Все клубы топ-3 РПЛ потеряли очки в 22-м туре. «Зенит» лидирует, «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 3

Ни один из лидеров Мир РПЛ не выиграл в 22-м туре.

Сегодня « » сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Ранее « » крупно проиграло «Ростову» (1:4), а «Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» (1:1).

По итогам тура петербуржцы лидируют с 41 очком. «Быки» идут вторыми с 40 баллами, бело-голубые – третьи с 38 очками.

В следующем туре « » примет «Балтику», «Краснодар» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Динамо» встретится со «Спартаком».