?
+35
-3
+32
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это как оплата интервью и другой инфы от Алвеса ? Тогда получается что и в тюрьме у него получается зарабатывать.
что значит заплатили? это "залог", т.е. эти деньги страхуют случай, если сабж не вернется в тюрьму, когда это будет объявлено и тогда да, деньги "пропадут", если же вернется - то деньги будут возвращены тому, кто внес залог... когда Алвес вернется в тюрягу - журнал получит свои деньги обратно...
+22
-3
+19
Ответ Unknown Noname
А этому журналу миллион дал Депай
А Депаю уже отец Неймара
+15
0
+15
А этому журналу миллион дал Депай
+10
-1
+9
Длиннющая карьера, большие контракты, куча трофеев, и у человека к 40 с небольшим нет миллиона? Я офигеваю, дорогая редакция!
+18
-11
+7
Ответ leon01
Я бы за тыщу всё рассказал, ну если бы спросили
Об Алвесе?😂
+5
0
+5
Эпиграф к первой главе:
«В рот входят болезни, а изо рта выходят катастрофы»
/старинная китайская поговорка/
+4
0
+4
Ответ Unknown Noname
А этому журналу миллион дал Депай
Депаю миллион дал промес со своих наркодел
+4
0
+4
Ответ Best game on Earth
Длиннющая карьера, большие контракты, куча трофеев, и у человека к 40 с небольшим нет миллиона? Я офигеваю, дорогая редакция!
Есть у него деньги на счете но счета заморожены. Когда разморозят вот тогда у него будет доступ к своим деньгам.
+2
0
+2
Я бы за тыщу всё рассказал, ну если бы спросили
+2
0
+2
Ответ alexsem69
СПИД инфо?
😂😂😂
+2
0
+2
Ответ prosto D.
Вы читать не умеете? "бразильский журнал предоставил деньги в обмен на эксклюзивную статью о жизни Алвеса". Журнал заплатил за интервью Алвес у1 лям наличными, которые тот внёс в залог.
я-то как раз читать умею, а вот у вас похоже проблемы с этим... журнал ПРЕДОСТАВИЛ деньги для залога, а НЕ ЗАПЛАТИЛ Алвесу за будущее вью... вы значение слова "предоставил" понимаете вообще? или нет? зачем вы суете слово "заплатил", если об "заплатил" в заметке нет вообще никакого упоминания?... решили схитрить, что ли?...
+1
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Ответ Гриззли
Где он что-то заработал? За него внесли залог, который вернут, когда он прибудет отбывать срок. Есть даже специальные конторы занимающиеся подобным, странно что Алвес к ним не обратился.
Услуга такой конторы тоже стоит денег. Даже если этот миллион Алвес журналу должен будет вернуть, он все равно получил услугу стоящую процентов или вознаграждения. Следовательно, он заработал сумму равнозначную таким процентам или вознаграждению.
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Ответ chatone gpt0ne
что значит заплатили? это "залог", т.е. эти деньги страхуют случай, если сабж не вернется в тюрьму, когда это будет объявлено и тогда да, деньги "пропадут", если же вернется - то деньги будут возвращены тому, кто внес залог... когда Алвес вернется в тюрягу - журнал получит свои деньги обратно...
Вы читать не умеете? "бразильский журнал предоставил деньги в обмен на эксклюзивную статью о жизни Алвеса". Журнал заплатил за интервью Алвес у1 лям наличными, которые тот внёс в залог.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это как оплата интервью и другой инфы от Алвеса ? Тогда получается что и в тюрьме у него получается зарабатывать.
Вам бы для начала загуглить что такое "залог",а потом в комментарии чирикать.
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и наверняка это был какой то женский журнал...
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Ответ Maturmalai
Услуга такой конторы тоже стоит денег. Даже если этот миллион Алвес журналу должен будет вернуть, он все равно получил услугу стоящую процентов или вознаграждения. Следовательно, он заработал сумму равнозначную таким процентам или вознаграждению.
Естественно услуга стоит денег, просто так никто залог не внесет. Это как кредит взять, контора свои деньги вернет, плюс еще стоимость услуги. Единственный риск, что за кого внесли залог может скрыться. А в случае с Алвесом, он вполне возможно даст интервью только за эту услугу, вариантов-то у него было не особо много, учитывая сроки.
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Ответ Гриззли
Естественно услуга стоит денег, просто так никто залог не внесет. Это как кредит взять, контора свои деньги вернет, плюс еще стоимость услуги. Единственный риск, что за кого внесли залог может скрыться. А в случае с Алвесом, он вполне возможно даст интервью только за эту услугу, вариантов-то у него было не особо много, учитывая сроки.
Логично. Но в таком случае, я все резонно написал, не так ли?
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Ответ Maturmalai
Логично. Но в таком случае, я все резонно написал, не так ли?
Получается не совсем "заработает’, а "отработает" проценты по кредиту.)
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Ответ Гриззли
Получается не совсем "заработает’, а "отработает" проценты по кредиту.)
Хорошо, тогда вот как:

Видать ни в Испании, ни в Бразилии нет закона, запрещающего преступникам ОТрабатывать на дурной славе от своих преступлений.
Ибо, чует мое сердце, интервью будет далеко не только про футбол.

Так лучше?
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На той неделе писали Депай помог, вы уж определитесь
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Ничего себе они там с жиру бесятся в своих редакциях))
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эксклюзивный материал об одном дне его жизни в туалете ночного клуба....потом кино снимут....сериал!
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Нормально!!!1 лимон за эксклюзив.Ещё можно за жизнь в тюрьме денег заработать.
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Ответ TAGAY
Есть у него деньги на счете но счета заморожены. Когда разморозят вот тогда у него будет доступ к своим деньгам.
Никто ему не говорил что нужно биткоин покупать)))
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Ответ Football Forever
Так писали уже 100 раз. Счета заблокированы на основании уголовного дела.
как будто у его родственников денег нет
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100 миллионов рублей...... Огромные деньги, на рубли
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Ответ Ваня Аналитик
эксклюзивный материал об одном дне его жизни в туалете ночного клуба....потом кино снимут....сериал!
netflix в пути
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