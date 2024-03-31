Все клубы топ-3 РПЛ потеряли очки в 22-м туре. «Зенит» лидирует, «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 3
Ни один из лидеров Мир РПЛ не выиграл в 22-м туре.
Сегодня «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
Ранее «Динамо» крупно проиграло «Ростову» (1:4), а «Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» (1:1).
По итогам тура петербуржцы лидируют с 41 очком. «Быки» идут вторыми с 40 баллами, бело-голубые – третьи с 38 очками.
В следующем туре «Зенит» примет «Балтику», «Краснодар» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Динамо» встретится со «Спартаком».
Динамо - Ростов
Локомотив - Краснодар
ЦСКА - Сочи
Спартак - Урал