Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Атлетиком» – 2:0

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Родриго онлайны Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в матче сделал Родриго.

Реал Мадрид – Атлетик 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
31 марта, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Родриго, 2:0 – 73 Родриго.
Реал МадридЛунин, Карвахаль (Милитао, 90), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Камавинга, 81), Вальверде (Васкес, 81), Тчуамени, Беллингем, Браим Диас (Хоселу, 72), Родриго (Модрич, 81).
АтлетикАгирресабала, Де Маркос (Берчиче, 57), Йерай Альварес (Вивиан, 25), Паредес, Лекуэ, Прадос (Руис де Галаррета, 57), Весга, Сансет (Муниаин, 76), Беренгер, Уильямс, Гурусета (Арес, 58).
Предупреждения:
Тчуамени (57), Начо (71), Руис де Галаррета (87).

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94 комментария
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И что это было? Джуд мяча не коснулся, мяч летел от игрока Атлетика, но каким-то образом зафиксировали офсайд

Испанское судейство на уровне
+46
-2
+44
Принято хаять Родриго, но если посмотреть на сухие цифры, то у парня 14+8 во всех турнирах за Реал. это голевое действие на каждую 130 минуту. Конечно это не Криштиану, но все равно это неплохо для 23 лет. Это при том что Родриго играет в атаке как правило не на своей позиции.
+39
-4
+35
Атлетику уже можно вратарю в руки пасовать ногой
+29
0
+29
как же тепло приветствовали Эдера Бернабеу, все дают ему пас, Анчи показывает выбить мяч чуть не прослезился
+21
0
+21
Чистейший пенальти, барселонские судьи делают все, чтобы вернуть интригу и Хави это знает. Потому вчера даже не скрывал это
+26
-5
+21
Чистый пенальти не дали
+22
-3
+19
Ответ suorg
Принято хаять Родриго, но если посмотреть на сухие цифры, то у парня 14+8 во всех турнирах за Реал. это голевое действие на каждую 130 минуту. Конечно это не Криштиану, но все равно это неплохо для 23 лет. Это при том что Родриго играет в атаке как правило не на своей позиции.
Хаят Родриго лишь люди, которые в средней школе не освоили базовую математику, как и математический анализ в институте ;)
+22
-4
+18
Ответ Полный адекват
Атлетику уже можно вратарю в руки пасовать ногой
Судья позволял им сегодня все
+16
0
+16
Всех болельщиков «Реала» с победой! Зеркальная победа, как в первом круге!
Двигаемся дальше!💪 Готовимся к «Сити»!
Ну и хочется отметить тёплое приветствие Милитао, было очень красиво!
+16
0
+16
По ходу, Родриго тупо не хочет играть справа в атаке и это сильно сказывается на его результативности.
+14
-2
+12
Аххах судья пытается изо всех сил вернуть Атлетик в игру
+11
0
+11
Родриго топ на левом фланге, думаю для его карьеры лучше перейти в другой топ клуб, как бы этого не хотелось. Такой игрок должен играть в старте
+12
-1
+11
Феде незаменим! Надеюсь, что ничего серьезного, просто для профилактики заменили. Здоровья!
+10
0
+10
От своего пас вратарю, теперь можно в руки брать?
+10
0
+10
Ответ serhio_ramos_
Комментарий удален модератором
Самые преданные фанаты Реала – самые токсичные его хейтеры.
+10
-2
+8
Ответ Val Smith
От своего пас вратарю, теперь можно в руки брать?
При "судействе" Рохаса против Реала всё можно
+7
0
+7
Реал - с заслуженной ПОБЕДОЙ !
Родриго с дублем !
+7
0
+7
Что за жесть опять, а не судейство. Уже два пенальти во втором тайме в ворота Атлетика не поставили
+7
-1
+6
В этой игре виден призрак Негрейры
+8
-2
+6
Ответ Arthurino
Феде незаменим! Надеюсь, что ничего серьезного, просто для профилактики заменили. Здоровья!
🤞
Он единственный в составе, у кого нет замены. Только Феде может пахать за пятерых.
+7
-1
+6
Ответ madrilenos
Продавать. Пока можно много заработать. Вся эта тема с расизмом итд не закончится и дальше будет только хуже
Продавать самого результативного игрока ЛЧ за последние три сезона и человека, который дважды подряд выбил 40+ по г+п? Гениально 👏 План надёжный как швейцарские часы 🕰️
+5
0
+5
родриго должен играть слева, меняться с вини, это их позиция
+6
-1
+5
Судья превращается в крота когда фолят на игроках Реала
+6
-1
+5
Шикарно пробил Родриго, потрясающий гол! Классная форма, мне весьма импонирует такой комплект.
+7
-2
+5
Очередное доказательство того, о чём я всегда говорил, говорю и буду говорить: Родриго - ЛЕВЫЙ вингер, его позиция СЛЕВА, и должен он играть именно СЛЕВА! Парень просто проседает в центре и справа, это видно невооружённым глазом!
+8
-3
+5
Ответ Val Smith
минус Вальверде это огромная проблема, человек прячет все слабые места Карвахаля.
Вальверде не только Карвахаля страхует, он пашет за всех)
+4
0
+4
Родриго конечно должен играть слева. Просто другой игрок на этом фланге. Удар у него получше чем у Вини будет.
+5
-1
+4
Вальверде вроде бодрым на замену уходил. Кажется, что просто подстраховались. Ибо без него это гг вп
+4
0
+4
Как же мы соскучились по матчам «Реала»!
Матч с «Атлетиком» - тоже Класико, и игры с ними всегда получаются тяжёлыми и напряжёнными!
Уверен, что сегодня «Мадрид» выйдет победителем и укрепит позицию 1 места! Удачи парням, и конечно же без травм!
+15
-11
+4
Ответ serhio_ramos_
Комментарий удален модератором
Она главная болельщица Реала) как и Ригона
+5
-2
+3
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