«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» – 2:1. «Красные» впервые за 5 матчей победили «чаек»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Дэнни Уэлбек Брайтон Мохамед Салах Луис Диас онлайны Футбол

«Ливерпуль» победил «Брайтон» (2:1) в 30-м туре АПЛ.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте счет открыл форвард гостей Дэнни Уэлбек. На 27-й равенство в свете восстановил вингер «красных» Луис Диас. На 65-й Мохамед Салах вывел хозяев вперед.

«Красные» впервые за 5 матчей обыграли «чаек» – были 2 поражения (1:2, 0:3) и 2 ничьих (2:2, 3:3).

«Ливерпуль» набрал 67 очков и сейчас занимает первое место в таблице. «Арсенал» (64 балла) и «Ман Сити» (63) сегодня играют друг с другом.

Ливерпуль – Брайтон 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
31 марта, 16.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Уэлбек, 1:1 – 27 Диас, 2:1 – 65 Салах.
ЛиверпульКеллехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Собослаи (Гравенберх, 90), Мак Аллистер, Салах, Диас (Гакпо, 89), Нуньес (Эллиотт, 83).
БрайтонВербрюгген, Велтман, Данк, ван Хекке, Эступиньян (Барко, 90), Лэмпти (Буонанотте, 70), Гросс, Модер (Лаллана, 83), Балеба, Аденгра (Фергюсон, 83), Уэлбек.
Предупреждения:
Мак Аллистер (14), Гросс (20), Уэлбек (48), ван Дейк (50), Гомес (58), ван Хекке (71), Эндо (88), Гакпо (90+4).

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36 комментариев
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Ветку запрудили болелы Сити и Арса - понаставили минусов на право и на лево. Как же им хочется холявы…
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Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
+18
-5
+13
судейки вредят как могут
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0
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Ответ Stewart D.
Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
Сейчас уже нет такого разделения, все матчи важны! Победы Красным! Во всех играх сезона!❤️
+14
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Ливерпуль не будет самими собой, если сначала не пропустят, а потом будут героически камбэчить — красавцы.
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+8
чистый гол Диаса украли
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Перед матчем , шейхи арбитру поставили задачу - за каждое нарушение правил ( игроками Ливерпуля ) показывать желтую карточку , не ставить пенальти в ворота Брайтона и не показывать красной карточки игрокам Брайтона. Но и это не помогло. Великий Ливерпуль зделал свое дело.
+10
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+7
все атаки срывает свистун-продажный
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Ответ Stewart D.
Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
У Ливерпуля традиционная беда с реализацией , а Брайтон, который по итогам сезона не попадет и в зону приличных кубков - играет матч жизни и смерти ))
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+6
Ливерпуль походу фильмы Ван Дамма смотрит перед играми. Нужно пропустить, вспомнить слова учителя, и закамбечить.
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Салах хоть и забил, но был самым худшим игроком с отрывом. В свои лучшие годы он уже бы дубль в первом тайме закинул
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тяжелая победа, Салах конечно жадничал сегодня, мог и сам еще забить 1-2 и пас дать голевой несколько раз
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Искреннее желаю удачи Ливерпулю!
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+3
Ответ SWAGG
Салах хоть и забил, но был самым худшим игроком с отрывом. В свои лучшие годы он уже бы дубль в первом тайме закинул
Еще и не выкатил на Диаса (?), когда 2 в 1 выходили. А так бы 3:1 и можно было бы валидол сэкономить
+4
-1
+3
уфф, опять валидольная концовка!
+3
0
+3
Ответ vals1702
судейки вредят как могут
Я думал этого только я один заметил.
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Ответ vals1702
судейки вредят как могут
Но и это не помогло.
+2
0
+2
Ответ mantihor_e
тяжелая победа, Салах конечно жадничал сегодня, мог и сам еще забить 1-2 и пас дать голевой несколько раз
очень транжирит, это уже всех бесит. Надеюсь дядя Юра покажет ему это на видео повторах
+2
0
+2
Сити бы выиграл 4-1, Арсенал 6-1. Мы выиграли 2-1, трудовая победа. Низкая реализация. Снова выбегаем и не знаем как завершать. При Салах-Мане-Фирмино такого не было. Три очка есть три очка, но надо задуматься.
+2
-1
+1
Саллаху пора в Саудовскую лигу.
+1
0
+1
какой угловой - когда оффсайд
+1
0
+1
Вче, Ливерпуль станет чемпионом этого сезона, абсолютно уверен
+3
-2
+1
Ответ Левый куль
Гол отменять нужно. Де Дзерби мячик игрокам подал перед голевой атакой))
Хоть и минусует кто-то, но отмечу:
1. В конце комментатор там, где я смотрел, сказал "Ливерпудь выиграл матч 2:0"
2. Я всерьёз задумался, должен ли быть запрет для тренеров на подачу игрокам мяча
3. Было смешно, когда судья побежал мячики из-за ворот Брайтона катить к стойкам
+1
0
+1
Судя опять гадить Ливерпуль....это у них хронический
+1
0
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комменты куда пропали )))
+1
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Ответ John Johnson
очень транжирит, это уже всех бесит. Надеюсь дядя Юра покажет ему это на видео повторах
запомнился момент в конце матча, где он не дал пас на Эллиотта, тот открывался справа, и запорол момент, после этого не смеялся и сразу показали орущего Клоппа
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Ответ SWAGG
Салах хоть и забил, но был самым худшим игроком с отрывом. В свои лучшие годы он уже бы дубль в первом тайме закинул
но до Кубка Африки был лучшим)
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Ответ tangier
даже нигде не видел на сайте новости. спасибо за информацию
я в телеге прочитал в одном из каналов Ливерпуля
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Ответ mantihor_e
умер Ларри Ллойд, бывший игрок Ливерпуля
даже нигде не видел на сайте новости. спасибо за информацию
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Ответ tangier
кто знает, почему в черных повязках играют?
умер Ларри Ллойд, бывший игрок Ливерпуля
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