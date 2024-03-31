«Барса» убеждает Хави остаться. Тренера надеются переубедить, рассчитывая на его «бесспорный барселонизм» (Marca)
В «Барселоне» надеются отговорить Хави покидать клуб.
В январе испанец объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» в конце сезона.
По информации Marca, клуб регулярно призывает Хави пересмотреть свое решение об уходе. На данный момент тренер «Барселоны» не изменил своих планов, однако в каталонском клубе не исключают, что Хави останется тренером команды в следующем сезоне.
В материале подчеркивается, что руководство надеется убедить Хави остаться, рассчитывая на его «бесспорный барселонизм». В клубе предпочитают сохранять оптимизм в сложившейся ситуации, зная, что испанец готов помочь, если «блауграна» заинтересована в нем.
Беги из барсы, там твои слезы.
Голы, не голы, судьи, не судьи,
Беги из неё пока не поздно.