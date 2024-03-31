«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ по итогам тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Ливерпуль» опередил «Арсенал» и «Ман Сити» в гонке за титул АПЛ.

Мерсисайдцы в 30-м туре чемпионата Англии обыграли «Брайтон» (2:1). «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в очном матче (0:0).

После 29 матчей команда Клоппа лидирует в таблице с 67 очками. «Канониры» идут вторыми с 65 баллами, «горожане» занимают третье место с 64 очками.

Четвертой идет «Астон Вилла» (59 очков), пятым – «Тоттенхэм» (56), а «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку, набрав 48 баллов.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал» сыграет с «Лутоном», «Ман Сити» – с «Астон Виллой».

133 комментария
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Хочу всем напомнить, что за одно окно Ливерпуль полностью обновил полузащиту, на протяжении всего сезона состав дико косили и косят травмы, но Клопп умудрился и при таких обстоятельствах бороться за чемпионство. Как бы в итоге все ни закончилось, эта команда все равно заслуживает уважения.
+123
-12
+111
Ливерпуль - победитель сегодняшнего скучного матча между МС и Арсеналом, мои поздравления!
+108
-8
+100
Вот так сидишь ждёшь ждёшь эти матчи , неделями, а по итогу такая ката - вата .
Наши ожидания, наши проблемы ?))
+94
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+87
Ответ Арман Мартиросян
Хочу всем напомнить, что за одно окно Ливерпуль полностью обновил полузащиту, на протяжении всего сезона состав дико косили и косят травмы, но Клопп умудрился и при таких обстоятельствах бороться за чемпионство. Как бы в итоге все ни закончилось, эта команда все равно заслуживает уважения.
Стоит еще сказать про судейский беспредел, который окружает команду весь сезон, и все равно они первые. Невероятно
+68
-9
+59
Игра была равна😁
Арсенал приехал держать нули, и эту задачу он выполнил
+46
-5
+41
Ответ Злой Руся
Вот так сидишь ждёшь ждёшь эти матчи , неделями, а по итогу такая ката - вата . Наши ожидания, наши проблемы ?))
Конечно это Сити виноват, что Арсенал всей командой в своей штрафной сидит и тянет время с 1 тайма.
+52
-17
+35
Удачи Ливерпулю.
Клопп просто достоин взять 1- место
+45
-12
+33
Ответ Злой Руся
Вот так сидишь ждёшь ждёшь эти матчи , неделями, а по итогу такая ката - вата . Наши ожидания, наши проблемы ?))
Когда у двух команд крутая оборона, все так и происходит. Был бы какой-нибудь Холдинг у Арсенала и не было Райса, то Сити бы минимум два забил.
+31
-2
+29
Сити в этом сезоне неубедительно играет против лидеров АПЛ. У Ливерпуля отличный шанс проводить Клоппа по чемпионски!
+18
-6
+12
Ответ Егор Крид58
с такой игрой Реал должен съесть Сити
Реал также на Этихаде будет играть 🤣
+11
0
+11
Желаю Ливерпулю победы в АПЛ. Заслужили
+14
-4
+10
Как будто посмотрел Интер Юве опять, такая же скукота. Ну и гроза Лутонов и Шеффилдов, "истинный обладатель ЗМ, а не аргентинский гопник" в очередной раз не показал ничего
+15
-7
+8
Ответ Злой Руся
Вот так сидишь ждёшь ждёшь эти матчи , неделями, а по итогу такая ката - вата . Наши ожидания, наши проблемы ?))
Да, ваши проблемы, потому что Арсенал и Сити всегда катают между собой унылое говно, не помню, когда в последний раз было иначе.
+8
-1
+7
Ответ a.sh.s.
Сити всегда прибавил к весне ну в этом сезоне у них спад.
А может просто Арсенал прибавил в обороне?) До этого против них Холдинги всякие выходили и Зинченки)
+7
0
+7
Ответ Злой Руся
Вот так сидишь ждёшь ждёшь эти матчи , неделями, а по итогу такая ката - вата . Наши ожидания, наши проблемы ?))
Было предсказуемо на самом деле. Ставки слишком высоки.
Проще и надёжнее было сгонять в ничью с прямым конкурентом и добыть по 1 очку, чем попытаться сыграть на победу и в случае плохого расклада отпустить соперника на 3 очка вперёд.

