Майами (ATP). Финал. Синнер обыграл Димитрова
Янник Синнер обыграл Григора Димитрова в финале турнира в Майами.
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Miami Open
Майами, США
20 – 31 марта 2024
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 31 марта, 22.15
Надеюсь, будет рубка хотя бы
есть игра не только на удержание и контратаках, есть сама атака, элегантная игра у сетки и красивые комбинации...
Не зря его называют бэби Федерера...
Надеюсь он покажет красивую игру в финале!
Красивый вегетарианский финал))
Хочется борьбы, давай Хрыша.
Forza!
Без подколок, реально интересно
вот как раз в финале АО-2022 Даня играл как нормальный человек: выдохся к пятой партии.
а Надаль забегал как свеженький.
так что там с ножками-то? что за рецепты?