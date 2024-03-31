«Величие Месси и Роналду равнозначно, это два феномена. Лео – это Богом данный талант, Криштиану сделал себя сам». Матерацци об игроках

Теги Марко Матерацци Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Марко Матерацци считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду одинаково великими.

– Кто для вас лучший – Месси или Роналду?

– Очень частый и субъективный вопрос. Никто не сможет вам точно сказать, кто из этих двоих лучше. Это два великих игрока, два феномена мирового футбола.

Месси – это абсолютно Богом данный талант. Этому парню Всевышний просто подарил невероятные качества, которые привели его к мировой славе. Это прирожденный футболист с талантом от Бога.

Роналду – великий игрок. Но у него сила в том, что он каждую минуту жизни думает о футболе, тренируется, выкладывается на двести тысяч процентов. Он живет футболом, это ментальный подход. Он сделал себя сам как феномен, это плод его работы и труда.

Безусловно, их величие равнозначно. Невозможно оценить, кто из них лучше, – высказался бывший защитник «Интера» и сборной Италии.

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Так ты родился в 2007, не ври
+17
-4
+13
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Я фанат Фернандо Алонсо с 1962 года, но не могу не признать, что он всю карьеру позади Виталия Петрова. Россиянин все же сильнее как пилот
+8
-2
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Матерацци адекватнее.
Матерраци просто высказал свое мнение.
Так же Кафу считает что Неймар равнозначен Зубастику.
Это лишь мнение.
Факты и история против.
+9
-4
+5
Ответ Илья Мурашов
Их величие не равнозначно. Абсолютное большинство ставят Месси выше.
Матерацци адекватнее.
+12
-9
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Sergeant Squirting
Так ты родился в 2007, не ври
Он еще до рождения был гелевым
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Да как он вообще посмел лечится ?🤔 Даже далёкое детство гения не даёт покоя обиженкам.🤣
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Опять не зайдёт про накачанного прыгуна в 100 раз)
+2
-2
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Обычно такие комплименты делают женщинам,высокая красивая,и тд,Криш для тебя баба?
+1
-1
0
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
А ещё так же чудно покупают за дошираки «фанатов». Что пакистанских, что СНГшных. Работают в поте лица🤓
+1
-1
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мда уж, как ловко клубничные маркетологи ввернули эту мантру про «сделал себя сам» с помощью фоточек из спортзала с голым торсом, что аж взрослые дядьки до сих пор её талдычат. «Бог дал талант Месси» - видимо, решил дать штрафные под конец карьеры, дальние удары, увеличил количество и качество голевых, научил играть глубже, дирижируя всей игрой команды, в конце концов, дал спортивное долголетие (сколько талантов пропадало без режимов и из-за травм?). А Лео в этот момент лежал на шезлонге в Росарио и лопал миланесу🤓 Ах да, ну и ещё Бог дал ему испытания со сборной длиной в десятилетие, которые решил восполнить всеми возможными трофеями в конце. Но да, 1000 скручиваний на пресс и сотни миллионов пакистанских «подписчиков» в инсте уравновешивают условный кубок ЧМ или десятки, а то и сотни, гениальных голов и передач🙂
Юра стыдливо закрыл ответы, поэтому сюда:

Возводят в абсолют как раз «эксперты» а-ля Матерацци. «Богом данный талант» против «сделал себя сам» - это разве не абсолют? Причём, самое ироничное, что фанаты клубничного, когда речь заходит о реальных футбольных талантах, вспоминают молодого Криштика и его фристайлы у бровки в противовес к вечному и недосягаемому дриблингу Месси. То есть период, когда он ещё не свихнулся окончательно на фотках из качалки и не начал «делать себя сам». Несостыковка, получается🤓
0
0
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Но головой лучше их обоих играл Зидан - добавил Матерацци.
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий