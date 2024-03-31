Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Атлетиком» – 2:0
«Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в матче сделал Родриго.
- Дата проведения
- 31 марта, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль (Милитао, 90), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Камавинга, 81), Вальверде (Васкес, 81), Тчуамени, Беллингем, Браим Диас (Хоселу, 72), Родриго (Модрич, 81).
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Атлетик –
Агирресабала, Де Маркос (Берчиче, 57), Йерай Альварес (Вивиан, 25), Паредес, Лекуэ, Прадос (Руис де Галаррета, 57), Весга, Сансет (Муниаин, 76), Беренгер, Уильямс, Гурусета (Арес, 58).
- Предупреждения:
- Тчуамени (57), Начо (71), Руис де Галаррета (87).
Испанское судейство на уровне
Двигаемся дальше!💪 Готовимся к «Сити»!
Ну и хочется отметить тёплое приветствие Милитао, было очень красиво!
Родриго с дублем !
Он единственный в составе, у кого нет замены. Только Феде может пахать за пятерых.
Матч с «Атлетиком» - тоже Класико, и игры с ними всегда получаются тяжёлыми и напряжёнными!
Уверен, что сегодня «Мадрид» выйдет победителем и укрепит позицию 1 места! Удачи парням, и конечно же без травм!