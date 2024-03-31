«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ по итогам тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3
«Ливерпуль» опередил «Арсенал» и «Ман Сити» в гонке за титул АПЛ.
Мерсисайдцы в 30-м туре чемпионата Англии обыграли «Брайтон» (2:1). «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в очном матче (0:0).
После 29 матчей команда Клоппа лидирует в таблице с 67 очками. «Канониры» идут вторыми с 65 баллами, «горожане» занимают третье место с 64 очками.
Четвертой идет «Астон Вилла» (59 очков), пятым – «Тоттенхэм» (56), а «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку, набрав 48 баллов.
В следующем туре «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал» сыграет с «Лутоном», «Ман Сити» – с «Астон Виллой».
Наши ожидания, наши проблемы ?))
Арсенал приехал держать нули, и эту задачу он выполнил
Клопп просто достоин взять 1- место
Проще и надёжнее было сгонять в ничью с прямым конкурентом и добыть по 1 очку, чем попытаться сыграть на победу и в случае плохого расклада отпустить соперника на 3 очка вперёд.
Впереди ещё 9 туров и каждый из тройки будет рассчитывать брать свои очки с командами ниже по турнирной таблице и надеяться на осечки конкурентов
Арсенал на выезде, таблица позволяет сыграть вничью, воспользовались своей сильной стороной - линией защиты.
Удобно всё сваливать на лондонцев)
В этом сезоне забивал МЮ, Ливерпулю, Челси
Да, Сити фаворит в паре с Реалом, там все будет по другому
Вот в целом куда пропадает Холланд в больших и значимых матчах ?
Где нужно побеждать, забивать.
Я не говорю что он не вышел , я говорю о том что если парень собрался конкурировать с Мбаппе , а в дальнейшем пытаться встать ка одну ступень с Месси и Роналду , то нужно решать , и делать результат в подобных матчах.
Сегодня обеим команла нужна была только победа.
В Бундеслиге и Лол Лиге только несколько топ матчей за сезон, причем на двоих😂
Артета принял стратегическое решение - отсидеться в расчёте на контратаки. Имеет право. Спорно? Возможно. Результат достигнут.
Сити во 2 тайме с Ливерпулем тоже отсиживался большую часть времени - вроде тоже претендент на чемпионство. С Арсеналом в первом круге ни одного удара в створ не нанесли.
Сегодня в атаке ничего не показали.
Поэтому это очень странно в чём-то обвинять Арсенал, честно)
У каждой команды бывают разные стратегии на каждый из матчей.