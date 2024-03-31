Майами (ATP). Финал. Синнер обыграл Димитрова

Теги результаты ATP Григор Димитров Miami Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер обыграл Григора Димитрова в финале турнира в Майами.

Сетка турнира здесь.

Miami Open

Майами, США

20 – 31 марта 2024

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Янник Синнер (Италия) Григор Димитров (Болгария)
6:3|6:1
Дата проведения
31 марта, 22.15
Онлайн матча
184 комментария
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Хочется конечно титула Григора по такой космической сетке, но Янник вряд-ли отдаст, ему нужно догонять Карлоса по мастерсам.
Надеюсь, будет рубка хотя бы
+20
-2
+18
Теннис от Григора всё-таки это не просто махание ракеткой на задней линии...
есть игра не только на удержание и контратаках, есть сама атака, элегантная игра у сетки и красивые комбинации...

Не зря его называют бэби Федерера...

Надеюсь он покажет красивую игру в финале!
+14
0
+14
Хочется настоящей борьбы, красивой и зрелищной! Моя симпатия сегодня на стороне Григора, надеюсь что он нас всех удивит и возьмёт титул! Но понимаю, что Янник фаворит! Смотрим, кайфуем и болеем за своих!!✌️👋👍
+13
-4
+9
Гриша, давай!
+10
-1
+9
Гриша, ну побей Электроника.) Удачи!
+8
-1
+7
Теперь здравствуй грунт, пыльный и медленный, вылезут ребята которых вспоминаешь за год только на этом покрытии
+7
-1
+6
Морковка и Болгарский перец.
Красивый вегетарианский финал))
Хочется борьбы, давай Хрыша.
+9
-3
+6
Больше всего сейчас жаль почему-то Зверева. В 2017 от него ждали карьеру примерно такую же, как сейчас складывается у Синнера, а к 27 годам он так и не выиграл ТБШ. Хотя большая тройка уже практически закончила, но пришли новые герои, новые лидеры. И с каждым проигранным ТБШ шансов у Зверева на победу все меньше и меньше.
+8
-2
+6
Ответ Iva_Nova
Гриша хорош, чем бы ни закончился матч :)
Сетка адская у него была, обыграл Хуркача, Алькараса и Зверева, да еще и в финале играть с пиковым Синнером.
+6
0
+6
Гриша хорош, чем бы ни закончился матч :)
+5
0
+5
Синнер - добрый гений, есть выражение - злой гений, но Янник добрый )
+4
0
+4
Ответ Aelcrown
Димитров и так выше головы прыгнул на этом турнире обыграв алькараса и зверева, пора отлетать.
Еще и Хуркача! Трех игроков топ-10 подряд прошел! Впечатляет.
+4
0
+4
Ответ sedric
Гриша, Гриша. Приема нет, слайс не работает. Взял, просто расчистил и без того халявную сетку Синнера. Как обычно по карьере.
Привет, согласен с тобой про сетку. У Янника из серьёзных соперников только Медведев был, все остальные проходные, в Канаде которую выиграл сетка ещё легче была.
+4
0
+4
Ответ And Justice for All
Больше всего сейчас жаль почему-то Зверева. В 2017 от него ждали карьеру примерно такую же, как сейчас складывается у Синнера, а к 27 годам он так и не выиграл ТБШ. Хотя большая тройка уже практически закончила, но пришли новые герои, новые лидеры. И с каждым проигранным ТБШ шансов у Зверева на победу все меньше и меньше.
Заерева ничуть не жаль. У него мерзкий характер, высокомерие, чрезмерное себялюбие, да и несколько историй с избиениями женщин не на пустом месте появились.
+7
-3
+4
Ответ Иван Дичковский
Всем придётся привыкать к теннису без Джоковича на решающих стадиях турниров, такова реальность. Даже если Новак выиграет все 3 оставшихся шлема в году и Олимпийские Игры то ему все равно будут напоминать о проигранном полуфинале Австралии и будут упрекать в том что он не сможет для исторического достижения в виде золотого шлема выиграть основу всех основ - его коронный шлем в Австралии, то что вроде бы в теории выиграть проще всего. Календарный шлем выиграть невероятно сложно, но вот интересно задумывался ли кто-нибудь о том что календарный мастерс выиграть намного сложнее - если кто-то в истории тенниса сможет выиграть все 9 мастерсов за один год это будет самым феноменальным достижением, во много раз более крутым чем календарный шлем поскольку нужно выиграть во много раз больше матчей в совершенно разных условиях, на сегодня это из разряда фантастики в отличие от календарного шлема, считаю что со мной будут все согласны.
