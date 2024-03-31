«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» – 2:1. «Красные» впервые за 5 матчей победили «чаек»
«Ливерпуль» победил «Брайтон» (2:1) в 30-м туре АПЛ.
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 2-й минуте счет открыл форвард гостей Дэнни Уэлбек. На 27-й равенство в свете восстановил вингер «красных» Луис Диас. На 65-й Мохамед Салах вывел хозяев вперед.
«Красные» впервые за 5 матчей обыграли «чаек» – были 2 поражения (1:2, 0:3) и 2 ничьих (2:2, 3:3).
«Ливерпуль» набрал 67 очков и сейчас занимает первое место в таблице. «Арсенал» (64 балла) и «Ман Сити» (63) сегодня играют друг с другом.
- Дата проведения
- 31 марта, 16.00, «Энфилд»
-
Ливерпуль –
Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Собослаи (Гравенберх, 90), Мак Аллистер, Салах, Диас (Гакпо, 89), Нуньес (Эллиотт, 83).
-
Брайтон –
Вербрюгген, Велтман, Данк, ван Хекке, Эступиньян (Барко, 90), Лэмпти (Буонанотте, 70), Гросс, Модер (Лаллана, 83), Балеба, Аденгра (Фергюсон, 83), Уэлбек.
1. В конце комментатор там, где я смотрел, сказал "Ливерпудь выиграл матч 2:0"
2. Я всерьёз задумался, должен ли быть запрет для тренеров на подачу игрокам мяча
3. Было смешно, когда судья побежал мячики из-за ворот Брайтона катить к стойкам