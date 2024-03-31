«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ по итогам тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3

«Ливерпуль» опередил «Арсенал» и «Ман Сити» в гонке за титул АПЛ.

Мерсисайдцы в 30-м туре чемпионата Англии обыграли «Брайтон» (2:1). « » и « » сыграли вничью в очном матче (0:0).

После 29 матчей команда Клоппа лидирует в таблице с 67 очками. «Канониры» идут вторыми с 65 баллами, «горожане» занимают третье место с 64 очками.

Четвертой идет «Астон Вилла» (59 очков), пятым – «Тоттенхэм» (56), а «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку, набрав 48 баллов.

В следующем туре « » примет «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал» сыграет с «Лутоном», «Ман Сити» – с «Астон Виллой».