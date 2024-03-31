«Барса» убеждает Хави остаться. Тренера надеются переубедить, рассчитывая на его «бесспорный барселонизм» (Marca)

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

В «Барселоне» надеются отговорить Хави покидать клуб.

В январе испанец объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» в конце сезона.

По информации Marca, клуб регулярно призывает Хави пересмотреть свое решение об уходе. На данный момент тренер «Барселоны» не изменил своих планов, однако в каталонском клубе не исключают, что Хави останется тренером команды в следующем сезоне.

В материале подчеркивается, что руководство надеется убедить Хави остаться, рассчитывая на его «бесспорный барселонизм». В клубе предпочитают сохранять оптимизм в сложившейся ситуации, зная, что испанец готов помочь, если «блауграна» заинтересована в нем.

20 комментариев
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Денег вообщем ему не предлагают😂
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Надо дождаться окончания сезона . А пока пусть спокойно работает .
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Комментарий удален пользователем
Плачь, плачь, играй, играй,
Беги из барсы, там твои слезы.
Голы, не голы, судьи, не судьи,
Беги из неё пока не поздно.
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бесспорный баранизм?
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Он остаётся!!!
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Ответ umahanov87
вообщем? мда
Палец дрогнул, бывает
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ akaAzazello
Разве болельщики в Мадриде на одном из матчей не скандировали "Хави останься"? А если серьёзно - научится Хави общаться с прессой - станет хорошим тренером!
Судя по минусам - гей-болельщики не понимают проблему с клубом :(
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Ответ Ozz99
Плачь, плачь, играй, играй, Беги из барсы, там твои слезы. Голы, не голы, судьи, не судьи, Беги из неё пока не поздно.
ахахаахах, огонь, лайк 🔥
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