«Величие Месси и Роналду равнозначно, это два феномена. Лео – это Богом данный талант, Криштиану сделал себя сам». Матерацци об игроках
Марко Матерацци считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду одинаково великими.
– Кто для вас лучший – Месси или Роналду?
– Очень частый и субъективный вопрос. Никто не сможет вам точно сказать, кто из этих двоих лучше. Это два великих игрока, два феномена мирового футбола.
Месси – это абсолютно Богом данный талант. Этому парню Всевышний просто подарил невероятные качества, которые привели его к мировой славе. Это прирожденный футболист с талантом от Бога.
Роналду – великий игрок. Но у него сила в том, что он каждую минуту жизни думает о футболе, тренируется, выкладывается на двести тысяч процентов. Он живет футболом, это ментальный подход. Он сделал себя сам как феномен, это плод его работы и труда.
Безусловно, их величие равнозначно. Невозможно оценить, кто из них лучше, – высказался бывший защитник «Интера» и сборной Италии.
Так же Кафу считает что Неймар равнозначен Зубастику.
Это лишь мнение.
Факты и история против.
Возводят в абсолют как раз «эксперты» а-ля Матерацци. «Богом данный талант» против «сделал себя сам» - это разве не абсолют? Причём, самое ироничное, что фанаты клубничного, когда речь заходит о реальных футбольных талантах, вспоминают молодого Криштика и его фристайлы у бровки в противовес к вечному и недосягаемому дриблингу Месси. То есть период, когда он ещё не свихнулся окончательно на фотках из качалки и не начал «делать себя сам». Несостыковка, получается🤓