Впереди ещё 9 туров и каждый из тройки будет рассчитывать брать свои очки с командами ниже по турнирной таблице и надеяться на осечки конкурентов
+6
0
+6
Играли Сити и Арсенал, а выиграл Ливерпуль :)
+7
-2
+5
Не хотелось бы увидеть такой матч в полуфинале в ЛЧ, если они пройдут соответственно Баварию и Реал...
+4
0
+4
пусть с такой расстановкой чемпионат и завершится
+4
-1
+3
Ответ Axs Men
Алë народ. Это Арсенал сидел в свой штрафной в прямом смысле и тянул время с 1 тайма. Все претензии к нему, при чем тут Сити, там игроки всей командой суммой на 1 миллиард охраняли ворота
Ну а другой состав на 1 миллиард не смог взломать эту оборону. Атакуйте и побеждайте, в чём проблема?
Арсенал на выезде, таблица позволяет сыграть вничью, воспользовались своей сильной стороной - линией защиты.

Удобно всё сваливать на лондонцев)
+3
0
+3
Ответ Злой Руся
Мне интересно, куда Холланд уходит погулять в таких вот важных матчах ? Вот в целом куда пропадает Холланд в больших и значимых матчах ? Где нужно побеждать, забивать. Я не говорю что он не вышел , я говорю о том что если парень собрался конкурировать с Мбаппе , а в дальнейшем пытаться встать ка одну ступень с Месси и Роналду , то нужно решать , и делать результат в подобных матчах. Сегодня обеим команла нужна была только победа.
А не слишком ли заезжена эта тема про Холланда и важные матчи ? В прошлом сезоне забивал МЮ, забивал и ассистировал против Арсенала, Баварии
В этом сезоне забивал МЮ, Ливерпулю, Челси
+2
0
+2
Ответ ALMANAC
Игра была равна😁 Арсенал приехал держать нули, и эту задачу он выполнил
Даже при такой игре Арсенал был острее Сити
+3
-1
+2
Ответ Axs Men
Алë народ. Это Арсенал сидел в свой штрафной в прямом смысле и тянул время с 1 тайма. Все претензии к нему, при чем тут Сити, там игроки всей командой суммой на 1 миллиард охраняли ворота
Это так. Но разве не забавно было смотреть на Сити, который подошёл к воротам, увидел, что их, оказывается, охраняют и решил просто попинать мячик там, где посвободнее?
+2
0
+2
Ответ Арам Арутюнян
Играли два .... Очень скучный матч... Сити по ходу сдал прилично по сравнению с прошлым годом. Правда с Реалом возможно покажут свой класс.
Нейтральным болельщикам могло быть скучно, для меня это был интересный матч, такие игры тоже должны быть, в них очень важен результат, поэтому такой результат)
Да, Сити фаворит в паре с Реалом, там все будет по другому
+2
0
+2
Мне интересно, куда Холланд уходит погулять в таких вот важных матчах ?
Вот в целом куда пропадает Холланд в больших и значимых матчах ?
Где нужно побеждать, забивать.
Я не говорю что он не вышел , я говорю о том что если парень собрался конкурировать с Мбаппе , а в дальнейшем пытаться встать ка одну ступень с Месси и Роналду , то нужно решать , и делать результат в подобных матчах.
Сегодня обеим команла нужна была только победа.
+4
-2
+2
Ответ Lord Dark
Ла лига и Бундеслига лучше АПЛ в этом сезоне по топ матчам
По каким топ матчам?🤣
В Бундеслиге и Лол Лиге только несколько топ матчей за сезон, причем на двоих😂
+2
0
+2
Ответ Axs Men
Алë народ. Это Арсенал сидел в свой штрафной в прямом смысле и тянул время с 1 тайма. Все претензии к нему, при чем тут Сити, там игроки всей командой суммой на 1 миллиард охраняли ворота
Нелепая отмазка и смешная
+2
0
+2
это было дно, если честно. после огненного Ливерпуль- Брайтон даже как то непонятно кто там за чемпионство бьётся))))
+5
-3
+2
Пусть так и остаётся до конца чемпионата!
+10
-8
+2
Матч конечно да, скорее всего так же на Этихаде будет играть и Реал. Арсенал очень неплох был. Зря Пеп Альвареса не выпустил. Мог бы и рискнуть дома, Доку в завершении уж слишком ужасен, хоть и неплохо обостряет
+2
0
+2
Ответ Axs Men
Это Сити тянул время и сидел в своей штрафной весь матч ? Я бы ещё понял если бы так играла команда которая не претендует на чемпионство
А причём тут то, что Арсенал претендует на чемпионство? Он из-за этого на Этихаде, где в последние годы он сильно огребал, должен с шашкой наголо бежать вперёд с первых минут?
Артета принял стратегическое решение - отсидеться в расчёте на контратаки. Имеет право. Спорно? Возможно. Результат достигнут.

Сити во 2 тайме с Ливерпулем тоже отсиживался большую часть времени - вроде тоже претендент на чемпионство. С Арсеналом в первом круге ни одного удара в створ не нанесли.
Сегодня в атаке ничего не показали.

Поэтому это очень странно в чём-то обвинять Арсенал, честно)
У каждой команды бывают разные стратегии на каждый из матчей.
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