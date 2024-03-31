Все клубы топ-3 РПЛ потеряли очки в 22-м туре. «Зенит» лидирует, «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 3

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Ни один из лидеров Мир РПЛ не выиграл в 22-м туре.

Сегодня «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Ранее «Динамо» крупно проиграло «Ростову» (1:4), а «Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» (1:1).

По итогам тура петербуржцы лидируют с 41 очком. «Быки» идут вторыми с 40 баллами, бело-голубые – третьи с 38 очками.

В следующем туре «Зенит» примет «Балтику», «Краснодар» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Динамо» встретится со «Спартаком».

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26 комментариев
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Матчи, которые купил Газпром:
Динамо - Ростов
Локомотив - Краснодар
ЦСКА - Сочи
Спартак - Урал
+19
-3
+16
Реально какой-то странный тур выдался) Тем и интересен футбол 👍😁
+15
-1
+14
Гонка покруче АПЛ теперь будет😎
+16
-2
+14
Классным матч Локо - Краснодар получился. Я рад, что удалось его посмотреть. Почаще бы такое рубилово случалось в РПЛ!
+6
0
+6
Вперёд Зенит!
+6
0
+6
Ответ Groznyi2024
Матчи, которые купил Газпром: Динамо - Ростов Локомотив - Краснодар ЦСКА - Сочи Спартак - Урал
Лучше бы Газпром вратаря нормального купил 😎
+6
-1
+5
Вернулся Мусаев и вернул клубу его короткие штанишки 😎
+3
-1
+2
Ответ Groznyi2024
Матчи, которые купил Газпром: Динамо - Ростов Локомотив - Краснодар ЦСКА - Сочи Спартак - Урал
Типичный Газпром. Скупил все матчи, а матч Зенита скупить забыл.
+3
-1
+2
Ответ Groznyi2024
Матчи, которые купил Газпром: Динамо - Ростов Локомотив - Краснодар ЦСКА - Сочи Спартак - Урал
Как обычно
+2
0
+2
ФКСМ может опуститься после следующего тура на почетное 9 место. И это не предел!
+2
0
+2
Все клубы топ-6 РПЛ потеряли очки в 22-м туре.
+2
0
+2
Очки потеряли все шесть клубов вверху таблицы.
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
Классным матч Локо - Краснодар получился. Я рад, что удалось его посмотреть. Почаще бы такое рубилово случалось в РПЛ!
В конце в хорошем смысле слова был дворовый футбол
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Ответ Андрей Балабаев
В конце в хорошем смысле слова был дворовый футбол
Да, веселуха была :) Но пацанам из обеих команд не откажешь в самоотдаче. Это всяко лучше, чем какие-нибудь унылые 0-0.
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При Ивиче Быки выглядели куда интересней , здравствуй физрук Мусаев 👏🏻👏🏻👏🏻
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Самый скучный тур пока
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А всего-то надо было чуть-чуть поднапрячься, побегать быстрее, чем пешком, хотя бы 20 минут, взять 3 очка и спокойно отдыхать с отрывом +3 и +5.
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В этом году совершенно точно чемпионство не выиграют, а проиграют
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Кстати, интересное наблюдение: после 22го тура в этом чемпионате нет ни одного(!) клуба, идущего по теоретическому чемпионскому графику в 2/3 очков.
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Девиз чемпионской гонки в рпл 2024: только после вас
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но виноват газпром и нужен плей-офф :)
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Чудо-тур)))
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Ответ CoMoBo3
Лучше бы Газпром вратаря нормального купил 😎
Вратарь нормальный. Незачем бесполезные перепасовки с ним устраивать. Риск ошибки у любого вратаря кратно возрастает
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Ответ Андрей Балабаев
Вратарь нормальный. Незачем бесполезные перепасовки с ним устраивать. Риск ошибки у любого вратаря кратно возрастает
Если не устраивать, соперники опять зажиматься в свою штрафную начнут, плавали — знаем. А так, у них хоть какой-то стимул в прессинг на нашей половине поля лезть. Risk-reward, как грицца😎
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