В 15-м Новак выиграл 3 ТБШ, 6 Мастерсов и Итоговый, плюс финалы РГ, Роджерс Кап и Цинци, Мадрид пропустил. Вот пусть ваши новые доминаторы Алькарасы и Синнеры попробуют хотя бы приблизиться к такому результату.
+7
-3
+4
Обводка по линии в движении - это хай-класс.
+5
-1
+4
Медведев с Димитровым на двоих взяли 7 геймов, а Грикспору сет отдал, бывает же такое.
+4
0
+4
Ответ Alex Morhan
А сейчас ему что мешает? Что новые герои сильнее?
Синнер и Алькарас значительно сильнее. В первую очередь в психологии.
+4
0
+4
Янника со вторым мастерсом и вторым номером рейтинга. Теперь притормози чутка)
+4
-1
+3
Ответ S.Graf
Стадион скандирует Григор, Григор! А морковок почти и не слышно))
какая разница кого слышно, выигрывает один.
+3
0
+3
Вот и вышел Янник на 2-е место в рейтинге, хотя по факту он сейчас лучший теннисит мира.
Forza!
+8
-5
+3
Ответ Иван Дичковский
От календарного шлема был близок, но дальше чем в прошлом году, от календарного мастерса очень далеко - снятие в Мадриде по своей воле означает что даже круга там пройти не смог. Достижения шикарные, я не спорю, но Новаку в том году исполнилось 28 лет, в нынешних возрастах Янника и Карлоса у Джоковича ничего подобного и близко не было.
Выиграть все 9 Мастерсов за сезон, а со следующего года 10 - это нереально, пусть кто-нибудь хотя бы карьерный Мастерс оформит, Джокович выигрывал 6 Мастерсов за сезон, Надаль 5 Мастерсов, пусть стремятся к этому результату.
+3
0
+3
Ответ as009595@icloud.com
Ну да, но по качеству игры на харде щас Синнер показывает игру Федерера 2005-2007 годов, как он тогда доминировал над Хьюитами, Роддиками и прочими
Бредятина. Уровень игры Роджера был в несколько раз выше.
+4
-1
+3
Просто неприличное количество обводок у итальянца:)
+3
0
+3
Ответ Йенс Мустерманн
Я ещё дискредитирую даньку: вспомни его нечеловеческую выносливость на USO 2019, пять турниров подряд февраль-март 2023, 24 часа на AUS 2024. В последнем случае даже акробат позавидовал наверняка. С его ростом и худобой невозможно так тащить, это 100% допинг. Как и у Шараповой, что с юниоров до 2016 включительно играл на допинге и имел огромную выносливость и аномально гигантский рост для WTA. С таким ростом не выигрывают шлемы в женском теннисе. Так что там вся таблица Менделеева и весь запрещённый список WADA применялись.
Скок см бицепс у Серены на пике, не в курсе?
Без подколок, реально интересно
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Ответ Россия будет свободной
Комментарий удален пользователем
Алькарас избегает Синнера? А кому Янник проиграл в ИУ, не помните?
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Самое забавное, что Синнер должен был здесь от Грикспура улетать. Дождь спас его тогда.
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Спиннер с любителем играет,тут даже намека нет на борьбу,хотя даже слово намек это громко сказано
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0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Я ещё дискредитирую даньку: вспомни его нечеловеческую выносливость на USO 2019, пять турниров подряд февраль-март 2023, 24 часа на AUS 2024. В последнем случае даже акробат позавидовал наверняка. С его ростом и худобой невозможно так тащить, это 100% допинг. Как и у Шараповой, что с юниоров до 2016 включительно играл на допинге и имел огромную выносливость и аномально гигантский рост для WTA. С таким ростом не выигрывают шлемы в женском теннисе. Так что там вся таблица Менделеева и весь запрещённый список WADA применялись.
туфта полная, там молодость и кураж.
вот как раз в финале АО-2022 Даня играл как нормальный человек: выдохся к пятой партии.
а Надаль забегал как свеженький.

так что там с ножками-то? что за рецепты?
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Григору нужно обнулять память перед финалами и говорить, что это полуфинал
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