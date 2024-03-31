«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» – 2:1. «Красные» впервые за 5 матчей победили «чаек»

«Ливерпуль» победил «Брайтон» (2:1) в 30-м туре АПЛ.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте счет открыл форвард гостей . На 27-й равенство в свете восстановил вингер «красных» . На 65-й вывел хозяев вперед.

«Красные» впервые за 5 матчей обыграли «чаек» – были 2 поражения (1:2, 0:3) и 2 ничьих (2:2, 3:3).

« » набрал 67 очков и сейчас занимает первое место в таблице. «Арсенал» (64 балла) и «Ман Сити» (63) сегодня играют друг с другом.

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